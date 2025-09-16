भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता शुरू, सभी की निगाहें नई दिल्ली पर
वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल भारत के मुख्य वार्ताकार हैं, जबकि सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच अमेरिकी टीम का नेतृत्व कर रहे.
Published : September 16, 2025 at 12:35 PM IST
नई दिल्ली: एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि भारत और अमेरिका के मुख्य वार्ताकारों ने प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू कर दी है, ताकि निर्यातकों के लिए अनिश्चितता पैदा करने वाले भारी शुल्कों के मद्देनजर मुद्दों को सुलझाया जा सके.
दक्षिण और मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच अमेरिकी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल भारत के मुख्य वार्ताकार हैं. लिंच अपने भारतीय समकक्ष के साथ एक दिवसीय वार्ता के लिए सोमवार देर रात भारत पहुंचे.
#WATCH | Delhi: Brendan Lynch, Assistant US Trade Representative for South and Central Asia, arrives at the Ministry of Commerce & Industry at Vanijya Bhawan in Delhi. pic.twitter.com/ZCiT0rNUL3— ANI (@ANI) September 16, 2025
रूसी कच्चा तेल खरीदने के लिए अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ और 25 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना लगाए जाने के बाद किसी उच्च पदस्थ अमेरिकी व्यापार अधिकारी का यह पहला दौरा है.
अधिकारी ने कहा, "व्यापार वार्ता शुरू हो गई है." भारत ने 50 प्रतिशत के भारी टैरिफ को अनुचित और अनुचित बताया है.
फरवरी में, दोनों देशों के नेताओं ने अधिकारियों को एक प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत करने का निर्देश दिया था। समझौते के पहले चरण को 2025 की शरद ऋतु तक पूरा करने की योजना थी.
अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, और छठे दौर की वार्ता, जो 25-29 अगस्त को होनी थी, उच्च आयात शुल्क लगाए जाने के बाद स्थगित कर दी गई थी.
वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि लिंच और भारतीय अधिकारियों के बीच हुई बैठक को छठे दौर की वार्ता के रूप में नहीं, बल्कि उसकी पूर्वपीठिका के रूप में देखा जाना चाहिए. अधिकारी ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका साप्ताहिक आधार पर वर्चुअल माध्यम से चर्चा कर रहे हैं.
यह बैठक कुछ ही दिनों में हो रही है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन पर गर्मजोशी से प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. रूस से कच्चे तेल की खरीद का बचाव करते हुए, भारत यह कहता रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता से प्रेरित है.
सरकार ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि वह सभी व्यापार सौदों में अपने किसानों, डेयरी उत्पादकों और एमएसएमई के हितों की रक्षा करेगी.
