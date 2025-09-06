अडानी पावर और DGPC भूटान में 570 मेगावाट जलविद्युत परियोजना स्थापित करेंगे

ETV Bharat / business

अहमदाबाद:अडानी पावर और भूटान की सरकारी स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन कंपनी ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्प लिमिटेड (डीजीपीसी) ने शनिवार को भूटान में 570 मेगावाट की वांगछू जलविद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए शेयरधारक समझौते (SHA) पर हस्ताक्षर किए.

परियोजना समझौतों पर हस्ताक्षर

बिजली खरीद समझौते (PPA) पर सैद्धांतिक सहमति बनी और डेवलपर्स ने भूटान की शाही सरकार के साथ रियायत समझौते (CA) पर भी दस्तखत किए. समझौतों पर हस्ताक्षर भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे और अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी की उपस्थिति में किए गए.

परियोजना का महत्व

वांगछू जलविद्युत परियोजना बीओओटी (निर्माण, स्वामित्व, संचालन, हस्तांतरण) मॉडल पर कार्यान्वित होगी. अडानी पावर के सीईओ एसबी ख्यालिया ने कहा, “भूटान सतत विकास में दुनिया के लिए आदर्श है. यह परियोजना सर्दियों में भूटान की बिजली मांग पूरी करेगी और गर्मियों में भारत को बिजली निर्यात करेगी.”

परियोजना में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र और संबंधित बुनियादी ढाँचे की स्थापना में लगभग 60 अरब रुपये का निवेश होगा. निर्माण कार्य 2026 की पहली छमाही तक शुरू होने की उम्मीद है और इसे पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

भारत-भूटान ऊर्जा सहयोग

डीजीपीसी के प्रबंध निदेशक दाशो छेवांग रिनज़िन ने कहा, “भूटान और भारत 1960 के दशक से ही जलविद्युत क्षमता के विकास में सहयोग कर रहे हैं. यह साझेदारी दोनों देशों के लिए लाभकारी रही है और मैत्रीपूर्ण संबंधों की आधारशिला है.”