AI बनी चुनौती! Accenture में 11,000 कर्मचारियों की नौकरियां गईं, कंपनी ने कहा- जारी रहेगी छंटनी

दुनिया की कई कंपनियां AI का उपयोग बढ़ा रही हैं. एक्सेंचर ने कर्मचारियों से कहा, जो AI कौशल नहीं सीखेंगे, उन्हें कंपनी छोड़ना होगा.

सांकेतिक फोटो (सांकेतिक फोटो)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 4:44 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 4:58 PM IST

हैदराबाद: आईटी और कंसल्टिंग दिग्गज Accenture ने अपने तिमाही परिणामों के साथ ही घोषणा की है कि उसने अपने वैश्विक कर्मचारियों में 11,000 से अधिक लोगों को नौकरी से हटाया है. कंपनी ने यह भी कहा कि आने वाले महीनों में और छंटनी की संभावना है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले तीन महीनों में यह छंटनी विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े कार्यों के लिए की गई, क्योंकि कंपनी AI में तेजी से निवेश कर रही है. इसके तहत उन कर्मचारियों को बाहर किया गया है, जिनके लिए आवश्यक कौशल में पुनः प्रशिक्षण (रीस्किलिंग) देना संभव नहीं था. CEO जूली स्वीट ने कहा, “हम संकुचित समयसीमा में उन लोगों को बाहर कर रहे हैं, जिनके लिए आवश्यक स्किल्स सीखना व्यावहारिक नहीं है, ताकि आवश्यक नई क्षमताओं वाले लोग शामिल किए जा सकें.”

अगस्त के अंत में, Accenture के कर्मचारियों की संख्या 7,79,000 रह गई, जो पिछले तीन महीनों में 7,91,000 थी. कंपनी ने कहा कि इस साल की शुरुआत में शुरू हुई छंटनी नवंबर तक जारी रहेगी.

कंपनी ने अपने छह महीने के रीस्किलिंग और पुनर्गठन कार्यक्रम से अनुमानित एक अरब डॉलर से अधिक की बचत करने की योजना बनाई है. इसके साथ ही, कर्मचारियों को एजेंटिक AI में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि क्लाइंट की बढ़ती मांगों को पूरा किया जा सके. CEO स्वीट ने ब्लूमबर्ग टीवी को बताया कि इस महीने ही कर्मचारियों को AI की बुनियादी जानकारी दी जा रही है.

Q4FY25 के परिणाम
Accenture ने जून-अगस्त 2025 की तिमाही में 7% की सालाना वृद्धि के साथ $17.60 बिलियन का राजस्व दर्ज किया. कंपनी का वित्तीय वर्ष सितंबर-अगस्त तक चलता है. राजस्व में लगभग 2.5% विदेशी मुद्रा का प्रभाव भी देखा गया.

जूली स्वीट ने कहा, Fiscal 2025 में 7% की वृद्धि हमारी क्षमता को दिखाती है कि हम ग्राहकों की मदद कर सकते हैं, जो AI के माध्यम से अपने व्यवसाय को पुनर्निर्मित और नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे-जैसे ग्राहक डिजिटल कोर तैयार कर रहे हैं, डेटा तैयार कर रहे हैं और प्रक्रियाओं को पुनःकल्पित कर रहे हैं, उन्हें अपने कर्मचारियों को नए तरीके से प्रशिक्षित करने में हमारी मदद की जरूरत है.

वहीं, इससे पहले, भारतीय आईटी दिग्गज TCS ने भी AI और बदलती कारोबारी मांग को ध्यान में रखते हुए इस साल करीब 12,000 कर्मचारियों की छंटनी की थी. TCS के CEO ने इसे 'कंपनी को भविष्य के लिए तैयार और फ्लेक्सिबल बनाने वाला रणनीतिक कदम' बताया था. उन्होंने कहा कि AI और नए ऑपरेटिंग मॉडल के कारण काम करने के तरीके बदल रहे हैं, और कंपनी इन्हीं बदलावों के अनुसार अपने कर्मचारियों और प्रक्रियाओं को ढाल रही है.

यह भी पढ़ें-साल 2025 के शुरुआती 6 महीने में 60 हजार से ज्यादा लोगों की गई नौकरियां, इन कंपनियों में हुईं बंपर छंटनी

