11 साल बाद आरबीआई ने नए बैंक को दी मंजूरी, क्या आपका भी इसमें अकाउंट है ? - RBI GRANTS APPROVAL

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछली बार 2014 में बंधन बैंक को मंजूरी दी थी, अब नया बैंक आ गया. जानें पूरी खबर

RBI Governor
आरबीआई गवर्नर (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 8:43 PM IST

नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक के रूप में कार्य करने की सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान कर दी है. एयू बैंक ने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी साझा की है. आरबीआई ने पिछले साल अप्रैल 2024 में ही इस स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर प्रक्रिया की शुरुआत कर दी थी.

बंधन बैंक के बाद किसी भी निजी बैंक को पहली बार मंजूरी मिली है. बंधन बैंक को अप्रैल 2014 में यूनिवर्सल बैंक के रूप में काम करने की मंजूरी मिली थी. उसके बाद से आरबीआई ने सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक के खोलने को ही मंजूरी दी है. सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज और भारत-पे ने पिछली बार 2021 में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक का अधिग्रहण करके यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया था.

एयू एसएफबी ने न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए लघु वित्त बैंक के रूप में प्रदर्शन का संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड प्रदर्शित किया है. अप्रैल 2024 के आरबीआई के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन की इच्छा रखने वाले किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक (लघु वित्त बैंक) को अंतिम तिमाही में न्यूनतम 1,000 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति बनाए रखना आवश्यक है. एयू ने इस शर्त को पूरा किया है.

आरबीआई के नियमों के अनुसार उसे पिछले दो वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ होना चाहिए. पिछले दो वित्तीय वर्षों में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात तीन फीसदी या उससे कम और शुद्ध एनपीए अनुपात एक फीसदी या उससे कम होना चाहिए. एयू ने इन सभी शर्तों को पूरा किया है.

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, भारत का सबसे बड़ा लघु वित्त बैंक है. 1996 में संजय अग्रवाल द्वारा स्थापित एयू ने अप्रैल 2017 में अपना बैंकिंग परिचालन शुरू किया था. बैंक का मार्केट कैप 55,458 करोड़ रु. है. यह एक लिस्टेड कंपनी भी है.

यहां आपको बता दें कि स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने आरबीआई से अनुरोध किया था कि उन्हें अपने नाम के आगे से स्मॉल, लघु, शब्द हटाने की इजाजत दी जाए. हाालंकि, आरबीआई ने उनके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन लाइसेंस के लिए रास्ता खुला रखा.

आरबीआई के अनुसार किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंकों को अपने एडजस्टेड नेट बैंक लोन का तीन चौथाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लोन में लगाना अनिवार्य है. उनके पोर्टफोलियो का कम के कम 50 फीसदी या फिर 25 लाख रु से कम के ऋणों में होना चाहिए. लेकिन यूनिवर्सल बैंक के लिए न्यूनतम प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्य 40 फीसदी निर्धारित है. उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण के साइज पर कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है.

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 30 जून को समाप्त तिमाही में 581 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है. शुद्ध ब्याज आय पिछले वर्ष की तुलना में 6% बढ़कर 2,045 करोड़ रुपये हो गई। बैंक का कुल अग्रिम 1.11 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है, जबकि इसकी जमा राशि 31% बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपये हो गई.

इस सप्ताह की शुरुआत में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जानकारी दी थी, कि उसने देश भर में व्यापक बीमा समाधानों तक पहुंच बढ़ाने के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक रणनीतिक कॉर्पोरेट एजेंसी साझेदारी की है, जो भारत भर में कम सेवा वाले और उभरते बाजारों में वित्तीय सुरक्षा का विस्तार करके सरकार के '2047 तक सभी के लिए बीमा' मिशन का समर्थन करती है.

