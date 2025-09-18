ETV Bharat / business

CBIC ने सालाना जीएसटी रिटर्न GSTR-9 में किए अहम बदलाव

नई दिल्ली: गुरुवार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने सालाना जीएसटी रिटर्न फॉर्म GSTR-9 में बदलावों की सूचना दी. यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे और 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए दाखिल होने वाले सालाना रिटर्न पर लागू होंगे. CBIC के अनुसार, जिन करदाताओं का समग्र कारोबार 2 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें GSTR-9 फाइल करना अनिवार्य होगा. AMRG & Associates के वरिष्ठ पार्टनर राजत मोहन ने बताया कि सरकार ने सालाना जीएसटी रिटर्न फॉर्म को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया है.

मोहन के अनुसार, "फॉर्म की संशोधित संरचना अब और भी विस्तृत हो गई है. इसमें नए टेबल शामिल किए गए हैं, जो नियम 37, 37A, 38, 42 और 43 के अंतर्गत रिवर्सल, अगले वर्षों में रीक्लेम, ट्रांज़िशनल क्रेडिट, आयात संबंधित ITC और ऑटो-पॉप्युलेटेड मिसमैच को कवर करते हैं." विशेषज्ञों और कॉरपोरेट्स को इन बदलावों को लागू करने से पहले GSTN द्वारा जारी संशोधित फॉर्म और यूटिलिटीज का इंतजार करना होगा.

राजत मोहन ने आगे कहा, "इस कदम से एक अधिक डेटा-आधारित और प्रिवेंटिव कंप्लायंस सिस्टम की ओर इशारा होता है. इससे विवाद कम हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रत्येक संस्था के स्तर पर रिकॉर्डिंग और दस्तावेजीकरण में अनुशासन की आवश्यकता होगी."

बदलाव के बाद करदाताओं और पेशेवरों को GSTR-3B, GSTR-2B और वित्तीय खातों का और गहन मिलान करना होगा. मोहन ने कहा, "इन खुलासों को पहले से ही फॉर्म में शामिल करने से करदाताओं को अनावश्यक नोटिस से बचाने में मदद मिलेगी, क्योंकि विभागीय अधिकारी सालाना फाइलिंग में ऑडिट ट्रेल आसानी से देख सकेंगे."