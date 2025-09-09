ETV Bharat / business

दुर्गा पूजा से पहले भारत पहुंचेगी हिल्सा मछली, बांग्लादेश से 1,200 टन का आयात तय

हिल्सा मछली अपने स्वाद और पोषण गुणों के लिए विशेष लोकप्रिय है. दुर्गा पूजा के समय यह बाजार में विशेष रूप से बिकती है.

Etv Bharat
हिल्सा मछली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 9, 2025 at 1:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: बांग्लादेश ने इस साल दुर्गा पूजा से पहले भारत को 1,200 टन हिल्सा मछली (इलिश) निर्यात करने की अनुमति दे दी है. बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्रालय ने सोमवार देर रात जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी. बांग्लादेश ने जुलाई 2012 से हिल्सा मछली के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन 2019 से विशेष अवसरों, विशेषकर दुर्गा पूजा के दौरान, भारत के लिए हिल्सा निर्यात की अनुमति दी जा रही है.

अधिसूचना में कहा गया है कि इच्छुक निर्यातकों से 11 सितंबर, 2025 तक कार्यालय समय के दौरान हार्ड कॉपी में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं. आवेदन के साथ निर्यातक कंपनी का अद्यतन व्यापार लाइसेंस, ईआरसी, आयकर प्रमाण पत्र, वैट प्रमाण पत्र, बिक्री अनुबंध और मत्स्य पालन विभाग से लाइसेंस जैसी सभी प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है. सरकार ने हिल्सा मछली का न्यूनतम निर्यात मूल्य प्रति किलोग्राम 12.50 डॉलर निर्धारित किया है.

इससे पहले 27 सितंबर 2024 को बांग्लादेश से लगभग 45-50 टन वजन वाली ‘पद्मा हिल्सा’ की पहली खेप पश्चिम बंगाल के हावड़ा पहुंची थी. बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अब तक भारत को कुल 2,420 टन हिल्सा मछली निर्यात की है. हिल्सा मछली का व्यापार मुख्य रूप से पेट्रापोल-बेनापोल सीमा के रास्ते होता है. हावड़ा थोक मछली बाजार में हिल्सा मछली का वर्तमान थोक भाव 1,400 से 1,600 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है.

हिल्सा मछली अपने स्वाद और पोषण गुणों के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय है. बंगाल और उसके आसपास के कई राज्य इस मछली की मांग रखते हैं, और दुर्गा पूजा के समय यह बाजार में विशेष रूप से बिकती है. हावड़ा से हिल्सा मछली को कोलकाता और आसपास के खुदरा बाजारों में वितरित किया जाता है, ताकि त्योहार के दौरान उपभोक्ताओं तक ताजा मछली पहुँच सके.

विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के निर्यात समझौते न केवल दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करते हैं बल्कि भारतीय बाजार में हिल्सा मछली की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करते हैं. बांग्लादेश के लिए यह मछली निर्यात का महत्वपूर्ण स्रोत है, जबकि भारत में इसका त्योहारों के समय बढ़ता हुआ मांग और बाजार भाव दोनों का लाभ होता है.

इस साल दुर्गा पूजा से पहले हिल्सा मछली की निर्यात मंजूरी ने मछली व्यवसायियों और बाजारों में उत्साह पैदा कर दिया है, और उम्मीद की जा रही है कि इससे हावड़ा और कोलकाता बाजारों में मछली की उपलब्धता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर कीमत पर ताजी हिल्सा मछली मिल सकेगी.

यह भी पढ़ें- भारत में पहली बार सोना 1,10,000 रुपये पार, जानिए क्यों लगातार बढ़ रही है इसकी कीमत

For All Latest Updates

TAGGED:

BANGLADESH HILSA EXPORTDURGA PUJA 2025पश्चिम बंगाल हिल्सा बाजारINDIA BANGLADESH TRADEHILSA FISH EXPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोशल मीडिया पर बैन क्यों! क्यों घबराती हैं सरकारें, जानें भारत सहित दुनियाभर के देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउंट खोलने की क्या होती है उम्र

आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच

गाजा में 70 मारे गए, हमास के कब्जे वाली इमारतें उड़ा रहा इजराइल, अब तक 300 से ज्यादा जख्मी

पावरफुल रोल्स से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, क्यों है यामी गौतम की सबसे ज्यादा डिमांड?, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.