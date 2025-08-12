हैदराबाद: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve bank Of India) हर महीने की हॉलिडे लिस्ट जारी करता है. अगस्त महीने की भी छुट्टियों की लिस्ट जारी हो चुकी है. यह छुट्टियां हर राज्य के त्योहार और पर्व के चलते अलग-अलग होती हैं. आरबीआई के मुताबिक इस महीने भी काफी छुट्टियां हैं. अगर आप बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो जाने से पहले इन छुट्टियों की लिस्ट पर पहले एक नजर जरूर डाल ले. इससे आपका समय बचेगा.

आपको बता दें, केंद्रीय बैंक के लिस्ट के हिसाब से बुधवार 13 अगस्त को भी बैकों में कामकाज नहीं होगा. आपके शहर में बैंक खुलें हैं या बंद. आइये जानते हैं.

बता दें, इस महीने काफी त्योहार और पर्व पड़ते हैं, जिसकी वजह से बैंक में काम करने वाले कर्मियों को अधिक छुट्टियां मिलेंगी. आपको जानना जरूरी है कि आपके राज्यों और शहरों में कब-कब बैंकों में कामकाज नहीं होगा.

इस वजह से मणिपुर में बैंकों की रहेगी छुट्टियां

भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में सभी बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा. प्राइवेट और सरकारी बैंकों में आरबीआई ने छुट्टी की घोषणा की है. मणिपुर में हर साल 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस मनाया जाता है. इस दिन स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को नमन किया जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश शासनकाल के विरोध में संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी. इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में विशेष रूप से युबराज टिकेंद्रजीत सिंह और जनरल थांगलेनसाना जैसे वीर सपूतों को याद किया जाता है. इन दोनों सहासी योद्धाओं को 1891 के ऐंग्लों-मणिपुरी युद्ध में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी.

ऑनलाइन सर्विस जारी रहेगी

बैंकों में भले ही छुट्टियां रहें, मगर ऑनलाइ सर्विसेज हमेशा खुली रहेंगी. छुट्टियों में भी आप लोग नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI पेमेंट आसानी से कर सकेंगे. अगर बैंक संबंधित कोई काम निपटाना है तो बुधवार 13 अगस्त और आगे आने वाली सभी छुट्टियों को पहले ही देख लें. वरना असुविधा होगी.

इस महीने इतने दिनों नहीं होगा कोई कामकाज

अगस्त महीने में राष्ट्रीय और श्रेत्रीय छुट्टियों के चलते बैंकों में आधे महीने काम नहीं होंगे. केंद्रीय बैंक (RBI) के मुताबिक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में छुट्टी रहती है, जबकि रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है. इसके अलावा त्योहारों ओर पर्वों में भी बैंक बंद रहते हैं.

आइये डालते हैं अगस्त 2025 में बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट पर नजर