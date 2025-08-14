मुंबई: क्रिप्टो मार्केट में इस समय जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है, और इसका सबसे बड़ा सितारा बिटकॉइन ने एक नया इतिहास रच दिया है. गुरुवार सुबह एशियाई बाजार में ट्रेडिंग के दौरान बिटकॉइन की कीमत पहली बार 1.24 लाख डॉलर के पार पहुंच गई. कुछ समय के लिए यह 1,24,500 डॉलर से भी ऊपर चला गया, हालांकि बाद में थोड़ी गिरावट आई.

क्यों बढ़ी बिटकॉइन की कीमत?

विशेषज्ञों का मानना है कि बिटकॉइन में यह तेजी दो मुख्य कारणों से आ रही है. पहला, अमेरिका में क्रिप्टो सेक्टर के लिए लगातार पॉलिसी और रेगुलेशन में सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं. दूसरा, अमेरिकी शेयर बाजार के प्रमुख इंडेक्स S&P 500 और Nasdaq भी इस हफ्ते रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा क्रिप्टो में भी बढ़ गया है.

ट्रंप की नई पॉलिसी का असर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्रिप्टो का मजबूत समर्थक माना जाता है. उनके नए कार्यकाल में बैंकों पर लगी पाबंदी हटा दी गई, जिसमें उन्हें ‘रिप्यूटेशनल रिस्क’ वाले बिजनेस के साथ काम करने से रोका जाता था. अब बैंक खुलकर क्रिप्टो फर्म्स के साथ काम कर पाएंगे.

हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने एग्जिक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत 401(k) रिटायरमेंट अकाउंट में भी क्रिप्टो में निवेश की इजाजत मिल गई है. यह ब्लैकरॉक और फिडेलिटी जैसे बड़े एसेट मैनेजर्स के लिए भी फायदेमंद होगा, जो क्रिप्टो ईटीएफ चला रहे हैं. इसके अलावा, अमेरिका में स्टेबलकॉइन रेगुलेशन और सिक्योरिटीज रेगुलेटर के नए बदलाव भी क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव माहौल बना रहे हैं.

मार्केट कैप में बड़ा उछाल

CoinMarketCap के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर 2024 में ट्रंप की जीत के बाद से अमेरिका में क्रिप्टो मार्केट का कुल मूल्य लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर अब 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो गया है. बिटकॉइन के अलावा, दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी ईथर भी 4,780 डॉलर तक पहुँच गई है, जो 2021 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है.

बिटकॉइन 1.50 लाख डॉलर तक जाएगा?

मार्केट एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर बिटकॉइन 1.25 लाख डॉलर के ऊपर टिक गया, तो यह तेजी इसे 1.50 लाख डॉलर तक ले जा सकती है. हालांकि, क्रिप्टो मार्केट में वोलैटिलिटी हमेशा बनी रहती है, इसलिए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

