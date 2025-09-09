Airbnb ने भारत की अर्थव्यवस्था में 113 अरब रुपये का योगदान किया, 1.11 लाख रोजगार सृजित किए: रिपोर्ट
रिपोर्ट में बताया गया कि एयरबीएनबी का योगदान भारत के यात्रा और पर्यटन GDP का 0.5 प्रतिशत और पर्यटन-सम्बंधित रोजगार का 0.2 प्रतिशत था.
नई दिल्ली: नई दिल्ली: हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एयरबीएनबी ने 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था में 113 अरब रुपये का योगदान दिया, जिससे लगभग 1.11 लाख रोजगार सृजित हुए और 24 अरब रुपये वेतन आय प्रदान हुई. यह जानकारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा तैयार एक नए रिपोर्ट में सामने आई है, जिसे एयरबीएनबी ने कमीशन किया था.
आर्थिक योगदान और रोजगार सृजन
रिपोर्ट के अनुसार, एयरबीएनबी-समर्थित पर्यटन ने परिवहन और भंडारण में लगभग 38,000, खाद्य और पेय सेवा में 19,600, थोक और खुदरा व्यापार में 16,800 और विनिर्माण में 10,700 रोजगार सृजित किए. इसके अलावा,एयरबीएनबी की गतिविधियों ने परिवहन और भंडारण में 31 अरब, कृषि में 15 अरब, रियल एस्टेट में 13 अरब और विनिर्माण में 12 अरब रुपये का अतिरिक्त आर्थिक मूल्य जोड़ा.
घरेलू यात्रा का दबदबा
2024 में एयरबीएनबी मेहमानों में लगभग 91 प्रतिशत घरेलू यात्री थे, जो 2019 में लगभग 79 प्रतिशत थे. यह वृद्धि मुख्य रूप से युवा भारतीय यात्रियों की बढ़ती मांग और घरेलू यात्रा में तेजी से प्रेरित है. इस रिपोर्ट के अनुसार भारत एयरबीएनबी के सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में शामिल है.
अंतरराष्ट्रीय मेहमान और खर्च
अंतरराष्ट्रीय मेहमानों में सबसे बड़े स्रोत अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया रहे. 2024 में एयरबीएनबी मेहमानों ने भारत में 112 अरब रुपये खर्च किए, जिसमें आवास और गैर-आवास खर्च शामिल हैं.
भारत के पर्यटन में एयरबीएनबी का योगदान
रिपोर्ट में बताया गया कि एयरबीएनबी का योगदान भारत के यात्रा और पर्यटन GDP का 0.5 प्रतिशत और पर्यटन-सम्बंधित रोजगार का 0.2 प्रतिशत था, यानी हर 417 पर्यटन-सम्बंधित नौकरियों में से एक एयर बीएनबी से संबंधित थी.
विशेषज्ञों और एयरबीएनबी की टिप्पणी
ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर जेम्स लैम्बर्ट ने कहा, “भारत का पर्यटन घरेलू यात्रियों की मजबूत मांग से चलाया जाता है. शहरी शहरों से लेकर छोटे और शांत कस्बों तक, भारतीय यात्री अपने देश की विविधता का अनुभव कर रहे हैं. इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें वैश्विक प्लेटफॉर्म के साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है.”
एयरबन्व इंडिया और साउथईस्ट एशिया की कंट्री हेड अमनप्रीत बजाज ने कहा, “यह रिपोर्ट दर्शाती है कि घरेलू यात्रा भारत में पर्यटन की मुख्य धारा है, जो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है, सहायक सेक्टरों को मजबूत बनाती है और छोटे व्यवसायों का समर्थन करती है.”
इस रिपोर्ट से स्पष्ट है किएयरबीएनबीने न केवल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बल्कि भारत की व्यापक अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
