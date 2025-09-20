एयरबस गुजरात में R&D सेंटर खोलेगा, भारत से $1 बिलियन से अधिक के कंपोनेंट्स होंगे सोर्स
एयरबस गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय में R&D सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी.
नई दिल्ली: एयरोस्पेस की दिग्गज कंपनी एयरबस ने भारत में अपने नवाचार और अनुसंधान को और मजबूत करने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालया, गुजरात में एक R&D सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना की घोषणा की है. यह घोषणा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर जुर्गन वेस्टरमेयर ने की, जिन्होंने इस पर चर्चा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से की.
वैष्णव ने कहा कि एयरबस भारत से हर साल $1 बिलियन से अधिक के कंपोनेंट्स खरीद रही है और उनके 100 से अधिक भारतीय सप्लायर्स हैं. उन्होंने आगे कहा कि एयरबस की मजबूत डिजाइन क्षमताओं के चलते यह जल्द ही गुजरात में R&D सेंटर स्थापित करेगा, जो भारतीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूती देगा.
एयरबस ने पहले ही भारत में अपनी डिजिटल क्षमता को मजबूत करने के लिए बैंगलुरु में डिजिटल सेंटर स्थापित किया है, जिसे कंपनी अपनी डिजिटल रूपांतरण प्रक्रिया की रीढ़ मानती है. यह बैंगलुरु हब कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा डिजिटल सुविधा केंद्र है, जो उसके फ्रांस स्थित मुख्यालय टूलूज़ के बाद आता है.
2018 में, एयरबस ने भारत में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) की स्थापना कर सभी डिवीज़नों के लिए वैश्विक स्तर पर समर्थन प्रदान करना शुरू किया. वर्तमान में एयरबस के भारत में विभिन्न स्थलों पर 3600 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 1500 से अधिक IT पेशेवर हैं जो व्यवसाय को IT समाधान प्रदान कर रहे हैं.
कंपनी भारतीय संस्थानों के साथ संयुक्त R&D प्रोजेक्ट्स में भी सहयोग कर रही है, जि नका ध्यान सस्टेनेबिलिटी, इंजीनियरिंग, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा पर है. एयरबस ने बयान में कहा कि भारत में उनके सप्लाई, इंजीनियरिंग, नवाचार, रखरखाव और प्रशिक्षण सेवाओं का विस्तार स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
भारत एयरबस के लिए एक रणनीतिक रिसोर्स हब के रूप में कार्य करता है, जो एयरोस्पेस सेक्टर के लिए विश्वस्तरीय प्रतिभा और अनुसंधान प्रदान करता है. अगस्त 2025 में, एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने महिंद्रा एयरोस्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड (MASPL) को H125 हेलीकॉप्टर का मेन फ्यूसलेज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो ‘Make in India’ पहल को मजबूत करता है.
साथ ही, दिसंबर 2024 में टाटा समूह की एयर इंडिया ने एयरबस से 100 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया था, जिसमें 10 वाइड-बॉडी A350 और 90 नैरो-बॉडी A320 फैमिली एयरक्राफ्ट्स शामिल हैं. यह ऑर्डर भारतीय विमानन उद्योग और एयरबस के सहयोग को और प्रगाढ़ करेगा.
इस R&D सेंटर के माध्यम से एयरबस का उद्देश्य न केवल तकनीकी नवाचार बढ़ाना है, बल्कि भारतीय एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना भी है.
