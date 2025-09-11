अदानी पावर करेगी 21,000 करोड़ रुपये निवेश, 1,600 मेगावाट की नई बिजली परियोजना
अदानी पावर को मध्य प्रदेश में 1,600 मेगावाट अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट मिला, 21,000 करोड़ रुपये निवेश, ग्रीनशू विकल्प, निर्माण और संचालन में हजारों रोजगार सृजन.
Published : September 11, 2025 at 11:10 AM IST
नई दिल्ली: अदानी पावर लिमिटेड (एपीएल) ने गुरुवार को घोषणा की कि उसे मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) से 1,600 मेगावाट की अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना का ठेका मिला है. कंपनी इस परियोजना और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना पर लगभग 21,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.
कंपनी ने अपने बयान में कहा कि इसे एमपीपीएमसीएल से लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) प्राप्त हुआ है, जिसमें ‘ग्रीनशू ऑप्शन’ के तहत 800 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता भी शामिल है. इस प्रक्रिया के तहत एपीएल ने पहले ही 800 मेगावाट की प्रारंभिक क्षमता हासिल की थी. इस ठेके के साथ अदानी पावर की मध्य प्रदेश में कुल आवंटित क्षमता 1,600 मेगावाट हो गई है.
यह परियोजना डीबीएफओओ (डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन) मॉडल के तहत विकसित की जाएगी. दोनों इकाइयाँ नियत तिथि से 60 महीनों के भीतर चालू हो जाएँगी. 800 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता उसी दर 5.838 रुपये/किलोवाट घंटे पर प्रदान की जाएगी, जो प्रारंभिक ठेके पर लागू थी.
अदानी पावर के सीईओ एस बी ख्यालिया ने कहा, “हमें गर्व है कि हम न केवल मध्य प्रदेश में 800 मेगावाट की शुरुआती परियोजना हासिल करने में सफल रहे, बल्कि ग्रीनशू विकल्प के तहत 800 मेगावाट की अतिरिक्त परियोजना भी हासिल की.”
इस परियोजना के लिए कोयला लिंकेज भारत सरकार की शक्ति नीति के तहत आवंटित किया गया है. निर्माण चरण के दौरान इस परियोजना से लगभग 9,000-10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि संचालन शुरू होने पर लगभग 2,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार की उम्मीद है.
अदानी पावर की वर्तमान परिचालन क्षमता 12 ताप विद्युत संयंत्रों से 18.15 गीगावाट है. कंपनी का लक्ष्य 2031-32 तक 41.87 गीगावाट की कुल उत्पादन क्षमता हासिल करना है. अदानी पावर के पास गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु में 12 बिजली संयंत्र हैं, जिनकी कुल स्थापित ताप विद्युत क्षमता 18,110 मेगावाट है. इसके अतिरिक्त, गुजरात में कंपनी का 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र भी संचालित है.
विशेषज्ञों का कहना है कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश की बिजली आपूर्ति में मजबूती आएगी और राज्य की बढ़ती औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण ऊर्जा मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी. यह परियोजना भारत में किसी थर्मल पावर टेंडर में ग्रीनशू विकल्प अपनाने का पहला उदाहरण है.
