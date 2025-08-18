ETV Bharat / business

एयरटेल नेटवर्क आउटेज, देशभर में कॉल, डेटा और एसएमएस सेवाएं ठप

एयरटेल नेटवर्क आउटेज से देशभर में कॉल, डेटा और एसएमएस सेवाएं प्रभावित रहीं. कंपनी ने समस्या स्वीकार की और समाधान के लिए टीम सक्रिय है.

सांकेतिक फोटो (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025 at 6:21 PM IST

नई दिल्ली: सोमवार को देश के कई हिस्सों में एयरटेल ग्राहकों को बड़े पैमाने पर नेटवर्क आउटेज का सामना करना पड़ा. इस व्यवधान के कारण मोबाइल डेटा, वॉइस कॉल और एसएमएस सेवाएं प्रभावित रहीं. आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार शाम 4:32 बजे तक 2,300 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह समस्या केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं थी.

ग्राहक परेशान
कई उपयोगकर्ताओं ने कॉल करने या रिसीव करने में असमर्थता जताई, जबकि कुछ ने यह भी शिकायत की कि 5G प्लान लेने के बावजूद उन्हें केवल 4G नेटवर्क पर सीमित इंटरनेट स्पीड मिल रही थी. कई ग्राहकों ने कहा कि यह व्यवधान उनके रोजमर्रा के कामकाज और व्यवसाय में बाधा डाल रहा है. एक उपयोगकर्ता ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा:

"@Airtel_Presence @airtelindia सेवाएं पूरी तरह बंद हैं. कॉल और संदेश काम नहीं कर रहे. कृपया नेटवर्क आउटेज को तुरंत ठीक करें और बहाली का समय बताएं."

एयरटेल का बयान
एयरटेल ने आउटेज को स्वीकार करते हुए एक बयान जारी किया, 3"हम वर्तमान में नेटवर्क आउटेज का सामना कर रहे हैं. हमारी टीम सक्रिय रूप से इस मुद्दे को हल करने और सेवाओं को जल्द बहाल करने में जुटी है. हुई असुविधा के लिए हम माफी चाहते हैं."

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #AirtelDown हैशटैग तेजी से ट्रेंड करने लगा. एक अन्य उपयोगकर्ता ने लिखा: “अगर आप एयरटेल यूज़र हैं और कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं. यह आउटेज व्यापक है.” इससे स्पष्ट हुआ कि समस्या केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं थी, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी प्रभावित ग्राहकों की संख्या बड़ी थी.

ग्राहकों ने एयरटेल के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए. डिजिटल युग में जहां अधिकतर कामकाज और लेन-देन मोबाइल और इंटरनेट पर निर्भर हैं, ऐसे बड़े पैमाने पर नेटवर्क ठप होने से आम जनता और व्यवसाय दोनों प्रभावित हुए. विशेषज्ञों का कहना है कि एयरटेल को अपने नेटवर्क क्षमता और बैकअप सिस्टम पर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसे व्यवधान कम से कम हों.

हालांकि एयरटेल की टीम ने समस्या को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया है, लेकिन यह घटना ग्राहकों के लिए असुविधा और भरोसे की चुनौती साबित हुई है. डिजिटल दुनिया में निरंतर सेवा उपलब्धता ही ग्राहकों का विश्वास बनाए रखती है.

