1200 वस्तुओं पर GST की नई दर, रोजमर्रा की ये वस्तुएं होंगी महंगी

नई दिल्ली: जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी. देश के लोग जीएसटी दरों में सुधार के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने लगभग 1200 वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरों की विस्तृत अधिसूचना जारी की है. यह अधिसूचना 22 सितंबर से प्रभावी होगी. संशोधित चार्ट में कर संरचना को सात अनुसूचियों में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य अधिक स्पष्टता और एकरूपता प्रदान करना है.

जीएसटी में संशोधन से जहां रोजमर्रा उपयोग की बहुत सी वस्तुओं की कीमत होने की उम्मीद है. वहीं इन बदलावों का पेन, स्कूल बैग और मुद्रित पुस्तकों जैसी अन्य वस्तुएं महंगी भी हो सकती हैं, जिन पर अब 18% जीएसटी लगेगा.

जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया था. अब जीएसटी के सिर्फ दो प्रभावी स्लैब- 5% और 18% रहेंगे. 12% और 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया गया है.

बॉलपॉइंट पेन, फाउंटेन पेन, मार्कर और अन्य लेखन उपकरण; जिन पर पहले अलग-अलग दरों पर टैक्स लगता था, अब सभी 18% टैक्स स्लैब (9% CGST + 9% SGST) में आएंगे. स्कूल बैग, बैग, सूटकेस, वैनिटी केस, संगीत वाद्ययंत्र केस और यात्रा बैग भी इसी श्रेणी में आते हैं. हालांकि, सरकार ने लेखन चाक और दर्जी के चाक को अब पूरी तरह से टैक्स मुक्त कर दिया है.

हालांकि, मुद्रित पुस्तकों के लिए इस्तेमाल होने वाले बिना लेपित कागज को 18% टैक्स स्लैब में रखा गया है. प्रयोगशाला नोटबुक को कर छूट दी गई है, लेकिन मुद्रित पुस्तकें छूट सूची में नहीं हैं. इससे किताबों की कीमतें बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर अभिभावकों पर पड़ने की उम्मीद है, जिनपर पहले से ही उच्च स्कूल फीस का भारी बोझ हैं.