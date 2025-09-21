ETV Bharat / business

GST कटौती का बड़ा असर, LG से Haier तक AC हुए 12,000 रुपये तक सस्ते, देखें पूरी लिस्ट

नयी दिल्ली: देश की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने रूम एयर कंडीशनर (एसी) और डिशवॉशर की कीमतों में बड़ी कटौती की है. यह नई कीमतें सोमवार, 22 सितंबर से प्रभावी होंगी. जीएसटी दरों में कमी और त्योहारी सीजन के चलते कंपनियों को उम्मीद है कि बिक्री में दोगुनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

AC की कीमतों में 12 हजार तक की कटौती

गोदरेज अप्लायंसेज ने अपने कैसेट और टावर एसी की कीमतों में 8,550 रुपये से 12,450 रुपये तक की कमी की है. स्प्लिट एसी (इन्वर्टर मॉडल) की कीमतों में 3,200 रुपये से 5,900 रुपये तक की कटौती की गई है.

हायर ने अपने ग्रेविटी 1.6 टन इन्वर्टर एसी की कीमत 3,905 रुपये घटाकर 46,085 रुपये कर दी है. किनोउची एआई 1.5 टन 4 स्टार एसी की कीमत 3,202 रुपये घटाकर 37,788 रुपये हो गई है.

वोल्टास ने फिक्स्ड स्पीड विंडो एसी की कीमत 42,990 रुपये से घटाकर 39,590 रुपये की और इन्वर्टर विंडो एसी की कीमत 46,990 रुपये से घटाकर 43,290 रुपये कर दी है.

डाइकिन ने अपने 1 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी की कीमत 20,500 रुपये से घटाकर 18,890 रुपये की. 1.5 टन और 1.8 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी की कीमत क्रमशः 68,020 रुपये और 84,980 रुपये कर दी गई है.

एलजी ने एंट्री लेवल 1 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी की कीमत 32,890 रुपये कर दी है. 1.5 टन और 2 टन एसी की कीमत क्रमशः 42,390 रुपये और 55,490 रुपये कर दी गई है.