अमूल का बड़ा तोहफ़ा, 22 सितंबर से 700 प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते, घी 40 रुपये तक सस्ता

Published : September 21, 2025

नई दिल्ली: मदर डेयरी के बाद देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनियों में से एक अमूल ने भी अपने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतें घटाने का ऐलान किया है. यह कदम सरकार द्वारा हाल ही में किए गए जीएसटी दरों के सरलीकरण (GST rate rationalisation) के बाद उठाया गया है. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF), जो अमूल ब्रांड के तहत डेयरी प्रोडक्ट्स का विपणन करता है, ने शनिवार को जानकारी दी कि नई कीमतें 22 सितम्बर से लागू होंगी. किन प्रोडक्ट्स पर हुई कटौती

अमूल ने स्पष्ट किया कि कीमतों में यह कटौती कई कैटेगरी में लागू होगी. इसमें दूध, घी, मक्खन, आइसक्रीम, पनीर, चीज़, चॉकलेट, बेकरी रेंज, फ्रोज़न स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, पीनट स्प्रेड और माल्ट-आधारित ड्रिंक्स जैसे उत्पाद शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर इस राहत का फायदा मिलेगा. नई दरों के मुताबिक, एक लीटर का अमूल ताज़ा टोन्ड यूएचटी मिल्क टेट्रा पैक अब 2.6% सस्ता हो गया है, जबकि अमूल गोल्ड स्टैंडर्डाइज्ड यूएचटी मिल्क पर 3.6% तक की कटौती की गई है. मक्खन (100 ग्राम पैक) की कीमत 62 रुपये से घटाकर 58 रुपये कर दी गई है. इसी तरह घी की कीमत 40 रुपये घटाकर 610 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है. प्रोसेस्ड चीज़ ब्लॉक (1 किलो) का एमआरपी 30 रुपये घटकर अब 545 रुपये हो गया है, जबकि फ्रोज़न पनीर (200 ग्राम) 99 रुपये की बजाय अब 95 रुपये में मिलेगा. अमूल प्रोडक्ट्स में कीमतों की कटौती उत्पाद (Product) पुरानी कीमत (Rs.) नई कीमत (Rs.) कटौती (Price Cut) घी (1 लीटर) 650 610 ₹40 मक्खन (100 ग्राम) 62 58 ₹4 चीज़ ब्लॉक (1 किलो) 575 545 ₹30 पनीर (200 ग्राम) 99 95 ₹4 UHT मिल्क (टेट्रा पैक) – 2.6%–3.6% कम % में कटौती अन्य (चॉकलेट, आइसक्रीम, बेकरी, स्नैक्स, पीनट स्प्रेड आदि) – सस्ते – पाउच दूध पहले से GST फ्री कोई बदलाव नहीं –