इस योजना में जोड़ें अपनी लाइफ पार्टनर का नाम, हर महीने मिलेगी ₹5,000 तक की गारंटीड पेंशन

नई दिल्ली: अगर आप अपने जीवनसाथी के भविष्य के लिए एक सुरक्षित और गारंटीड निवेश विकल्प की तलाश में हैं, तो केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है. इस योजना के तहत आप अपने जीवनसाथी का नाम जोड़कर उन्हें रिटायरमेंट के बाद हर महीने ₹1,000 से ₹5,000 तक की पेंशन दिला सकते हैं.

यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बुजुर्गावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. सरकार ने इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की थी और इसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा संचालित किया जाता है.

क्या है अटल पेंशन योजना?

अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई थी, जिन्हें किसी प्रकार की नियमित पेंशन सुविधा प्राप्त नहीं होती. इस योजना में निवेश करने पर व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने एक तयशुदा राशि पेंशन के रूप में मिलती है. खास बात यह है कि यह एक गारंटीड पेंशन योजना है, यानी केंद्र सरकार स्वयं इस योजना के तहत तय की गई राशि की गारंटी देती है.

₹5,000 मासिक पेंशन के लिए कितना निवेश करना होगा?

इस योजना में निवेश की राशि आपकी उम्र पर निर्भर करती है. जितनी कम उम्र में आप इसमें शामिल होते हैं, उतना ही कम मासिक निवेश करना पड़ता है.