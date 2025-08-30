सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: नए अमेरिकी टैरिफ लागू होने के साथ ही भारतीय उद्योग की रीढ़ माने जाने वाले लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) को आने वाले महीनों में सबसे ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है. इस क्षेत्र को न केवल बड़े पैमाने पर नौकरियों के नुकसान का खतरा है, बल्कि बैंक ऋण तक पहुंच में भी कठिनाई हो रही है. कई व्यवसाय मालिक अब सरकार से राहत उपायों की उम्मीद कर रहे हैं, जैसे कोविड-19 के दौरान सहायता दी गई थी.

छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों (एसएमई) के सामने आने वाली चुनौतियों पर ईटीवी भारत से बात करते हुए इंडिया एसएमई फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार ने माना कि भारतीय उत्पादों को अमेरिका में अच्छी कीमतें मिलती हैं. इससे निर्यात छोटे व्यवसायों के लिए लाभदायक हो जाता है.

उन्होंने बताया कि अमेरिकी बाजार गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के लिए प्रीमियम का भुगतान करता है, और उसी स्तर पर भुगतान करने को तैयार कोई अन्य देश ढूंढ़ना मुश्किल होगा. उनके मुताबिक, भले ही वैकल्पिक बाजार मिल जाएं, लेकिन उन लाभ मार्जिन को दोहराना एक चुनौती बना रहेगा.

उन्होंने कहा कि घरेलू मोर्चे पर भी हालांकि ये उत्पाद अब भी बिक सकते हैं, लेकिन व्यवसायों को लाभप्रदता पर लंबे समय तक दबाव का सामना करना पड़ेगा. नौकरियों के मोर्चे पर, उन्होंने आगाह किया कि लाखों लोगों की आजीविका दांव पर है. अगर तेजी से कार्रवाई नहीं की गई, तो टैरिफ के झटके से लाखों लोगों की नौकरी जा सकती है.

एसएमई रणनीति: विनोद कुमार ने यह भी बताया कि भारत एसएमई फोरम ने अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न स्थिति में सहायता के लिए लगभग एक लाख सदस्यों तक पहुंच बनाई है. अब तक 7020 उद्यमों ने प्रश्नावली का उत्तर दिया है, और भारत के दृढ़ उद्यमियों ने टैरिफ और उसके परिणामों से निपटने के कई तरीके खोज निकाले हैं. 29 अगस्त, 2025 को रात 8 बजे तक हुए इस सर्वेक्षण में, 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि यदि गतिरोध जारी रहता है, तो वे खरीदारों को बनाए रखने के लिए ऑर्डर के कुछ हिस्सों को अन्य देशों के उद्यमों को आउटसोर्स करने पर विचार कर रहे हैं.

जबकि 57% उद्यम अमेरिका में शिपमेंट या मूल्यवर्धित ट्रांसशिपमेंट के लिए जीसीसी क्षेत्र, मर्कोसुर, अफ्रीका और यूके के देशों का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं।. अन्य 27 प्रतिशत उद्यम गैर-अमेरिकी क्षेत्रों से खरीदारों की पूछताछ को पुनर्जीवित करने पर विचार कर रहे हैं, भले ही उन्हें कीमतों पर समझौता करना पड़े, क्योंकि अमेरिकी बाजार से प्राप्त प्रीमियम गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए अधिक हैं.

अधिकतर निर्यातक उद्यमों का मानना ​​है कि टैरिफ एक अस्थायी स्थिति है जो भारत सरकार के हस्तक्षेप से 60-90 दिनों में हल हो जाएगी. वहीं अमेरिकी खरीदार अल्पावधि में गैर-भारतीय आपूर्तिकर्ताओं से समान गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त नहीं कर पाएंगे. ऐसे में वे सरकार के नेतृत्व वाले हस्तक्षेप के माध्यम से मित्र देशों के अब तक अनछुए बाजारों में व्यापार के रास्ते खोलने के उपायों की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

सरकार को पत्र: भारत एसएमई फोरम ने पत्र के जरिए से भारत सरकार के समक्ष अपनी मांगें पेश की हैं. इसके अध्यक्ष ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को एक पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि वर्तमान टैरिफ परिवेश से उत्पन्न चुनौतियों और राष्ट्रीय निर्यात विविधीकरण रणनीति को समर्थन देने की तत्काल जरूरत को देखते हुए, हम आपके मार्गदर्शन में सरकार से हस्तक्षेप का अनुरोध करते हैं. हम दुनिया भर के प्रमुख गेटवे शहरों में व्यापार डेस्क और निर्यात विपणन चौकियों की स्थापना, तेज रसद और वितरण के लिए रणनीतिक वैश्विक केंद्रों में बॉन्डेड वेयरहाउस, और भारतीय एमएसएमई उत्पादों के विपणन, प्रचार और बिक्री के लिए विदेशों में कुशल पेशेवरों की तैनाती का आग्रह करते हैं.

इंडिया एसएमई फोरम के अध्यक्ष ने भी लिखा है कि "हम ईसीएलजीएस की तर्ज पर सिडबी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एनबीएफसी के माध्यम से प्राथमिकता वाले निर्यात कार्यशील पूंजी विंडो बनाने की सिफ़ारिश करते हैं.

साथ ही टैरिफ प्रभावित क्लस्टरों के लिए पूर्व-अनुमोदित सीजीटीएमएसई टॉप-अप गारंटी और रियायती मूल्य निर्धारण का प्रावधान भी करने की सिफारिश करते हैं. उत्पादन रुकने और रोजगार छिनने से बचने के लिए, हम पूर्व-सत्यापित फर्मों को सात दिनों के भीतर त्वरित वितरण चाहते हैं. हमारा मानना ​​है कि अगर इन उपायों को लागू किया गया, तो ये भारत के एसएमई की सुरक्षा करेंगे और साथ ही हमारी वैश्विक व्यापार उपस्थिति को भी मजबूत करेंगे."

सरकार की तरह, व्यवसाय मालिक भी इस संकट को अवसर में बदलना चाहते हैं. बशर्ते उन्हें समय पर राहत मिले. उन्हें यह भी उम्मीद है कि सरकार इस कठिन दौर में उनका मार्गदर्शन करेगी. विनोद कुमार इस बात पर जोर देते हैं कि सरकार को छोटे व्यवसायों की अनूठी चुनौतियों को समझना चाहिए. उनके साथ बड़े निगमों से अलग व्यवहार करना चाहिए. साथ ही उन्हें वह विशिष्ट सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिसकी उन्हें अभी सबसे ज़्यादा जरूरत है. उनके अनुसार, तभी छोटे उद्यमी इस कठिन दौर का सामना कर पाएंगे.