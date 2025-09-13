ETV Bharat / business

खराब CIBIL से नहीं मिल रहा लोन, टेंशन मत लें... इन टिप्स को अपनाएं, फौरन मिलेगा पैसा

नई दिल्ली: आजकल कई लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से लोन लेने की सोचते हैं, लेकिन खराब CIBIL स्कोर होने के कारण उन्हें अक्सर नकारा जवाब मिलता है. CIBIL या क्रेडिट स्कोर यह दर्शाता है कि आपने पहले अपने ऋण या क्रेडिट कार्ड के भुगतान समय पर किए हैं या नहीं. यदि स्कोर कम है, तो बैंक आपको रिस्की ग्राहक मानते हैं और लोन देने से हिचकिचाते हैं. लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ आसान उपायों से आप पैसे का इंतजाम कर सकते हैं.

1. जॉइंट लोन का विकल्प

यदि आपकी आमदनी स्थिर है लेकिन क्रेडिट स्कोर खराब है, तो जॉइंट लोन लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. इसमें कोई भरोसेमंद व्यक्ति जैसे परिवार का सदस्य या मित्र को-एप्लीकेंट बन सकता है. यदि गारंटर का CIBIL स्कोर अच्छा है, तो बैंक लोन मंजूर करने में अधिक सहजता दिखाते हैं. यह तरीका उन लोगों के लिए मददगार है, जिनका स्कोर खराब होने के बावजूद लोन की आवश्यकता है.

2. NBFC से लोन लें

कई बार बैंक खराब CIBIL स्कोर वाले ग्राहकों को लोन देने से इंकार कर देते हैं. ऐसी स्थिति में NBFC (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी) एक विकल्प साबित हो सकती हैं. NBFC खराब क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को भी लोन देती हैं. हालांकि ब्याज दरें बैंक की तुलना में थोड़ी अधिक हो सकती हैं, लेकिन प्रोसेस तेज और आसान होता है.

3. जमा राशि आधारित लोन

यदि आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट, LIC पॉलिसी या PPF अकाउंट है, तो इस जमा राशि के आधार पर भी लोन लिया जा सकता है. बैंक इस तरह के लोन में अधिक जोखिम नहीं मानते, क्योंकि लोन की सुरक्षा आपके जमा निवेश द्वारा सुनिश्चित होती है. जमा राशि के अनुसार बैंक लोन की राशि तय करता है और चुकाने के लिए निर्धारित समय देता है.