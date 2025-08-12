नई दिल्ली: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में तातो-II जलविद्युत परियोजना (HEP) के लिए 8,146.21 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी दी गई, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना और स्थानीय तथा राष्ट्रीय ग्रिड की ऊर्जा आपूर्ति को बेहतर बनाना है.
परियोजना की विशेषताएं और क्षमता
तातो-II जलविद्युत परियोजना की कुल स्थापित क्षमता 700 मेगावाट (4 यूनिट × 175 मेगावाट) होगी. इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 2738.06 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली का उत्पादन होगा, जो न केवल अरुणाचल प्रदेश के विकास में सहायक होगा बल्कि देश के ऊर्जा संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. परियोजना के पूरा होने का समय लगभग 72 महीने यानी छह साल निर्धारित किया गया है.
प्रबंधन और वित्तीय सहायता
इस परियोजना को उत्तर पूर्वी इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NEEPCO) और अरुणाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा. केंद्र सरकार राज्य की इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 436.13 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. इसके अलावा सड़कों, पुलों और आवश्यक ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए 458.79 करोड़ रुपये के बजटीय सहायता भी शामिल हैं, जो परियोजना के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण सुनिश्चित करेंगे.
स्थानीय विकास और लाभ
तातो-II परियोजना न केवल ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करेगी, बल्कि स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी. परियोजना के तहत स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये की निधि निर्धारित की गई है, जिसका उपयोग अस्पताल, स्कूल, बाजार, खेल के मैदान और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचा निर्माण के लिए किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, राज्य को कुल बिजली का 12 प्रतिशत मुफ्त मिलेगा, जबकि 1 प्रतिशत बिजली स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (LADF) के लिए आवंटित होगी. इस तरह, परियोजना स्थानीय विकास और ऊर्जा जरूरतों के बीच संतुलन बनाएगी.
परियोजना का महत्व
अरुणाचल प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र में यह परियोजना बड़ी भूमिका निभाएगी और राष्ट्रीय ग्रिड को स्थिर बनाए रखने में भी मदद करेगी. यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा. इस परियोजना से न केवल ऊर्जा संकट से निपटा जा सकेगा, बल्कि इससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास और सामाजिक उन्नति को भी बल मिलेगा.
इस प्रकार, तातो-II जलविद्युत परियोजना एक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण पहल है, जो अरुणाचल प्रदेश और पूरे देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने का जरिया बनेगी.
