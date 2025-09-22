ETV Bharat / business

अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी, दो दिन में 1.7 लाख करोड़ की बढ़त

मुंबई: अडानी ग्रुप के शेयरों ने बीते दो कारोबारी सत्रों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. सिर्फ दो दिन में समूह की सभी 10 कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.7 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया. सोमवार को अडानी ग्रुप का कुल मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया.

सेबी से क्लीन चिट के बाद शेयरों में रैली

हाल ही में बाजार नियामक सेबी ने हिंडनबर्ग केस में गौतम अडानी को क्लीन चिट दी थी. इसके बाद से निवेशकों का भरोसा ग्रुप के शेयरों में बढ़ा है. यही वजह है कि दो दिन से शेयरों में लगातार तेजी देखी जा रही है.

अडानी पावर के शेयरों में 35% उछाल

अडानी पावर इस रैली का सबसे बड़ा स्टार रहा. पिछले दो कारोबारी दिनों में इसके शेयर 35 प्रतिशत तक चढ़ गए. सोमवार को तो कंपनी के शेयरों में 20 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया. कंपनी ने हाल ही में अपने शेयरों को 5 हिस्सों में बांटने का ऐलान किया था. साथ ही, ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने अडानी पावर का कवरेज शुरू करते हुए इसे “ओवरवेट” रेटिंग दी है और 818 रुपये का प्राइस टारगेट तय किया है.

अडानी टोटल गैस और ग्रीन एनर्जी में भी तेजी

अडानी ग्रुप की दूसरी बड़ी कंपनी अडानी टोटल गैस ने भी निवेशकों को मजबूत रिटर्न दिया. सोमवार को इसके शेयर 19 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर 780.85 रुपये पर बंद हुए. दो दिन में इसमें करीब 27 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है.

इसी तरह, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ग्रीन सॉल्यूशंस के शेयरों में भी लगभग 12 प्रतिशत की मजबूती देखने को मिली.