दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, 30 दिन के वेतन के बराबर मिलेगा बोनस, जानें पूरा कैलकुलेशन
वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी किया: ग्रुप C और अराजपत्रित ग्रुप B कर्मचारियों को 2024-25 के लिए ₹6,908 का 30-दिन का एड-हॉक बोनस मिलेगा.
Published : September 30, 2025 at 11:44 AM IST
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने त्योहारी मौसम में केंद्रीय कर्मचारियों को खुशियों का तोहफा दिया है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि केंद्र सरकार के ग्रुप C और अराजपत्रित ग्रुप B कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर एड-हॉक बोनस मिलेगा. इस राशि को ₹6,908 तय किया गया है.
इस बोनस का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में बने रहे और जिन्होंने कम से कम लगातार छह महीने तक काम किया हो. यदि किसी कर्मचारी ने पूरे वर्ष काम नहीं किया है, तो उसे काम किए गए महीनों के आधार पर बोनस मिलेगा.
कौन-कौन पात्र होंगे
- पूर्णकालिक कर्मचारी: पूरे वर्ष सेवा में रहने वाले कर्मचारियों को ₹6,908 का बोनस मिलेगा.
- आंशिक सेवा वाले कर्मचारी: जिन्होंने पूरे वर्ष काम नहीं किया, उन्हें प्र-राटा (आनुपातिक) आधार पर बोनस दिया जाएगा.
- सुरक्षा बल और अर्धसैनिक बल: केंद्र और अर्द्धसैनिक बलों के योग्य कर्मचारी भी इस योजना में शामिल हैं.
- केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी: जो केंद्र सरकार के वेतन ढांचे पर कार्यरत हैं और अन्य बोनस के पात्र नहीं हैं.
- एड-हॉक और कैजुअल कर्मचारी: लगातार सेवा में रहने वाले एड-हॉक कर्मचारी और पिछले तीन वर्षों में निर्धारित दिनों तक काम करने वाले कैजुअल मजदूरों को भी लाभ मिलेगा. कैजुअल कर्मचारियों के लिए बोनस की राशि ₹1,184 तय की गई है.
बोनस की गणना
बोनस की गणना अधिकतम ₹7,000 मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी. उदाहरण के लिए, 7,000 रुपये वेतन पर 30-दिन का बोनस 7,000 × 30 ÷ 30.4 = 6,907.89 रुपये (पूर्णांक 6,908 रुपये) होगा.
मुख्य विशेषताएं
- केवल वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में रहे हैं, वे ही बोनस के पात्र होंगे.
- इस तारीख से पहले रिटायर, इस्तीफा देने वाले या दिवंगत कर्मचारी केवल न्यूनतम छह महीने की नियमित सेवा के आधार पर लाभ प्राप्त करेंगे.
- डेप्युटेशन पर कार्यरत कर्मचारियों को उनके वर्तमान संगठन द्वारा बोनस दिया जाएगा.
- बोनस राशि हमेशा निकटतम पूर्णांक में दी जाएगी.
सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के जवानों को त्योहारी मौसम में आर्थिक राहत और खुशी मिलेगी. यह एड-हॉक बोनस उनके लिए उत्सव से पहले खुशियों का बड़ा उपहार साबित होगा.
यह भी पढ़ें- 8वां वेतन आयोग: 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कितना बढ़ेगा पैसा? जानें 30, 50 और 80 हजार सैलरी पर पूरा कैलकुलेशन