ETV Bharat / business

AI बनी चुनौती! Accenture में 11,000 कर्मचारियों की नौकरियां गईं, कंपनी ने कहा- जारी रहेगी छंटनी

हैदराबाद: आईटी और कंसल्टिंग दिग्गज Accenture ने अपने तिमाही परिणामों के साथ ही घोषणा की है कि उसने अपने वैश्विक कर्मचारियों में 11,000 से अधिक लोगों को नौकरी से हटाया है. कंपनी ने यह भी कहा कि आने वाले महीनों में और छंटनी की संभावना है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पिछले तीन महीनों में यह छंटनी विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े कार्यों के लिए की गई, क्योंकि कंपनी AI में तेजी से निवेश कर रही है. इसके तहत उन कर्मचारियों को बाहर किया गया है, जिनके लिए आवश्यक कौशल में पुनः प्रशिक्षण (रीस्किलिंग) देना संभव नहीं था. CEO जूली स्वीट ने कहा, “हम संकुचित समयसीमा में उन लोगों को बाहर कर रहे हैं, जिनके लिए आवश्यक स्किल्स सीखना व्यावहारिक नहीं है, ताकि आवश्यक नई क्षमताओं वाले लोग शामिल किए जा सकें.”

अगस्त के अंत में, Accenture के कर्मचारियों की संख्या 7,79,000 रह गई, जो पिछले तीन महीनों में 7,91,000 थी. कंपनी ने कहा कि इस साल की शुरुआत में शुरू हुई छंटनी नवंबर तक जारी रहेगी.

कंपनी ने अपने छह महीने के रीस्किलिंग और पुनर्गठन कार्यक्रम से अनुमानित एक अरब डॉलर से अधिक की बचत करने की योजना बनाई है. इसके साथ ही, कर्मचारियों को एजेंटिक AI में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि क्लाइंट की बढ़ती मांगों को पूरा किया जा सके. CEO स्वीट ने ब्लूमबर्ग टीवी को बताया कि इस महीने ही कर्मचारियों को AI की बुनियादी जानकारी दी जा रही है.