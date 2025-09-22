एजेंटिक AI टूल्स: डिजिटल करेंसी और रियल टाइम ट्रांजेक्शन ग्लोबल पेमेंट परिदृश्य को नया आकार देगा...

ETV Bharat / business

बीसीजी रिसर्च के मुताबिक, 81 फीसदी अमेरिकी उपभोक्ता खरीदारी के लिए एजेंटिक एआई टूल्स का इस्तेमाल करने की उम्मीद करते हैं.

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) के नए शोध के मुताबिक, ग्लोबल भुगतान राजस्व 2029 तक 2.4 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है. जबकि अगले पांच साल में वृद्धि दर घटकर सालाना 4 फीसदी रहने की उम्मीद है.

पिछले कुछ सालों में, उद्योग एक आधारभूत रीसेट से गुजर रहा है. वह इसलिए क्योंकि एजेंटिक एआई, डिजिटल मुद्राएं और फिनटेक बिजनेस मॉडल विस्तार को और तेजी से आकार देने लगे हैं. ये निष्कर्ष BCG की 23वीं वार्षिक वैश्विक भुगतान रिपोर्ट, 'द फ्यूचर इज स्टेबल (एनीथिंग बट)' से लिए गए हैं. यह रिपोर्ट बीसीजी के स्वामित्व वाले वैश्विक भुगतान मॉडल पर आधारित है और इसमें पूर्वानुमान और बाजार के रुझान शामिल हैं.

60 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं में गतिशीलता, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 90 फीसदी से अधिक के लिए जिम्मेदार है. यह भुगतान परिदृश्य को नया रूप देने वाली पांच संरचनात्मक शक्तियों की पहचान करता है. इसमें एजेंटिक एआई का उदय, डिजिटल मुद्राएं जैसे स्टेबलकॉइन, fintech disruption, रीयल-टाइम अकाउंट-टू-अकाउंट (A2A) प्रणालियां, और लागत परिवर्तन का स्थायी महत्व शामिल हैं.

बीसीजी के प्रबंध निदेशक और वरिष्ठ पार्टनर और फर्म के भुगतान एवं फिनटेक खंड के वैश्विक प्रमुख, इंद्रप्रीत बत्रा ने कहा कि, यह उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है. वैश्विक भुगतान राजस्व 2024 में 1.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मी है. हालांकि, भविष्य में वृद्धि धीमी रहेगी. 2019 से 8.8 फीसदी वार्षिक वृद्धि के बाद, राजस्व वृद्धि घटकर 4 प्रतिशत वार्षिक रहने की उम्मीद है. लेन-देन-आधारित राजस्व मजबूत बना हुआ है, जबकि जमा मार्जिन में सुधार कम हुआ है.

समग्र वृद्धि (लेन-देन-संबंधी और गैर-लेन-देन-संबंधी राजस्व मिलाकर) को देखते हुए, लैटिन अमेरिका 2024 से 2029 तक 7.9 प्रतिशत अनुमानित वार्षिक वृद्धि के साथ सबसे आगे रहेगा, उसके बाद मध्य पूर्व और अफ्रीका 6.8 फीसदी की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर रहेंगे.

इस अवधि में यूरोप में राजस्व वृद्धि 3.5 फीसदी रहने की उम्मीद है, जो उत्तरी अमेरिका (3.4%) और एशिया-प्रशांत (3.3%) के अनुरूप है. एजेंटिक एआई ई-कॉमर्स खर्च के आधे से ज़्यादा हिस्से को प्रभावित करेगा. एजेंटिक एआई ई-कॉमर्स खर्च में 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा को प्रभावित करने वाला है.

बीसीजी रिसर्च के मुताबिक, 81 फीसदी अमेरिकी उपभोक्ता खरीदारी के लिए एजेंटिक एआई टूल्स का इस्तेमाल करने की उम्मीद करते हैं, जो निकट भविष्य में सभी ऑनलाइन खरीदारी के आधे से ज़्यादा हिस्से को प्रभावित करेगा.

आने वाले वर्षों में, 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का खर्च, जो आज के कुल ई-कॉमर्स खर्च का लगभग 50 प्रतिशत है, एजेंट की सहायता से किया जा सकता है. स्टेबलकॉइन्स का बाजार पूंजीकरण 2024 में लगभग 210 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो साल-दर-साल 57 फीसदी की वृद्धि है.

स्टेबलकॉइन्स का कारोबार 26 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, हालाँकि वास्तविक भुगतानों का योगदान इस कुल कारोबार का केवल 1% है. यह बाज़ार क्रिप्टो ट्रेडिंग को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है. अगस्त 2025 तक, बाज़ार पूंजीकरण 30 प्रतिशत बढ़कर लगभग 270 बिलियन डॉलर हो गया है. भुगतान फिनटेक कंपनियों ने 2024 में 176 बिलियन डॉलर का राजस्व अर्जित किया और यह सालाना 23 फीसदी की दर से बढ़ रही है. भुगतान-केंद्रित फिनटेक कंपनियों ने पिछले 25 वर्षों में 135 बिलियन डॉलर से अधिक की इक्विटी फंडिंग आकर्षित की है और अब कुल फिनटेक राजस्व का 45 प्रतिशत हिस्सा बनाती हैं.

टॉप प्रदर्शन करने वाली कंपनियां मौजूदा कंपनियों की तुलना में तीन गुना तेजी से बढ़ रही हैं. इस राजस्व का अधिकांश हिस्सा ब्लॉक, नुबैंक और शॉपिफाई जैसी सबसे बड़ी कंपनियों के पास केंद्रित है. 72 प्रतिशत (126 बिलियन डॉलर) उन कंपनियों से आता है जिनका वार्षिक राजस्व 500 मिलियन डॉलर से अधिक है. डिजिटल वॉलेट (67 बिलियन डॉलर) और अधिग्रहण/SaaS प्लेटफॉम (50 बिलियन डॉलर) सबसे बड़े उपखंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

2024 में वैश्विक स्तर पर रीयल-टाइम A2A भुगतान की मात्रा में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई. ये प्रणालियाँ अब दुनिया भर में डिजिटल खुदरा भुगतानों का लगभग एक-चौथाई हिस्सा हैं, यहाँ तक कि भारत और ब्राज़ील जैसे चुनिंदा बाज़ारों में तो ये लेनदेन 50 प्रतिश से भी अधिक हैं. मध्य पूर्व और अफ्रीका में, जहां रीयल-टाइम प्रणालियां अभी भी उभर रही हैं, 2030 तक इनके अपनाने की दर 50 फीसदी से ज्यादा होने का अनुमान है.

पिक्स (ब्राजील) और यूपीआई (भारत) जैसी रीयल-टाइम अकाउंट-टू-अकाउंट (A2A) प्रणालियां, सिंगापुर के पेनाउ और थाईलैंड के प्रॉम्प्टपे जैसे इंटरऑपरेबल प्लेटफ़ॉर्म के साथ, तेजी से विस्तार कर रही हैं. जुलाई 2025 तक, भारत का यूपीआई अब प्रति माह 19 अरब से ज्यादा लेनदेन संभालता है, जबकि ब्राजील का पिक्स 16 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करता है.

2027 तक, मूल्य-वर्धित सेवाएं अमेरिकी अधिग्रहण राजस्व का 30 फीसदी से 35 प्रतिशत तक प्रतिनिधित्व कर सकती हैं. एम्बेडेड वित्त इसमें 10 प्रतिशत से 20 फीसदी की और वृद्धि कर सकता है. प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म इस वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं. सॉफ़्टवेयर कंपनियां डिजिटल अधिग्रहणकर्ताओं की तुलना में दोगुनी और मौजूदा कंपनियों की तुलना में लगभग तीन गुना तेजी से विस्तार कर रही हैं.

2020 से 2024 तक, सॉफ़्टवेयर प्लेटफॉर्म ने अपने कुल राजस्व में लगभग 40 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की, जो डिजिटल अधिग्रहणकर्ताओं की तुलना में दोगुनी और मौजूदा प्लेटफ़ॉर्म की तुलना में लगभग तिगुनी है. भुगतान राजस्व वृद्धि धीमी हो रही है. 2019 से लगभग 9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के बाद, अगले पांच वर्षों में ब्याज दरों में सुधार के कारण वृद्धि दर आधे से ज्यादा घटकर 4 फीसदी रहने की उम्मीद है.

लेन-देन से संबंधित राजस्व एक उज्ज्वल भविष्य है. बढ़ते कार्ड उपयोग, तत्काल भुगतान अपनाने और नए पारिस्थितिकी तंत्रों के कारण, लेन-देन से संबंधित राजस्व में सालाना 6 फीसदी की वृद्धि का अनुमान है, जबकि गैर-लेन-देन राजस्व में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि होगी. लैटिन अमेरिका दोहरे अंकों में वार्षिक लेन-देन से संबंधित राजस्व वृद्धि के साथ अग्रणी रहेगा.

क्रमिक परिवर्तन पर्याप्त नहीं हैं. क्रांतिकारी नवाचार भुगतान की संरचना को बदल रहे हैं और भुगतान प्रवाह को नया रूप दे रहे हैं. स्थापित कंपनियों को अपने व्यवसाय और परिचालन मॉडल को बुनियादी रूप से और तेज़ी से अनुकूलित करना होगा. कोर एनेबलर्स लचीलेपन और विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं. लागत अनुकूलन और जोखिम एवं अनुपालन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भुगतान पुनर्रचना को वित्तपोषित करने और इसे अस्थिरता के नकारात्मक प्रभावों से बचाने में मदद कर सकता है.

फ्रेगमेंटेशन, सत्ता केंद्रों में बदलाव और सख्त होती मौद्रिक स्थितियां भुगतान क्षेत्र के दिग्गजों को यह साबित करने के लिए मजबूर कर रही हैं कि वे बदलाव के मोर्चे पर अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं. इस बीच, जेनएआई, एजेंटिक सिस्टम, डिजिटल पहचान और टोकनकृत संपत्तियां तेजी से सिद्धांत से प्रभाव की ओर बढ़ रही हैं.

