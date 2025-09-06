अडानी पावर और DGPC भूटान में 570 मेगावाट जलविद्युत परियोजना स्थापित करेंगे

अडानी पावर और भूटान की DGPC 570 मेगावाट वांगछू जलविद्युत परियोजना शुरू करेंगे, जिससे भूटान-भारत में बिजली उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग बढ़ेगा.
Published : September 6, 2025 at 11:03 AM IST
अहमदाबाद:अडानी पावर और भूटान की सरकारी स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन कंपनी ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्प लिमिटेड (डीजीपीसी) ने शनिवार को भूटान में 570 मेगावाट की वांगछू जलविद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए शेयरधारक समझौते (SHA) पर हस्ताक्षर किए.
परियोजना समझौतों पर हस्ताक्षर
बिजली खरीद समझौते (PPA) पर सैद्धांतिक सहमति बनी और डेवलपर्स ने भूटान की शाही सरकार के साथ रियायत समझौते (CA) पर भी दस्तखत किए. समझौतों पर हस्ताक्षर भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे और अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी की उपस्थिति में किए गए.
परियोजना का महत्व
वांगछू जलविद्युत परियोजना बीओओटी (निर्माण, स्वामित्व, संचालन, हस्तांतरण) मॉडल पर कार्यान्वित होगी. अडानी पावर के सीईओ एसबी ख्यालिया ने कहा, “भूटान सतत विकास में दुनिया के लिए आदर्श है. यह परियोजना सर्दियों में भूटान की बिजली मांग पूरी करेगी और गर्मियों में भारत को बिजली निर्यात करेगी.”
परियोजना में नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र और संबंधित बुनियादी ढाँचे की स्थापना में लगभग 60 अरब रुपये का निवेश होगा. निर्माण कार्य 2026 की पहली छमाही तक शुरू होने की उम्मीद है और इसे पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
भारत-भूटान ऊर्जा सहयोग
डीजीपीसी के प्रबंध निदेशक दाशो छेवांग रिनज़िन ने कहा, “भूटान और भारत 1960 के दशक से ही जलविद्युत क्षमता के विकास में सहयोग कर रहे हैं. यह साझेदारी दोनों देशों के लिए लाभकारी रही है और मैत्रीपूर्ण संबंधों की आधारशिला है.”
भूटान अगले दशक में उच्च आय वाला सकल राष्ट्रीय खुशहाली (GNH) देश बनने का प्रयास कर रहा है. जलविद्युत और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय परियोजनाएं विश्वसनीय और सस्ती बिजली उपलब्ध कराकर आर्थिक विकास को गति देंगी.
भूटान की योजना है कि 2040 तक जलविद्युत क्षमता 15,000 मेगावाट और सौर ऊर्जा 5,000 मेगावाट तक बढ़ाई जाए.
भविष्य की संभावनाएं
वांगछू परियोजना अडानी समूह और डीजीपीसी के बीच मई 2025 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत शुरू की जाने वाली पहली परियोजना है. दोनों संगठन भविष्य में अन्य जलविद्युत परियोजनाओं के लिए भी साझेदारी पर चर्चा कर रहे हैं.
अडानी पावर, अडानी समूह का हिस्सा, भारत में सबसे बड़ा निजी ताप विद्युत उत्पादक है, जिसकी स्थापित क्षमता 18,110 मेगावाट है, जो गुजरात के बारह संयंत्रों में फैली हुई है.
