जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

हैदराबाद: भारत के आर्थिक परिदृश्य को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए 8 प्रमुख उद्योगों (ICI) के संयुक्त सूचकांक में अगस्त 2025 में 6.3% की मजबूत वृद्धि देखी गई. देखा जाए तो एक साल से भी अधिक समय में ये सबसे मजबूत वृद्धि है. अगस्त के अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि यह उछाल इस्पात, कोयला और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन के कारण हुआ है. यह औद्योगिक गतिविधि में संभावित पुनरुद्धार का संकेत देता है.

यह सूचकांक, जो 8 आधारभूत उद्योगों - कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली - के उत्पादन को मापता है. इससे देश की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है. इसकी वजह ये है कि क्योंकि ये क्षेत्र सामूहिक रूप से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के कुल भार का 40.27% हिस्सा होते हैं.

अगस्त की वृद्धि दर जुलाई 2025 में देखी गई 3.7% की अंतिम वृद्धि दर से काफी अधिक है. यह सकारात्मक रुझान, हालांकि, अप्रैल से अगस्त 2025 तक आईसीआई की संचयी वृद्धि दर के विपरीत है, जो अनंतिम 2.8% है. जो पिछले वर्ष इसी अवधि में दर्ज 4.6% से कम है.

उद्योगों का क्षेत्रवार प्रदर्शन: प्रेरक शक्ति अगस्त में सकारात्मक गति मुख्यतः 8 प्रमुख उद्योगों में से 6 द्वारा संचालित थी, जिन्होंने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की. आंकड़े प्रदर्शन में स्पष्ट अंतर को उजागर करते हैं.

इस्पात: सबसे आगे इस्पात क्षेत्र रहा, जिसने अगस्त में उल्लेखनीय 14.2% वृद्धि दर्ज की. यह मजबूत प्रदर्शन इसके संचयी सूचकांक के अनुरूप है, जो अप्रैल से अब तक 10.4% की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है, जो अच्छी मांग को दर्शाता है, जो संभवतः चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं द्वारा समर्थित है.

कोयला: कोयला उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, अगस्त में 11.4% की वृद्धि हुई, जो पिछले महीने की गिरावट के बाद एक सुधार है. इस मासिक वृद्धि के बावजूद, इसका अप्रैल-अगस्त अवधि का संचयी सूचकांक 0.7% की मामूली गिरावट पर बना हुआ है.