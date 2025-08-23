ETV Bharat / business

मुंबई: देश की प्रमुख जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शनिवार को उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शिकायत के आधार पर 2,000 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. इस कार्रवाई के तहत सीबीआई ने अनिल अंबानी के आवास और आरकॉम से जुड़े कई परिसरों की तलाशी भी ली, जिससे उद्योग जगत और बैंकिंग क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है.

बैंक का आरोप
एसबीआई ने सीबीआई को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि आरकॉम ने 2,227.64 करोड़ रुपये की फंड-आधारित मूल बकाया राशि और 786.52 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी का सही तरीके से निपटान नहीं किया. बैंक का कहना है कि इन गड़बड़ियों के कारण उसे 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा.

लंबे समय से चल रहा विवाद
आरकॉम का मामला कोई नया नहीं है. कंपनी पहले से ही दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में है. साल 2020 में इस प्रक्रिया की योजना लेनदारों की समिति द्वारा मंजूर कर ली गई थी और इसे मुंबई स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) में दायर किया गया था. हालांकि, इस पर अभी अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है.

कानूनी पेच
इस पूरे विवाद में कई बार कानूनी जटिलताएँ सामने आईं. दरअसल, 2020 में ही एसबीआई ने अनिल अंबानी को ‘धोखाधड़ी’ के रूप में चिह्नित कर शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन जनवरी 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘यथास्थिति बनाए रखने’ का आदेश दिया, जिसके चलते शिकायत वापस लेनी पड़ी. बाद में मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी खाते को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले उधारकर्ता को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना जरूरी है. इसी निर्देश के कारण बैंक ने सितंबर 2023 में धोखाधड़ी वर्गीकरण को पलट दिया था. हालांकि, 15 जुलाई 2024 को आरबीआई के नए परिपत्र के अनुसार पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद खाते को फिर से धोखाधड़ी घोषित किया गया.

सीबीआई की अगली कार्रवाई
सीबीआई का मानना है कि इस पूरे मामले में कई अहम दस्तावेज और लेन-देन संदिग्ध हैं. एजेंसी अब इन लेन-देन की जांच कर यह पता लगाएगी कि कथित धोखाधड़ी में किसकी सीधी भूमिका रही. सूत्रों के मुताबिक, आगे चलकर अंबानी समेत आरकॉम के अन्य शीर्ष अधिकारियों से पूछताछ भी हो सकती है.

