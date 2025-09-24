ETV Bharat / business

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

अगस्त 2025 के आंकड़ों से भारत के प्रमुख उद्योगों में 6.3% की वृद्धि का पता चलता है, जो आर्थिक सुधार का संकेत है.

INDIA CORE INDUSTRIES
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2025 at 9:30 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: भारत के आर्थिक परिदृश्य को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए 8 प्रमुख उद्योगों (ICI) के संयुक्त सूचकांक में अगस्त 2025 में 6.3% की मजबूत वृद्धि देखी गई. देखा जाए तो एक साल से भी अधिक समय में ये सबसे मजबूत वृद्धि है. अगस्त के अनंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि यह उछाल इस्पात, कोयला और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन के कारण हुआ है. यह औद्योगिक गतिविधि में संभावित पुनरुद्धार का संकेत देता है.

यह सूचकांक, जो 8 आधारभूत उद्योगों - कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली - के उत्पादन को मापता है. इससे देश की अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है. इसकी वजह ये है कि क्योंकि ये क्षेत्र सामूहिक रूप से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के कुल भार का 40.27% हिस्सा होते हैं.

अगस्त की वृद्धि दर जुलाई 2025 में देखी गई 3.7% की अंतिम वृद्धि दर से काफी अधिक है. यह सकारात्मक रुझान, हालांकि, अप्रैल से अगस्त 2025 तक आईसीआई की संचयी वृद्धि दर के विपरीत है, जो अनंतिम 2.8% है. जो पिछले वर्ष इसी अवधि में दर्ज 4.6% से कम है.

उद्योगों का क्षेत्रवार प्रदर्शन: प्रेरक शक्ति अगस्त में सकारात्मक गति मुख्यतः 8 प्रमुख उद्योगों में से 6 द्वारा संचालित थी, जिन्होंने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की. आंकड़े प्रदर्शन में स्पष्ट अंतर को उजागर करते हैं.

इस्पात: सबसे आगे इस्पात क्षेत्र रहा, जिसने अगस्त में उल्लेखनीय 14.2% वृद्धि दर्ज की. यह मजबूत प्रदर्शन इसके संचयी सूचकांक के अनुरूप है, जो अप्रैल से अब तक 10.4% की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है, जो अच्छी मांग को दर्शाता है, जो संभवतः चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं द्वारा समर्थित है.

कोयला: कोयला उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, अगस्त में 11.4% की वृद्धि हुई, जो पिछले महीने की गिरावट के बाद एक सुधार है. इस मासिक वृद्धि के बावजूद, इसका अप्रैल-अगस्त अवधि का संचयी सूचकांक 0.7% की मामूली गिरावट पर बना हुआ है.

सीमेंट: निर्माण और रियल एस्टेट गतिविधियों में निरंतर वृद्धि का संकेत देते हुए, सीमेंट उत्पादन अगस्त में 6.1% बढ़ा. वित्तीय वर्ष के लिए इसकी संचयी वृद्धि

आज तक 8.4% की मज़बूत दर पर है.

अन्य सकारात्मक योगदानकर्ता: सकारात्मक वृद्धि वाले अन्य उद्योगों में शामिल हैं. उनमें उर्वरक (4.6%), बिजली (3.1%), और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद (3.0%) है.

चिंता के क्षेत्र: हालाँकि समग्र स्थिति उत्साहजनक है, दो प्रमुख क्षेत्रों अगस्त में नकारात्मक वृद्धि के साथ सूचकांक पर दबाव बनाए हुए हैं.

कच्चा तेल: कच्चे तेल क्षेत्र में उत्पादन में 1.2% की गिरावट आई. यह नकारात्मक वृद्धि की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिसका संचयी सूचकांक अप्रैल-अगस्त अवधि में -1.7% गिर गया.

प्राकृतिक गैस: इसी प्रकार, अगस्त 2025 में प्राकृतिक गैस उत्पादन में 2.2% की गिरावट आई, और इसके संचयी सूचकांक में -2.5% की कमी देखी गई, जो घरेलू अन्वेषण और आपूर्ति में लगातार चुनौतियों को दर्शाता है.

