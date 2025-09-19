ETV Bharat / business

40 फीसदी ट्रेड बढ़ाएगा AI, मात्र डेढ़ दशक में ये तरक्की मुमकिन, WTO रिपोर्ट का दावा

व्यापार एआई नवाचार के प्रसार को सुगम बना सकता है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्थाएं व्यापार के लिए अधिक खुली होती हैं, उनमें नवाचार का प्रभाव अधिक होता है.

इसके अलावा, एआई श्रमिकों के बीच आय असमानता में मामूली कमी लाने में योगदान दे सकता है. वैश्विक स्तर पर, जहां सभी श्रमिक समूहों के वास्तविक वेतन में वृद्धि की उम्मीद है. वहीं विभिन्न परिदृश्यों में कौशल प्रीमियम में 3 से 4 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है.

ऐसे परिदृश्य में, जिसमें बुनियादी ढांचे में सुधार और एआई को व्यापक रूप से अपनाना शामिल है. निम्न आय और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को और भी अधिक लाभ होने का अनुमान है. इसमें निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 15 प्रतिशत और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए 14 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी.

इसके विपरीत, निम्न आय और निम्न मध्यम आय वाली दोनों अर्थव्यवस्थाएं अभी तक इस सीमा तक नहीं पहुंच पाई हैं. हालांकि भारत जैसी कुछ निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं इस क्षेत्र में अग्रणी रही हैं.

ऐसे परिदृश्य में, जिसमें निम्न और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाएं उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने डिजिटल बुनियादी ढाँचे के अंतर को 50% तक कम कर लें और एआई को अधिक व्यापक रूप से अपनाएं. इन अर्थव्यवस्थाओं की आय में क्रमशः 15% और 14% की वृद्धि होने का अनुमान है.

मानक परिदृश्य में, जहां निम्न-आय वाली अर्थव्यवस्थाएं डिजिटल प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की बराबरी नहीं कर पाती हैं. उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं की आय में 14 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जबकि मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में यह वृद्धि 11 प्रतिशत और निम्न-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में 8 प्रतिशत है.

एआई और व्यापार अधिक समावेशी विकास के उत्प्रेरक हो सकते हैं: एआई व्यापार लागत को कम करने और वैश्विक बाजारों में, विशेष रूप से छोटी कंपनियों के लिए, भागीदारी बढ़ाने के नए अवसर प्रस्तुत करता है. 2000 और 2018 के बीच वैश्विक व्यापार लागत में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है. हालांकि सेवाओं की व्यापार लागत कृषि या विनिर्मित वस्तुओं की तुलना में अधिक है.

डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक न्गोजी ओकोंजो-इवेला ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में कहा है, "एआई में व्यापार लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने की अपार क्षमता है. हालांकि, एआई प्रौद्योगिकियों तक पहुंच और डिजिटल व्यापार में भागीदारी की क्षमता अब भी काफी असमान है."

कुछ क्षेत्रों में उत्पादन की, और (iii) अधिक व्यापार योग्य क्षेत्रों, विशेष रूप से डिजिटल रूप से वितरण योग्य सेवाओं में औसत से अधिक उत्पादकता वृद्धि को दर्शाती है.

यह व्यापार वृद्धि (i) परिचालन व्यापार लागत में कमी, (ii) एआई सेवाओं की मज़बूत अनुमानित वृद्धि और एआई सेवाओं की उच्च व्यापार क्षमता, जो इसके भौगोलिक संकेंद्रण से संबंधित है.

WTO की रिपोर्ट का अनुमान है कि 2023 में इन वस्तुओं का वैश्विक व्यापार कुल 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का था. व्यापार AI को और अधिक सुलभ बनाने में योगदान देता है. सबसे अधिक वृद्धि डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं (42 प्रतिशत) के व्यापार में होती है, जिसमें AI सेवाएं भी शामिल हैं.

हैदराबाद: विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी विश्व व्यापार रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, कृतिम बुद्धिमता (AI) 2040 तक व्यापार और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उल्लेखनीय वृद्धि ला सकता है. विभिन्न नीतियों के आधार पर विभिन्न परिदृश्यों में वैश्विक व्यापार में 34-37% की वृद्धि का अनुमान है. इस बीच, विभिन्न परिदृश्यों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 12-13% की वृद्धि देखी जा सकती है.

विश्व व्यापार संगठन के विश्लेषण से पता चलता है कि डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के व्यापार में 10 प्रतिशत की वृद्धि, सीमाओं के पार एआई पेटेंट उद्धरणों में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि से जुड़ी है.

क्षेत्रीय विकास अक्सर लक्षित व्यापार उपायों पर निर्भर करता है, जो फर्म के व्यवहार को प्रभावित करते हैं और घरेलू उत्पादन की संरचना को आकार देते हैं.

1990 के दशक की शुरुआत में भारत में टैरिफ सुधारों ने घरेलू फर्मों को विभिन्न प्रकार के इनपुट तक पहुँच प्रदान की, जो नए उत्पादों के परिचय का 31 प्रतिशत था.

70 प्रतिशत से ज़्यादा कंपनियों का अनुमान है कि एआई के इस्तेमाल से व्यापार लागत में बचत हो सकती है, और एमएसएमई आम तौर पर बड़ी कंपनियों की तुलना में ज़्यादा आशावादी हैं.

एआई विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ा रहा है: एआई को अपनाने की प्रक्रिया कंपनी के आकार, आय स्तर और क्षेत्र के अनुसार व्यापक रूप से भिन्न होती है. 2025 के डब्ल्यूटीओ-आईसीसी व्यापार सर्वेक्षण के अनुसार, 250 से अधिक कर्मचारियों वाली 60 प्रतिशत से ज़्यादा कंपनियां एआई या एआई-आधारित प्रणालियों का उपयोग करती हैं, जबकि छोटी कंपनियों में यह आंकड़ा केवल 41 प्रतिशत है.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तक वैश्विक पहुंच अत्यधिक असमान है, और यह कई अर्थव्यवस्थाओं की कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित व्यापार में भाग लेने की क्षमता को सीमित करती है.

विश्व व्यापार संगठन के सिमुलेशन दर्शाते हैं कि पूंजी पर किराये की दर अर्थात, पूंजीगत इनपुट के उपयोग की लागत, मजदूरी की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत अंकों तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती है. ऐसा मुख्यतः इसलिए है, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सेवाएं श्रम का स्थान लेती हैं और पूंजी पर अत्यधिक निर्भर करती हैं.

लक्षित सरकारी सहायता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के विकास को आकार देने में तेजी से भूमिका निभा रही है. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संबंधित उत्पादों को लक्षित करने वाली वैश्विक सब्सिडी का हिस्सा 2010 के बाद से काफी बढ़ गया है, जो अपने हालिया चरम पर 15 प्रतिशत से अधिक हो गया है.

रिपोर्ट में खुली और पूर्वानुमानित व्यापार नीतियों की आवश्यकता की ओर भी इशारा किया गया है, और बताया गया है कि उच्च और उच्च मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के कारण, एआई-संबंधित वस्तुओं पर लागू मात्रात्मक प्रतिबंधों की संख्या समय के साथ तेजी से बढ़ी है, जो 2012 में 130 से बढ़कर 2024 में लगभग 500 हो गई है. एआई-सक्षम वस्तुओं तक पहुंच असमान बनी हुई है, कुछ निम्न-आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में बाध्य शुल्क 45% तक पहुंच गए हैं.

रिपोर्ट एआई और इसके लाभों तक समावेशी पहुंच प्रदान करने में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका पर जोर देती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संगठन विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को एआई-संबंधित व्यापार उपायों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, और इस बात पर प्रकाश डालता है कि विश्व व्यापार संगठन में उठाई गई 80 विशिष्ट व्यापार चिंताएं एआई पर केंद्रित रही हैं. ई-कॉमर्स पर कार्य कार्यक्रम के संदर्भ में एआई और समावेशी व्यापार पर समर्पित चर्चाएं भी हुई हैं.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सदस्यों की अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते में व्यापक भागीदारी और सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते के तहत अद्यतन प्रतिबद्धताएं, एआई को अधिक समावेशी और किफायती बना सकती हैं.