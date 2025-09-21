ETV Bharat / business

अमूल का बड़ा तोहफ़ा, 22 सितंबर से 700 प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते, घी 40 रुपये तक सस्ता

Amul ने 700+ प्रोडक्ट्स पर कीमतें घटाईं दूध, घी, मक्खन, चीज़, पनीर, आइसक्रीम सस्ते होंगे. GST रेट कट से उपभोक्ता को राहत.

Etv Bharat
अमूल का बड़ा तोहफ़ा (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2025 at 9:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: मदर डेयरी के बाद देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनियों में से एक अमूल ने भी अपने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतें घटाने का ऐलान किया है. यह कदम सरकार द्वारा हाल ही में किए गए जीएसटी दरों के सरलीकरण (GST rate rationalisation) के बाद उठाया गया है. गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF), जो अमूल ब्रांड के तहत डेयरी प्रोडक्ट्स का विपणन करता है, ने शनिवार को जानकारी दी कि नई कीमतें 22 सितम्बर से लागू होंगी.

किन प्रोडक्ट्स पर हुई कटौती
अमूल ने स्पष्ट किया कि कीमतों में यह कटौती कई कैटेगरी में लागू होगी. इसमें दूध, घी, मक्खन, आइसक्रीम, पनीर, चीज़, चॉकलेट, बेकरी रेंज, फ्रोज़न स्नैक्स, कंडेंस्ड मिल्क, पीनट स्प्रेड और माल्ट-आधारित ड्रिंक्स जैसे उत्पाद शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर इस राहत का फायदा मिलेगा.

नई दरों के मुताबिक, एक लीटर का अमूल ताज़ा टोन्ड यूएचटी मिल्क टेट्रा पैक अब 2.6% सस्ता हो गया है, जबकि अमूल गोल्ड स्टैंडर्डाइज्ड यूएचटी मिल्क पर 3.6% तक की कटौती की गई है. मक्खन (100 ग्राम पैक) की कीमत 62 रुपये से घटाकर 58 रुपये कर दी गई है. इसी तरह घी की कीमत 40 रुपये घटाकर 610 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है.

प्रोसेस्ड चीज़ ब्लॉक (1 किलो) का एमआरपी 30 रुपये घटकर अब 545 रुपये हो गया है, जबकि फ्रोज़न पनीर (200 ग्राम) 99 रुपये की बजाय अब 95 रुपये में मिलेगा.

अमूल प्रोडक्ट्स में कीमतों की कटौती

उत्पाद (Product)पुरानी कीमत (Rs.)नई कीमत (Rs.)कटौती (Price Cut)
घी (1 लीटर)650610₹40
मक्खन (100 ग्राम)6258₹4
चीज़ ब्लॉक (1 किलो)575545₹30
पनीर (200 ग्राम)9995₹4
UHT मिल्क (टेट्रा पैक)2.6%–3.6% कम% में कटौती
अन्य (चॉकलेट, आइसक्रीम, बेकरी, स्नैक्स, पीनट स्प्रेड आदि)सस्ते
पाउच दूधपहले से GST फ्रीकोई बदलाव नहीं

कंपनियों के कदम

कंपनीघोषणा की तारीखबदलावप्रमुख प्रोडक्ट्स
मदर डेयरी16 सितम्बर 2025₹2 से ₹30 तक की कटौतीदूध (टेट्रा पैक), पनीर, चीज़, मक्खन, घी, आइसक्रीम, प्रोसेस्ड फूड
अमूल20 सितम्बर 2025700+ प्रोडक्ट्स पर कटौतीघी, मक्खन, चीज़, पनीर, आइसक्रीम, चॉकलेट, बेकरी, स्नैक्स

उपभोग बढ़ने की उम्मीद
अमूल का कहना है कि यह मूल्य कटौती उपभोग में तेजी लाएगी, खासकर आइसक्रीम, मक्खन और चीज़ जैसे उत्पादों की मांग में. कंपनी का तर्क है कि भारत में प्रति व्यक्ति डेयरी प्रोडक्ट्स का उपभोग अभी भी काफी कम है और कीमतों में कमी से बड़ी वृद्धि की संभावनाएं बनेंगी.

जीसीएमएमएफ, जो करीब 36 लाख किसानों के स्वामित्व में है, का मानना है कि मांग बढ़ने से कंपनी का कारोबार भी तेज़ी से बढ़ेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा.

अन्य कंपनियां भी दे रहीं राहत
ध्यान देने वाली बात है कि अमूल से पहले मदर डेयरी ने भी अपने उत्पादों की कीमतें 22 सितम्बर से घटाने की घोषणा की थी. अब नई जीएसटी व्यवस्था के बाद कंपनी के अधिकांश उत्पाद या तो टैक्स-फ्री श्रेणी में आ गए हैं या न्यूनतम 5% स्लैब में.

इसी कड़ी में हेरिटेज फूड्स ने भी अपने लंबे शेल्फ-लाइफ वाले यूएचटी दूध की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर घटाई है.

सरकार के जीएसटी दरों में सुधार का सीधा फायदा अब उपभोक्ताओं को मिलने लगा है. जहां एक ओर कंपनियों को बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर ग्राहकों को रोजमर्रा के डेयरी उत्पाद अब पहले से सस्ते मिलेंगे. इससे न केवल घरेलू बजट को राहत मिलेगी, बल्कि डेयरी सेक्टर की खपत और कारोबार में भी मजबूती आएगी.

यह भी पढ़ें- एच1बी वीजा फीस में बढ़ोतरी से IT शेयरों में बिकवाली; विशेषज्ञों को दिखा भारत का सुनहरा भविष्य

For All Latest Updates

TAGGED:

AMUL PRICE REDUCTIONMOTHER DAIRY PRICE SLASHUHT MILK BUTTER PRICE DROPAMUL CUTS PRICESGST RATE CUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गाजा नरसंहार पर UN चीफ का छलका दर्द, बोले - इजराइल से नहीं डरना चाहिए दुनिया को

'कल्कि 2898 एडी 2' से OUT होते ही दीपिका पादुकोण ने शुरू की 'किंग' की शूटिंग, शाहरुख खान संग छठी बार करेंगी काम

ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, H-1बी वीजा के लिए देने होंगे 89 लाख रुपये

शारदीय नवरात्रि 2025: इन राशियों को मिलेगा छप्पड़फाड़ धन, होंगे मालामाल, मां दुर्गा शुरू करेंगी गोल्डन टाइम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.