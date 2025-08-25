नई दिल्ली: भारत में सोना केवल एक कीमती धातु नहीं बल्कि परंपरा, समृद्धि और सुरक्षित निवेश का प्रतीक माना जाता है. ओणम (Onam 2025) जैसे शुभ अवसर पर सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. हालांकि, लगातार बढ़ती कीमतों और मेकिंग चार्ज जैसी अतिरिक्त लागतों के कारण आम आदमी के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो गया है. ऐसे समय में डिजिटल गोल्ड एक किफायती और सुरक्षित विकल्प बनकर उभरा है.

डिजिटल गोल्ड क्या है?

डिजिटल गोल्ड कोई नकली या वर्चुअल धातु नहीं बल्कि 24 कैरेट शुद्ध सोना है. फर्क सिर्फ इतना है कि यह आपके हाथ या लॉकर में न रहकर, सुरक्षित और बीमित वॉल्ट में रखा जाता है. आप इसे जब चाहें फिजिकल गोल्ड (सिक्के या बार) में बदलवा सकते हैं या फिर लाइव रेट पर बेच सकते हैं.

सिर्फ ₹51 से करें शुरुआत

डिजिटल गोल्ड का सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसे बेहद छोटे निवेश से खरीद सकते हैं. Paytm जैसे पेमेंट ऐप्स पर केवल ₹51 से डिजिटल गोल्ड में निवेश संभव है. आप चाहें तो एकमुश्त (लंपसम) खरीद सकते हैं या फिर SIP (Systematic Investment Plan) शुरू करके रोजाना, साप्ताहिक या मासिक आधार पर थोड़ी-थोड़ी रकम निवेश कर सकते हैं.

डिजिटल गोल्ड के फायदे

शुद्धता की गारंटी: हमेशा 99.9% शुद्ध 24 कैरेट सोना.

हमेशा 99.9% शुद्ध 24 कैरेट सोना. सुरक्षा: चोरी या गुम होने का कोई डर नहीं, सोना सुरक्षित और बीमित वॉल्ट्स में रखा जाता है.

चोरी या गुम होने का कोई डर नहीं, सोना सुरक्षित और बीमित वॉल्ट्स में रखा जाता है. बचत: गहनों पर लगने वाला 10–25% तक का मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता.

गहनों पर लगने वाला 10–25% तक का मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता. छोटा निवेश: 1 ग्राम सोना खरीदने के लिए हजारों रुपये जोड़ने की जरूरत नहीं, ₹51 से शुरुआत संभव.

1 ग्राम सोना खरीदने के लिए हजारों रुपये जोड़ने की जरूरत नहीं, ₹51 से शुरुआत संभव. 24x7 सुविधा: किसी भी समय, कहीं से भी ऑनलाइन खरीद-बिक्री.

‘गोल्ड SIP’ – डिजिटल गुल्लक

डिजिटल गोल्ड को SIP के जरिए ऐसे खरीदा जा सकता है जैसे रोज़ाना गुल्लक में पैसे डालते हैं. छोटी-छोटी रकम अपने आप निवेश होकर धीरे-धीरे सोने का संग्रह बढ़ाती है. इससे अनुशासित बचत होती है और बाजार की उतार-चढ़ाव से औसत लाभ मिलता है.

फिजिकल सोने में कन्वर्ज़न

जब आपका निवेश एक निश्चित मात्रा (जैसे 1 ग्राम) तक पहुंच जाता है, तो आप इसे BIS-हॉलमार्क्ड सोने के सिक्के या बार के रूप में अपने घर पर मंगवा सकते हैं. इसके लिए मामूली डिलीवरी चार्ज और मेकिंग चार्ज देना होता है.

सुरक्षित है या नहीं?

डिजिटल गोल्ड पूरी तरह सुरक्षित है. यह MMTC-PAMP जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है और सुरक्षित वॉल्ट्स में रखा जाता है. यदि किसी कारण पेमेंट ऐप बंद भी हो जाए, तो भी आपका सोना सुरक्षित रहता है और आप सीधे कंपनी से क्लेम कर सकते हैं.

त्योहारों के मौसम में जब सोने की खरीदारी परंपरा मानी जाती है, तब डिजिटल गोल्ड आम उपभोक्ताओं के लिए सस्ता, सुरक्षित और आसान विकल्प है. केवल ₹51 से इसकी शुरुआत करके लोग बिना बोझ के सोने में निवेश कर सकते हैं. यह न सिर्फ निवेश का आधुनिक तरीका है बल्कि भारतीय परंपरा और बचत को एक नई दिशा देता है.

यह भी पढ़ें- वाइफ के साथ पोस्ट ऑफिस MIS में करें निवेश, हर महीने पाएं लगभग 9 हजार तक की फिक्स्ड इनकम