ETV Bharat / business

भारत की बीयर इंडस्ट्री में एल्यूमीनियम कैन की भारी कमी, सरकार से BIS नियमों में छूट की मांग

नई दिल्ली: भारत की बीयर इंडस्ट्री इस समय एल्यूमीनियम कैन की गंभीर कमी से जूझ रही है. ब्रूअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) ने सरकार से अनुरोध किया है कि सप्लाई में रुकावट रोकने के लिए क्वॉलिटी कंट्रोल (BIS सर्टिफिकेशन) नियमों में अस्थायी छूट दी जाए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश में हर साल करीब 12 से 13 करोड़ 500 मिलीलीटर कैन की कमी हो रही है, जो कुल बीयर बिक्री का लगभग 20% हिस्सा है. इस कमी से केंद्र और राज्य सरकारों को 1,200-1,300 करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का अनुमान है.

BIS सर्टिफिकेशन से बढ़ी दिक्कतें

1 अप्रैल 2025 से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) सर्टिफिकेशन एल्यूमीनियम कैन के लिए अनिवार्य कर दिया गया है. यह कदम उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया था, लेकिन इससे बीयर और पेय उद्योग में पैकेजिंग की भारी किल्लत पैदा हो गई है.

घरेलू सप्लायर जैसे BALL बेवरेज पैकेजिंग इंडिया और Can-Pack इंडिया पहले से अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि नई उत्पादन लाइन शुरू होने तक (6 से 12 महीने) वे सप्लाई नहीं बढ़ा पाएंगे.

आयात भी अटका

BIS सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में कई महीने लगने के कारण विदेशों से कैन आयात भी रुका हुआ है. इससे बीयर कंपनियों के पास सीमित विकल्प बचे हैं और सप्लाई चेन में व्यवधान का खतरा और बढ़ गया है.