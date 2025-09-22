ETV Bharat / business

एजेंटिक AI टूल्स: डिजिटल करेंसी और रियल टाइम ट्रांजेक्शन ग्लोबल पेमेंट परिदृश्य को नया आकार देगा...

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 22, 2025 at 6:34 PM IST 7 Min Read

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) के नए शोध के मुताबिक, ग्लोबल भुगतान राजस्व 2029 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है. जबकि अगले पांच साल में वृद्धि दर घटकर सालाना 4 फीसदी रहने की उम्मीद है. पिछले कुछ सालों में, उद्योग एक आधारभूत रीसेट से गुजर रहा है. वह इसलिए क्योंकि एजेंटिक एआई, डिजिटल मुद्राएं और फिनटेक बिजनेस मॉडल विस्तार को और तेजी से आकार देने लगे हैं. ये निष्कर्ष BCG की 23वीं वार्षिक वैश्विक भुगतान रिपोर्ट, 'द फ्यूचर इज स्टेबल (एनीथिंग बट)' से लिए गए हैं. यह रिपोर्ट बीसीजी के स्वामित्व वाले वैश्विक भुगतान मॉडल पर आधारित है और इसमें पूर्वानुमान और बाजार के रुझान शामिल हैं. 60 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं में गतिशीलता, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 90 फीसदी से अधिक के लिए जिम्मेदार है. यह भुगतान परिदृश्य को नया रूप देने वाली पांच संरचनात्मक शक्तियों की पहचान करता है. इसमें एजेंटिक एआई का उदय, डिजिटल मुद्राएं जैसे स्टेबलकॉइन, fintech disruption, रीयल-टाइम अकाउंट-टू-अकाउंट (A2A) प्रणालियां, और लागत परिवर्तन का स्थायी महत्व शामिल हैं. बीसीजी के प्रबंध निदेशक और वरिष्ठ पार्टनर और फर्म के भुगतान एवं फिनटेक खंड के वैश्विक प्रमुख, इंद्रप्रीत बत्रा ने कहा कि, यह उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है. वैश्विक भुगतान राजस्व 2024 में 1.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मी है. हालांकि, भविष्य में वृद्धि धीमी रहेगी. 2019 से 8.8 फीसदी वार्षिक वृद्धि के बाद, राजस्व वृद्धि घटकर 4 प्रतिशत वार्षिक रहने की उम्मीद है. लेन-देन-आधारित राजस्व मजबूत बना हुआ है, जबकि जमा मार्जिन में सुधार कम हुआ है. समग्र वृद्धि (लेन-देन-संबंधी और गैर-लेन-देन-संबंधी राजस्व मिलाकर) को देखते हुए, लैटिन अमेरिका 2024 से 2029 तक 7.9 प्रतिशत अनुमानित वार्षिक वृद्धि के साथ सबसे आगे रहेगा, उसके बाद मध्य पूर्व और अफ्रीका 6.8 फीसदी की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर रहेंगे. इस अवधि में यूरोप में राजस्व वृद्धि 3.5 फीसदी रहने की उम्मीद है, जो उत्तरी अमेरिका (3.4%) और एशिया-प्रशांत (3.3%) के अनुरूप है. एजेंटिक एआई ई-कॉमर्स खर्च के आधे से ज़्यादा हिस्से को प्रभावित करेगा. एजेंटिक एआई ई-कॉमर्स खर्च में 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा को प्रभावित करने वाला है. बीसीजी रिसर्च के मुताबिक, 81 फीसदी अमेरिकी उपभोक्ता खरीदारी के लिए एजेंटिक एआई टूल्स का इस्तेमाल करने की उम्मीद करते हैं, जो निकट भविष्य में सभी ऑनलाइन खरीदारी के आधे से ज़्यादा हिस्से को प्रभावित करेगा. आने वाले वर्षों में, 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का खर्च, जो आज के कुल ई-कॉमर्स खर्च का लगभग 50 प्रतिशत है, एजेंट की सहायता से किया जा सकता है. स्टेबलकॉइन्स का बाजार पूंजीकरण 2024 में लगभग 210 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो साल-दर-साल 57 फीसदी की वृद्धि है. स्टेबलकॉइन्स का कारोबार 26 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, हालाँकि वास्तविक भुगतानों का योगदान इस कुल कारोबार का केवल 1% है. यह बाज़ार क्रिप्टो ट्रेडिंग को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है. अगस्त 2025 तक, बाज़ार पूंजीकरण 30 प्रतिशत बढ़कर लगभग 270 बिलियन डॉलर हो गया है. भुगतान फिनटेक कंपनियों ने 2024 में 176 बिलियन डॉलर का राजस्व अर्जित किया और यह सालाना 23 फीसदी की दर से बढ़ रही है. भुगतान-केंद्रित फिनटेक कंपनियों ने पिछले 25 वर्षों में 135 बिलियन डॉलर से अधिक की इक्विटी फंडिंग आकर्षित की है और अब कुल फिनटेक राजस्व का 45 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं.