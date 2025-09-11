ETV Bharat / business

अदानी पावर करेगी 21,000 करोड़ रुपये निवेश, 1,600 मेगावाट की नई बिजली परियोजना

नई दिल्ली: अदानी पावर लिमिटेड (एपीएल) ने गुरुवार को घोषणा की कि उसे मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) से 1,600 मेगावाट की अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना का ठेका मिला है. कंपनी इस परियोजना और संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना पर लगभग 21,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.

कंपनी ने अपने बयान में कहा कि इसे एमपीपीएमसीएल से लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) प्राप्त हुआ है, जिसमें ‘ग्रीनशू ऑप्शन’ के तहत 800 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता भी शामिल है. इस प्रक्रिया के तहत एपीएल ने पहले ही 800 मेगावाट की प्रारंभिक क्षमता हासिल की थी. इस ठेके के साथ अदानी पावर की मध्य प्रदेश में कुल आवंटित क्षमता 1,600 मेगावाट हो गई है.

यह परियोजना डीबीएफओओ (डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, स्वामित्व और संचालन) मॉडल के तहत विकसित की जाएगी. दोनों इकाइयाँ नियत तिथि से 60 महीनों के भीतर चालू हो जाएँगी. 800 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता उसी दर 5.838 रुपये/किलोवाट घंटे पर प्रदान की जाएगी, जो प्रारंभिक ठेके पर लागू थी.

अदानी पावर के सीईओ एस बी ख्यालिया ने कहा, “हमें गर्व है कि हम न केवल मध्य प्रदेश में 800 मेगावाट की शुरुआती परियोजना हासिल करने में सफल रहे, बल्कि ग्रीनशू विकल्प के तहत 800 मेगावाट की अतिरिक्त परियोजना भी हासिल की.”