बिल्डिंग में रखे हैं RDX और IED, 3 बजे होंगे विस्फोट...बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी - BSE RECEIVES BOMB THREAT

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS Photo )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 15, 2025 at 10:36 AM IST | Updated : July 15, 2025 at 10:44 AM IST 2 Min Read

मुंबई: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. जानकारी के मुताबिक 15 जुलाई मंगलवार को एक एक ईमेल मिला जिसमें इमारत को उड़ाने की धमकी दी गई. बम विस्फोट की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई. वहीं, मुंबई पुलिस के हवाले से एएनआई की एक रिपोर्ट में इसको बताया गया है. बम निरोधक दस्ता और पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. मुंबई पुलिस के अनुसार कॉमरेड पिनाराई विजयन नाम से एक आईडी से भेजे गए इस ईमेल में धमकी दी गई थी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टावर बिल्डिंग में 4 आरडीएक्स आईईडी बम रखे गए हैं और दोपहर 3 बजे विस्फोट हो जाएगा. पुलिस और बम निरोधक दस्तों ने परिसर की गहन तलाशी ली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. मुंबई पुलिस ने क्या बताया?

