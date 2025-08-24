नई दिल्ली: एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने छह महीने से रुकी रहने के बाद रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) को प्रोजेक्ट 75 इंडिया (P-75I) के तहत छह उन्नत पनडुब्बियों के निर्माण के लिए जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (TKMS) के साथ औपचारिक बातचीत शुरू करने की मंजूरी दे दी है. रक्षा अधिकारियों के अनुसार, यह प्रक्रिया इस महीने के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है.

पी-75I परियोजना का उद्देश्य और विशेषताएं

P-75I परियोजना के तहत विकसित की जाने वाली पनडुब्बियां एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) सिस्टम से लैस होंगी, जो उन्हें तीन हफ्ते तक पानी के नीचे रहने की क्षमता प्रदान करेगी. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण क्षमता को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है. रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना छह महीने की बातचीत अवधि में अंतिम सरकारी अनुमोदन लेने की योजना बना रहे हैं.

रणनीतिक महत्व

वरिष्ठ रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में भारत के पनडुब्बी बेड़े के भविष्य के रोडमैप पर चर्चा हुई. चीन की नौसेना के हिंद महासागर में अपने विस्तार और पाकिस्तान के पनडुब्बी बेड़े को मजबूत करने के मद्देनजर, भारत पर पनडुब्बी उत्पादन और आधुनिकीकरण में तेजी लाने का दबाव है. अगले दशक में लगभग 10 पुरानी पनडुब्बियों को चरणबद्ध तरीके से सेवानिवृत्त किया जाएगा, जिससे P-75I और अन्य स्वदेशी प्रयास बेड़े के प्रतिस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

समानांतर परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम

P-75I के साथ ही भारत दो परमाणु हमलावर पनडुब्बियों (SSN) के निर्माण पर भी काम कर रहा है. इस कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी है, जिसमें लार्सन एंड टुब्रो (L&T) नौसेना के पनडुब्बी निर्माण केंद्र के सहयोग से प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद है.

आगे की राह

TKMS के साथ बातचीत से भारत में अगली पीढ़ी की पारंपरिक पनडुब्बी उत्पादन की रूपरेखा तैयार होगी. रक्षा सूत्रों ने बताया कि सरकार केवल इन पनडुब्बियों को हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए स्वदेशी डिज़ाइन और निर्माण विशेषज्ञता विकसित करने की भी योजना बना रही है. बातचीत निर्धारित समय पर हुई तो छह महीने के भीतर अंतिम अनुबंध पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिससे भारत की वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं में से एक की शुरुआत होगी.

यह भी पढ़ें- 'भारत खुशामद नहीं करने वाला, तेल खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो मत खरीदो', अमेरिका और यूरोप को विदेश मंत्री की दो टूक