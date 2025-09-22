ETV Bharat / business

अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी, दो दिन में 1.7 लाख करोड़ की बढ़त

अडानी ग्रुप के शेयरों में दो दिन में 1.7 लाख करोड़ की बढ़त, अडानी पावर 35% उछला, सेबी क्लीन चिट से तेजी.

गौतम अडानी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2025 at 6:11 PM IST

मुंबई: अडानी ग्रुप के शेयरों ने बीते दो कारोबारी सत्रों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. सिर्फ दो दिन में समूह की सभी 10 कंपनियों का संयुक्त मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.7 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया. सोमवार को अडानी ग्रुप का कुल मार्केट कैप 15 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया.

सेबी से क्लीन चिट के बाद शेयरों में रैली
हाल ही में बाजार नियामक सेबी ने हिंडनबर्ग केस में गौतम अडानी को क्लीन चिट दी थी. इसके बाद से निवेशकों का भरोसा ग्रुप के शेयरों में बढ़ा है. यही वजह है कि दो दिन से शेयरों में लगातार तेजी देखी जा रही है.

अडानी पावर के शेयरों में 35% उछाल
अडानी पावर इस रैली का सबसे बड़ा स्टार रहा. पिछले दो कारोबारी दिनों में इसके शेयर 35 प्रतिशत तक चढ़ गए. सोमवार को तो कंपनी के शेयरों में 20 प्रतिशत का अपर सर्किट लग गया. कंपनी ने हाल ही में अपने शेयरों को 5 हिस्सों में बांटने का ऐलान किया था. साथ ही, ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने अडानी पावर का कवरेज शुरू करते हुए इसे “ओवरवेट” रेटिंग दी है और 818 रुपये का प्राइस टारगेट तय किया है.

अडानी टोटल गैस और ग्रीन एनर्जी में भी तेजी
अडानी ग्रुप की दूसरी बड़ी कंपनी अडानी टोटल गैस ने भी निवेशकों को मजबूत रिटर्न दिया. सोमवार को इसके शेयर 19 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर 780.85 रुपये पर बंद हुए. दो दिन में इसमें करीब 27 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है.

इसी तरह, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी ग्रीन सॉल्यूशंस के शेयरों में भी लगभग 12 प्रतिशत की मजबूती देखने को मिली.

अडानी एंटरप्राइजेज और अन्य कंपनियों का प्रदर्शन
अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर भी सोमवार को 4 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 2,629.95 रुपये पर बंद हुए. समूह की अन्य कंपनियों जैसे अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स में भी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है.

जेफरीज के क्रिस वुड का निवेश
इमर्जिंग मार्केट्स इनवेस्टमेंट गुरु और जेफरीज के रणनीतिकार क्रिस वुड ने हाल ही में बड़ा दांव खेला है. उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के शेयर बेचकर अडानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स में निवेश किया है. उनके लॉन्ग-ओनली पोर्टफोलियो में पहले से ही अडानी पोर्ट्स के शेयर शामिल हैं.

सेबी की क्लीन चिट, विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी और ब्रोकरेज हाउस की सकारात्मक रेटिंग ने अडानी ग्रुप के शेयरों को नई उड़ान दी है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ग्रुप के शेयरों में रफ्तार बनी रह सकती है, हालांकि निवेशकों को सतर्कता बरतने की जरूरत है.

ETV Bharat

