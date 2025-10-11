ETV Bharat / business

इस योजना में जोड़ें अपनी लाइफ पार्टनर का नाम, हर महीने मिलेगी ₹5,000 तक की गारंटीड पेंशन

अटल पेंशन योजना में लाइफ पार्टनर का नाम जोड़कर रिटायरमेंट के बाद हर महीने ₹1,000 से ₹5,000 तक की पेंशन प्राप्त की जा सकती है.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 11, 2025 at 2:48 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: अगर आप अपने जीवनसाथी के भविष्य के लिए एक सुरक्षित और गारंटीड निवेश विकल्प की तलाश में हैं, तो केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकती है. इस योजना के तहत आप अपने जीवनसाथी का नाम जोड़कर उन्हें रिटायरमेंट के बाद हर महीने ₹1,000 से ₹5,000 तक की पेंशन दिला सकते हैं.

यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बुजुर्गावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. सरकार ने इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की थी और इसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा संचालित किया जाता है.

क्या है अटल पेंशन योजना?
अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई थी, जिन्हें किसी प्रकार की नियमित पेंशन सुविधा प्राप्त नहीं होती. इस योजना में निवेश करने पर व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने एक तयशुदा राशि पेंशन के रूप में मिलती है. खास बात यह है कि यह एक गारंटीड पेंशन योजना है, यानी केंद्र सरकार स्वयं इस योजना के तहत तय की गई राशि की गारंटी देती है.

₹5,000 मासिक पेंशन के लिए कितना निवेश करना होगा?
इस योजना में निवेश की राशि आपकी उम्र पर निर्भर करती है. जितनी कम उम्र में आप इसमें शामिल होते हैं, उतना ही कम मासिक निवेश करना पड़ता है.

  • 18 वर्ष की आयु में शामिल होने पर ₹210 प्रति माह जमा करने होंगे.
  • 25 वर्ष की आयु में ₹376 प्रति माह का योगदान देना होगा.
  • 30 वर्ष की आयु में ₹577 प्रति माह जमा करना होगा.
  • 40 वर्ष की आयु में करीब ₹1,454 प्रति माह का योगदान करना होगा.
  • इन योगदानों के बदले, 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर व्यक्ति को ₹5,000 प्रति माह की पेंशन मिलने लगती है.

कौन लोग जुड़ सकते हैं इस योजना से?
अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. यह योजना केवल उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं या जिनके पास किसी प्रकार की पेंशन सुविधा उपलब्ध नहीं है. ध्यान रहे कि आयकरदाता (taxpayer) इस योजना का लाभ नहीं ले सकते.

यदि योजना में शामिल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन की राशि उसके जीवनसाथी को मिलती है. वहीं, अगर पति-पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो जमा की गई पूरी राशि नामित व्यक्ति (nominee) को लौटा दी जाती है.

जीवनसाथी का नाम कैसे जोड़ें?
ऑफलाइन प्रक्रिया

  • अपने बैंक या डाकघर की शाखा में जाकर अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरें.
  • फॉर्म में अपने जीवनसाथी का नाम और नामिनी का विवरण दर्ज करें.
  • आधार कार्ड, पते का प्रमाण और बैंक विवरण जैसे दस्तावेज जमा करें.
  • इसके बाद अपनी पसंद का पेंशन प्लान चुनें.
  • आवेदन पूरा होने के बाद बैंक आपकी जानकारी सत्यापित करेगा और तय राशि हर महीने आपके खाते से स्वतः कट जाएगी.

ऑनलाइन प्रक्रिया

  • अपने बैंक की नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करें.
  • “Social Security Scheme” या “APY” सेक्शन में जाएं.
  • आवश्यक विवरण भरें, पेंशन राशि चुनें और फॉर्म सबमिट करें.
  • प्रक्रिया पूरी होते ही हर महीने निर्धारित राशि अपने आप खाते से कटने लगेगी.

अटल पेंशन योजना न केवल असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए उपयोगी है जो अपने जीवनसाथी के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देना चाहते हैं. यह योजना छोटे निवेश से शुरू होकर भविष्य में स्थायी आय का भरोसा देती है — जिससे बुजुर्गावस्था में आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होती है.

