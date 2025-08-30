ETV Bharat / business

1 सितंबर से बदल जाएंगे कई बड़े नियम, जेब पर पड़ेगा सीधा असर - BIG RULE CHANGES FROM SEPTEMBER

1 सितंबर से GST, LPG सिलेंडर कीमत, चांदी हॉलमार्किंग, SBI कार्ड नियम, जन धन KYC, ITR डेडलाइन और बैंक छुट्टियां बदलेंगी,रोजमर्रा खर्चों पर असर पड़ेगा.

Etv Bharat
1 सितंबर को बदलेंगे LPG सिलेंडर के दाम, रसोई बजट पर असर तय (Canva)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2025 at 1:34 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी सितंबर 2025 की शुरुआत के साथ आम जनता की जेब पर सीधा असर डालने वाले कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं. इनमें सबसे अहम है जीएसटी सिस्टम में सुधार, जबकि चांदी, रसोई गैस, क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग से जुड़े नियम भी बदलने वाले हैं.

जीएसटी में बड़े बदलाव
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टैक्स स्लैब घटाकर सिर्फ दो (5% और 12%) किए जा सकते हैं. इस कदम से टैक्स प्रणाली सरल होगी और रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो सकती हैं.

चांदी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य
1 सितंबर से चांदी पर हॉलमार्किंग लागू हो सकती है. इससे ग्राहक आसानी से चांदी की शुद्धता पहचान सकेंगे. पारदर्शिता बढ़ने से चांदी में निवेश और खरीददारी अधिक भरोसेमंद हो जाएगी.

सितंबर से चांदी पर हॉलमार्किंग लागू हो सकती है
सितंबर से चांदी पर हॉलमार्किंग लागू हो सकती है (Canva)

एलपीजी सिलेंडर के दाम
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है. 1 सितंबर को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम घोषित होंगे. कीमतें बढ़ीं तो रसोई बजट पर असर होगा, जबकि गिरावट से राहत मिलेगी.

एसबीआई कार्ड नियमों में बदलाव
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ कार्डधारकों (लाइफस्टाइल होम सेंटर और Select वर्जन) को 1 सितंबर से झटका लग सकता है. डिजिटल गेमिंग और सरकारी पोर्टल पेमेंट्स पर अब रिवॉर्ड प्वाइंट नहीं मिलेंगे. फ्यूल, ऑनलाइन शॉपिंग और बिल पेमेंट पर चार्ज बढ़ सकता है. साथ ही, ऑटो-डेबिट फेल होने पर 2% पेनल्टी और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त फीस देनी होगी.

जन धन खाताधारकों के लिए KYC अनिवार्य
आरबीआई ने प्रधानमंत्री जन धन योजना खाताधारकों को 30 सितंबर तक KYC अपडेट कराने का निर्देश दिया है. सार्वजनिक बैंकों द्वारा पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि खातों का रिकॉर्ड अपडेट रह सके.

1 सितंबर को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम घोषित होंगे.
1 सितंबर को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम घोषित होंगे. (Canva)

इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख
असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है. विशेषज्ञों ने चेताया है कि आखिरी समय तक इंतजार करने से दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

सितंबर में 15 दिन बैंक बंद
त्योहारों और वीकेंड की वजह से सितंबर 2025 में बैंकों की 15 दिन छुट्टी रहेगी. ऐसे में ग्राहकों को अपने जरूरी बैंकिंग काम पहले निपटाने की सलाह दी गई है. 1 सितंबर 2025 से जीएसटी, चांदी, एलपीजी, एसबीआई कार्ड और बैंकिंग नियमों में बदलाव सीधे आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे. इसलिए इन नए नियमों को समझकर ही वित्तीय फैसले लें.

यह भी पढ़ें- भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

नई दिल्ली: हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी सितंबर 2025 की शुरुआत के साथ आम जनता की जेब पर सीधा असर डालने वाले कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं. इनमें सबसे अहम है जीएसटी सिस्टम में सुधार, जबकि चांदी, रसोई गैस, क्रेडिट कार्ड और बैंकिंग से जुड़े नियम भी बदलने वाले हैं.

जीएसटी में बड़े बदलाव
जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टैक्स स्लैब घटाकर सिर्फ दो (5% और 12%) किए जा सकते हैं. इस कदम से टैक्स प्रणाली सरल होगी और रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो सकती हैं.

चांदी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य
1 सितंबर से चांदी पर हॉलमार्किंग लागू हो सकती है. इससे ग्राहक आसानी से चांदी की शुद्धता पहचान सकेंगे. पारदर्शिता बढ़ने से चांदी में निवेश और खरीददारी अधिक भरोसेमंद हो जाएगी.

सितंबर से चांदी पर हॉलमार्किंग लागू हो सकती है
सितंबर से चांदी पर हॉलमार्किंग लागू हो सकती है (Canva)

एलपीजी सिलेंडर के दाम
हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है. 1 सितंबर को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम घोषित होंगे. कीमतें बढ़ीं तो रसोई बजट पर असर होगा, जबकि गिरावट से राहत मिलेगी.

एसबीआई कार्ड नियमों में बदलाव
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ कार्डधारकों (लाइफस्टाइल होम सेंटर और Select वर्जन) को 1 सितंबर से झटका लग सकता है. डिजिटल गेमिंग और सरकारी पोर्टल पेमेंट्स पर अब रिवॉर्ड प्वाइंट नहीं मिलेंगे. फ्यूल, ऑनलाइन शॉपिंग और बिल पेमेंट पर चार्ज बढ़ सकता है. साथ ही, ऑटो-डेबिट फेल होने पर 2% पेनल्टी और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त फीस देनी होगी.

जन धन खाताधारकों के लिए KYC अनिवार्य
आरबीआई ने प्रधानमंत्री जन धन योजना खाताधारकों को 30 सितंबर तक KYC अपडेट कराने का निर्देश दिया है. सार्वजनिक बैंकों द्वारा पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि खातों का रिकॉर्ड अपडेट रह सके.

1 सितंबर को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम घोषित होंगे.
1 सितंबर को घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम घोषित होंगे. (Canva)

इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख
असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है. विशेषज्ञों ने चेताया है कि आखिरी समय तक इंतजार करने से दिक्कतें बढ़ सकती हैं.

सितंबर में 15 दिन बैंक बंद
त्योहारों और वीकेंड की वजह से सितंबर 2025 में बैंकों की 15 दिन छुट्टी रहेगी. ऐसे में ग्राहकों को अपने जरूरी बैंकिंग काम पहले निपटाने की सलाह दी गई है. 1 सितंबर 2025 से जीएसटी, चांदी, एलपीजी, एसबीआई कार्ड और बैंकिंग नियमों में बदलाव सीधे आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे. इसलिए इन नए नियमों को समझकर ही वित्तीय फैसले लें.

यह भी पढ़ें- भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

For All Latest Updates

TAGGED:

NEW RULES 1 SEPTEMBER 2025LPG PRICE CHANGESILVER HALLMARKINGDAILY EXPENSES IMPACTBIG RULE CHANGES FROM SEPTEMBER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.