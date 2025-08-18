ETV Bharat / business

एप्पल ने बेंगलुरु में 2.7 लाख वर्ग फीट ऑफिस स्पेस ली, भारत में अपने ऑपरेशंस का विस्तार

एप्पल ने बेंगलुरु में 2.7 लाख वर्ग फुट ऑफिस लीज किया, रिटेल स्टोर और इंजीनियरिंग टीम्स बढ़ाईं.

सांकेतिक फोटो (Credits: Apple)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025

बेंगलुरु: स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी एप्पल ने अपने भारत विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बेंगलुरु में लगभग 2.7 लाख वर्ग फीट का ऑफिस स्पेस 10 साल के लिए लीज पर लिया है. दस्तावेजों के अनुसार, यह लीज कुल मिलाकर लगभग 1,010 करोड़ रुपये की है, जिसमें किराया, पार्किंग और मेंटेनेंस शामिल हैं.

कंपनी एम्बेसी जेनिथ, संकी रोड, वसंत नगर के 5वें से 13वें फ्लोर तक ऑफिस का इस्तेमाल करेगी. इस स्पेस के लिए एप्पल को मासिक 6.31 करोड़ रुपये का किराया देना होगा, यानी प्रति वर्ग फीट 235 रुपये. लीज की सुरक्षा राशि 31.57 करोड़ रुपये है, और इसमें वार्षिक किराया 4.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ है. यह लीज 3 अप्रैल, 2025 से शुरू हुई थी और जुलाई में इसे रजिस्टर किया गया.

विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम एप्पल के भारत में विस्तारित संचालन और इंजीनियरिंग टीमों को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है. बेंगलुरु में कंपनी अपना तीसरा रिटेल स्टोर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह स्टोर फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया में खुलेगा, जबकि पहले दो स्टोर मुंबई और दिल्ली में स्थापित किए जा चुके हैं. फीनिक्स मॉल के लिए एप्पल ने स्पार्कल वन मॉल डेवलपर्स से लगभग 8,000 वर्ग फीट स्पेस 10 साल के लिए लीज़ पर लिया है, जिसमें वार्षिक किराया 2.09 करोड़ रुपये है.

एप्पल ऑपरेशंस इंडिया इंजीनियरिंग, हार्डवेयर डिज़ाइन, रिसर्च, फेल्योर एनालिसिस और टेस्टिंग के क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाता है. बेंगलुरु कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण ग्लोबल R&D हब बन गया है. यहां का प्रेस्टिज मिन्स्क स्क्वायर ऑफिस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें विशेष लैब, सहयोगात्मक कार्यस्थल और LEED सस्टेनेबिलिटी मानकों का पालन शामिल है.

कंपनी बेंगलुरु में आरएफ सिस्टम इंटीग्रेशन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और इंजीनियरिंग प्रोग्राम मैनेजर जैसी पदों के लिए सक्रिय रूप से भर्ती कर रही है. इसके अलावा, एप्पल ने ऐप एक्सेलेरेटर जैसे प्रोग्रामों के माध्यम से स्थानीय प्रतिभा के विकास में भी निवेश किया है.

कंपनी की बेंगलुरु टीम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सर्विसेज, IS&T, ऑपरेशंस और कस्टमर सपोर्ट सहित कई विभागों में योगदान देती है. यह लीज और विस्तार एप्पल के भारत में निवेश और नवाचार को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

