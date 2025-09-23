ETV Bharat / business

वैश्विक भुगतान राजस्व 2029 तक बढ़कर 2.4 ट्रिलियन डॉलर होगा, एजेंटिक एआई, डिजिटल मुद्राओं ने बदला बाजार

हैदराबाद: बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) के नए शोध के अनुसार, वैश्विक भुगतान राजस्व 2029 तक बढ़कर 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. हालांकि अगले 5 वर्षों में वृद्धि दर घटकर 4% प्रति वर्ष रहने की उम्मीद है. लेकिन उद्योग एक बुनियादी बदलाव के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि एजेंटिक एआई, डिजिटल मुद्राएं और फिनटेक व्यावसायिक मॉडल विस्तार की अगली लहर को आकार देने लगे हैं.

ये निष्कर्ष बीसीजी की 23वीं वार्षिक वैश्विक भुगतान रिपोर्ट, "भविष्य स्थिर है (कुछ भी नहीं) स्थिर" से लिए गए हैं. यह रिपोर्ट बीसीजी के स्वामित्व वाले वैश्विक भुगतान मॉडल पर आधारित है और इसमें 60 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के पूर्वानुमान और बाजार गतिशीलता शामिल हैं, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 90% से अधिक हिस्सा हैं. यह 5 संरचनात्मक शक्तियों की पहचान करती है जो भुगतान परिदृश्य को नया रूप दे रही हैं: एजेंटिक एआई का उदय, डिजिटल मुद्राएं जैसे स्थिर सिक्के, फिनटेक व्यवधान, रीयल-टाइम खाता-से-खाता (A2A) प्रणालियां, और लागत परिवर्तन का स्थायी महत्व.

बीसीजी के प्रबंध निदेशक और वरिष्ठ पार्टनर और फर्म के भुगतान एवं फिनटेक खंड के वैश्विक प्रमुख, इंद्रप्रीत बत्रा ने कहा, "यह उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है." वैश्विक भुगतान राजस्व 2024 में 1.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, लेकिन भविष्य में वृद्धि धीमी रहेगी. 2019 से 8.8% वार्षिक वृद्धि के बाद, राजस्व विस्तार घटकर 4% वार्षिक होने की उम्मीद है. लेनदेन आधारित राजस्व मजबूत बना हुआ है, जबकि जमा मार्जिन में नरमी आई है. समग्र वृद्धि (लेन-देन-संबंधी और गैर-लेन-देन-संबंधी राजस्व को मिलाकर) को देखते हुए, लैटिन अमेरिका 2024 से 2029 तक 7.9% अनुमानित वार्षिक वृद्धि के साथ सबसे आगे रहेगा, उसके बाद मध्य पूर्व और अफ्रीका 6.8% के साथ दूसरे स्थान पर रहेंगे. इस अवधि में यूरोप में राजस्व वृद्धि 3.5% रहने की उम्मीद है, जो उत्तरी अमेरिका (3.4%) और एशिया-प्रशांत (3.3%) के अनुरूप है.

एजेंटिक एआई ई-कॉमर्स खर्च के आधे से ज़्यादा हिस्से को प्रभावित करेगा. एजेंटिक एआई ई-कॉमर्स खर्च में $1 ट्रिलियन से ज़्यादा को प्रभावित करने वाला है. बीसीजी रिसर्च के अनुसार, 81% अमेरिकी उपभोक्ता खरीदारी के लिए एजेंटिक एआई टूल्स का इस्तेमाल करने की उम्मीद करते हैं, जो निकट भविष्य में सभी ऑनलाइन खरीदारी के आधे से ज़्यादा हिस्से को प्रभावित करेगा. आने वाले वर्षों में, $1 ट्रिलियन से ज़्यादा खर्च, जो आज के कुल ई-कॉमर्स व्यय का लगभग 50% है, एजेंट की सहायता से किया जा सकता है.

स्टेबलकॉइन्स का बाजार पूंजीकरण 2024 में लगभग 210 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 57% की वृद्धि है. स्टेबलकॉइन्स का कारोबार 26 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, हालांकि वास्तविक भुगतानों का योगदान इस कुल का केवल 1% है. बाजार अभी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है. अगस्त 2025 तक, बाजार पूंजीकरण 30% और बढ़कर लगभग 270 अरब डॉलर हो गया है. भुगतान फिनटेक कंपनियों ने 2024 में 176 अरब डॉलर का राजस्व अर्जित किया और यह सालाना 23% की दर से बढ़ रही है. भुगतान-केंद्रित फिनटेक कंपनियों ने पिछले 25 वर्षों में 135 अरब डॉलर से अधिक की इक्विटी फंडिंग आकर्षित की है और अब कुल फिनटेक राजस्व का 45% हिस्सा बनाती हैं. शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनियां मौजूदा कंपनियों की तुलना में तीन गुना तेजी से बढ़ रही हैं.

इस राजस्व का अधिकांश हिस्सा ब्लॉक, नुबैंक और शॉपिफ़ाई जैसी सबसे बड़ी कंपनियों के बीच केंद्रित है. 72% ($126 बिलियन) उन कंपनियों से आता है जिनका वार्षिक राजस्व $500 मिलियन से अधिक है. डिजिटल वॉलेट ($67 बिलियन) और अधिग्रहण/SaaS प्लेटफ़ॉर्म ($50 बिलियन) सबसे बड़े उपखंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं.