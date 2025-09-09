ETV Bharat / business

8वें वेतन आयोग पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श जारी, जल्द होगी घोषणा

नई दिल्ली: केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्य सरकारों के साथ लगातार परामर्श कर रही है और आयोग के गठन के संबंध में जल्द ही घोषणा की जा सकती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (GENC) के प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया है.

एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की थी, लेकिन तब से इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक पैनल के सदस्यों की नियुक्ति और पैनल के लिए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को अंतिम रूप नहीं दिया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले महीने औद्योगिक संघों के शीर्ष निकाय, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (GENC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी और सरकारी कर्मचारियों के सामने आने वाले 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन में देरी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की थी. प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के साथ अपनी बैठक में 8वें वेतन आयोग में देरी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने, कोविड-19 के दौरान रोके गए डीए बकाया को जारी करने जैसे कई मुद्दे उठाए.