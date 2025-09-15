ETV Bharat / business

अमेरिकी टैरिफ से आंध्र प्रदेश के झींगा निर्यात पर संकट, चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से मांगा सहयोग

विशाखापट्टनम: आंध्र प्रदेश के झींगा निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ का बड़ा असर पड़ सकता है. अनुमान है कि इस वजह से राज्य को करीब 25,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ सकता है. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने इसे लेकर चिंता जताते हुए कहा कि झींगा निर्यात ऑर्डरों में 50 प्रतिशत तक की रद्दीकरण हो चुका है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और लाखों परिवार प्रभावित होंगे.

600 करोड़ रुपये तक का कर बोझ

नायडू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह को पत्र लिखकर इस संकट से निपटने के लिए सहयोग मांगा है. मुख्यमंत्री के अनुसार, करीब 2,000 कंटेनरों के जरिए होने वाले झींगा निर्यात पर 600 करोड़ रुपये तक का कर लगाया गया है.

झींगा निर्यात में आंध्र प्रदेश की अग्रणी भूमिका

मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत के कुल झींगा निर्यात में आंध्र प्रदेश का योगदान 80 प्रतिशत और समुद्री उत्पाद निर्यात में 34 प्रतिशत है. इसका वार्षिक मूल्य लगभग 21,246 करोड़ रुपये है. इस क्षेत्र से सीधे तौर पर 2.5 लाख परिवार और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 30 लाख लोग जुड़े हुए हैं.

राज्य सरकार के कदम

नायडू ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को राहत देने के लिए कदम उठा रही है. जलीय चारा निर्माताओं को कीमतों में 9 रुपये प्रति किलो की कटौती करने के लिए तैयार किया गया है. इसके अलावा, सब्सिडी वाले बिजली ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति पर विचार किया जा रहा है.

केंद्र से बड़े पैमाने पर सहयोग की अपील

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने, घरेलू स्तर पर समुद्री खाद्य की खपत बढ़ाने और जीएसटी व वित्तीय नियमों में राहत देने का आग्रह किया. उन्होंने 100 करोड़ रुपये के कोष, कोल्ड स्टोरेज, स्वच्छ समुद्री खाद्य बाजार और झींगा उत्पादक समन्वय समिति के गठन का प्रस्ताव भी रखा.