घर खरीदने का सपना अब होगा आसान! ये बैंक दे रहे सस्ते दर पर होम लोन, फटाफट डालें नजर - AFFORDABLE HOME LOANS

SBI, BOI या PNB – कौन सा बैंक सच में दे रहा सबसे सस्ता होम लोन? जानिए 5 बड़े सरकारी बैंकों की ब्याज दरें.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2025 at 4:38 PM IST

हैदराबाद: घर खरीदना लोगों का सपना होता है, लेकिन इसकी पूर्ति में सबसे बड़ी बाधा बनती है उच्च ब्याज दर. कम ब्याज दर वाले होम लोन से न केवल EMI कम होती है बल्कि लंबी अवधि में लाखों रुपये की बचत भी संभव है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि देश के बड़े सरकारी बैंक कौन-सी दरों पर होम लोन दे रहे हैं.

बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ इंडिया (BOI) इस सूची में सबसे किफायती विकल्प पेश कर रहा है. यहां होम लोन की ब्याज दरें 7.35% प्रति वर्ष से शुरू होती हैं. उच्च क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहक इस बैंक से सबसे सस्ते होम लोन का लाभ उठा सकते हैं.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
दूसरे स्थान पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जो 7.45% प्रति वर्ष की शुरुआती दर पर लोन मुहैया करा रहा है. बैंक अपने अच्छे क्रेडिट प्रोफाइल वाले ग्राहकों को प्राथमिकता देता है और आसान प्रोसेसिंग के साथ आकर्षक ब्याज दरें ऑफर करता है.

बैंक ऑफ बड़ौदा
बैंक ऑफ बड़ौदा भी होम लोन लेने वालों के लिए लोकप्रिय विकल्प है. यहाँ भी ब्याज दर 7.45% प्रति वर्ष से शुरू होती है. बैंक समय-समय पर प्रोसेसिंग फीस में छूट और अन्य ऑफर्स भी उपलब्ध कराता है.

पंजाब नेशनल बैंक
देश के एक अन्य बड़े बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB), ने भी अपनी होम लोन दरें 8.25% प्रति वर्ष से शुरू की हैं. PNB की शाखाएं पूरे देश में फैली हैं, जिससे लोन लेने और प्रक्रिया पूरी करने में आसानी होती है.

भारतीय स्टेट बैंक
सबसे भरोसेमंद विकल्प के रूप में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) भी होम लोन दे रहा है. SBI की ब्याज दर 7.50% से 8.70% प्रति वर्ष तक है. हालांकि, अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों को पहले की तरह कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध होता है.

क्रेडिट स्कोर (CIBIL स्कोर) होम लोन की दर पर बड़ा असर डालता है. 750 या उससे ऊपर स्कोर वाले ग्राहकों को कम ब्याज दर पर लोन मिलता है, जबकि खराब स्कोर वाले ग्राहकों के लिए ब्याज दर अधिक हो सकती है या लोन रिजेक्ट भी हो सकता है.

इसके अलावा, प्रोसेसिंग फीस, लीगल फीस, स्टांप ड्यूटी और वैल्यूएशन फीस जैसी अतिरिक्त लागतें भी लग सकती हैं. कई बैंक महिला उधारकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दर में 0.05% तक की छूट देते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि सही बैंक और ब्याज दर चुनकर होम लोन लेने से न केवल घर खरीदने का सपना साकार होता है बल्कि लंबी अवधि में वित्तीय बचत भी सुनिश्चित होती है.

यह भी पढ़ें- GST में बड़ा सुधार, अब सिर्फ 5% और 18% स्लैब रहेंगे, GoM ने केंद्र के प्रस्ताव पर लगाई मुहर

