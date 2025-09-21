अमूल का बड़ा तोहफ़ा, 22 सितंबर से 700 प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते, घी 40 रुपये तक सस्ता
Amul ने 700+ प्रोडक्ट्स पर कीमतें घटाईं दूध, घी, मक्खन, चीज़, पनीर, आइसक्रीम सस्ते होंगे. GST रेट कट से उपभोक्ता को राहत.
Published : September 21, 2025 at 9:53 AM IST
नई दिल्ली: मदर डेयरी के बाद देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनियों में से एक अमूल ने भी अपने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतें घटाने का ऐलान किया है. यह कदम सरकार द्वारा हाल ही में किए गए जीएसटी दरों के सरलीकरण (GST rate rationalisation) के बाद उठाया गया है. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF), जो अमूल ब्रांड के तहत डेयरी प्रोडक्ट्स का विपणन करता है, ने शनिवार को जानकारी दी कि नई कीमतें 22 सितम्बर से लागू होंगी.
किन प्रोडक्ट्स पर हुई कटौती
अमूल ने स्पष्ट किया कि कीमतों में यह कटौती कई कैटेगरी में लागू होगी. इसमें दूध, घी, मक्खन, आइसक्रीम, पनीर, चीज़, चॉकलेट, बेकरी रेंज, फ्रोज़न स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, पीनट स्प्रेड और माल्ट-आधारित ड्रिंक्स जैसे उत्पाद शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर इस राहत का फायदा मिलेगा.
नई दरों के मुताबिक, एक लीटर का अमूल ताज़ा टोन्ड यूएचटी मिल्क टेट्रा पैक अब 2.6% सस्ता हो गया है, जबकि अमूल गोल्ड स्टैंडर्डाइज्ड यूएचटी मिल्क पर 3.6% तक की कटौती की गई है. मक्खन (100 ग्राम पैक) की कीमत 62 रुपये से घटाकर 58 रुपये कर दी गई है. इसी तरह घी की कीमत 40 रुपये घटाकर 610 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है.
प्रोसेस्ड चीज़ ब्लॉक (1 किलो) का एमआरपी 30 रुपये घटकर अब 545 रुपये हो गया है, जबकि फ्रोज़न पनीर (200 ग्राम) 99 रुपये की बजाय अब 95 रुपये में मिलेगा.
अमूल प्रोडक्ट्स में कीमतों की कटौती
|उत्पाद (Product)
|पुरानी कीमत (Rs.)
|नई कीमत (Rs.)
|कटौती (Price Cut)
|घी (1 लीटर)
|650
|610
|₹40
|मक्खन (100 ग्राम)
|62
|58
|₹4
|चीज़ ब्लॉक (1 किलो)
|575
|545
|₹30
|पनीर (200 ग्राम)
|99
|95
|₹4
|UHT मिल्क (टेट्रा पैक)
|–
|2.6%–3.6% कम
|% में कटौती
|अन्य (चॉकलेट, आइसक्रीम, बेकरी, स्नैक्स, पीनट स्प्रेड आदि)
|–
|सस्ते
|–
|पाउच दूध
|पहले से GST फ्री
|कोई बदलाव नहीं
|–
कंपनियों के कदम
|कंपनी
|घोषणा की तारीख
|बदलाव
|प्रमुख प्रोडक्ट्स
|मदर डेयरी
|16 सितम्बर 2025
|₹2 से ₹30 तक की कटौती
|दूध (टेट्रा पैक), पनीर, चीज़, मक्खन, घी, आइसक्रीम, प्रोसेस्ड फूड
|अमूल
|20 सितम्बर 2025
|700+ प्रोडक्ट्स पर कटौती
|घी, मक्खन, चीज़, पनीर, आइसक्रीम, चॉकलेट, बेकरी, स्नैक्स
उपभोग बढ़ने की उम्मीद
अमूल का कहना है कि यह मूल्य कटौती उपभोग में तेजी लाएगी, खासकर आइसक्रीम, मक्खन और चीज़ जैसे उत्पादों की मांग में. कंपनी का तर्क है कि भारत में प्रति व्यक्ति डेयरी प्रोडक्ट्स का उपभोग अभी भी काफी कम है और कीमतों में कमी से बड़ी वृद्धि की संभावनाएं बनेंगी.
जीसीएमएमएफ, जो करीब 36 लाख किसानों के स्वामित्व में है, का मानना है कि मांग बढ़ने से कंपनी का कारोबार भी तेज़ी से बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा.
अन्य कंपनियां भी दे रहीं राहत
ध्यान देने वाली बात है कि अमूल से पहले मदर डेयरी ने भी अपने उत्पादों की कीमतें 22 सितम्बर से घटाने की घोषणा की थी. अब नई जीएसटी व्यवस्था के बाद कंपनी के अधिकांश उत्पाद या तो टैक्स-फ्री श्रेणी में आ गए हैं या न्यूनतम 5% स्लैब में.
इसी कड़ी में हेरिटेज फूड्स ने भी अपने लंबे शेल्फ-लाइफ वाले यूएचटी दूध की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर घटाई है.
सरकार के जीएसटी दरों में सुधार का सीधा फायदा अब उपभोक्ताओं को मिलने लगा है. जहां एक ओर कंपनियों को बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर ग्राहकों को रोजमर्रा के डेयरी उत्पाद अब पहले से सस्ते मिलेंगे. इससे न केवल घरेलू बजट को राहत मिलेगी, बल्कि डेयरी सेक्टर की खपत और कारोबार में भी मजबूती आएगी.
यह भी पढ़ें- एच1बी वीजा फीस में बढ़ोतरी से IT शेयरों में बिकवाली; विशेषज्ञों को दिखा भारत का सुनहरा भविष्य