ETV Bharat / business

GST कटौती का बड़ा असर, LG से Haier तक AC हुए 12,000 रुपये तक सस्ते, देखें पूरी लिस्ट

देश की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने एसी और डिशवॉशर की कीमतों में 3,000 से 12,000 रुपये तक कटौती की. नई कीमतें 22 सितंबर से लागू.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (canva)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 21, 2025 at 3:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नयी दिल्ली: देश की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने रूम एयर कंडीशनर (एसी) और डिशवॉशर की कीमतों में बड़ी कटौती की है. यह नई कीमतें सोमवार, 22 सितंबर से प्रभावी होंगी. जीएसटी दरों में कमी और त्योहारी सीजन के चलते कंपनियों को उम्मीद है कि बिक्री में दोगुनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

AC की कीमतों में 12 हजार तक की कटौती
गोदरेज अप्लायंसेज ने अपने कैसेट और टावर एसी की कीमतों में 8,550 रुपये से 12,450 रुपये तक की कमी की है. स्प्लिट एसी (इन्वर्टर मॉडल) की कीमतों में 3,200 रुपये से 5,900 रुपये तक की कटौती की गई है.

हायर ने अपने ग्रेविटी 1.6 टन इन्वर्टर एसी की कीमत 3,905 रुपये घटाकर 46,085 रुपये कर दी है. किनोउची एआई 1.5 टन 4 स्टार एसी की कीमत 3,202 रुपये घटाकर 37,788 रुपये हो गई है.

वोल्टास ने फिक्स्ड स्पीड विंडो एसी की कीमत 42,990 रुपये से घटाकर 39,590 रुपये की और इन्वर्टर विंडो एसी की कीमत 46,990 रुपये से घटाकर 43,290 रुपये कर दी है.

डाइकिन ने अपने 1 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी की कीमत 20,500 रुपये से घटाकर 18,890 रुपये की. 1.5 टन और 1.8 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी की कीमत क्रमशः 68,020 रुपये और 84,980 रुपये कर दी गई है.

एलजी ने एंट्री लेवल 1 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी की कीमत 32,890 रुपये कर दी है. 1.5 टन और 2 टन एसी की कीमत क्रमशः 42,390 रुपये और 55,490 रुपये कर दी गई है.

पैनासोनिक ने 1.5 टन विंडो एसी की कीमत 46,000 रुपये तक घटा दी है और फिक्स्ड स्पीड स्प्लिट एसी (1.0–2.0 टन) की कीमत 42,400–63,900 रुपये तक तय की है.

एयर कंडीशनर (AC) कीमतें

कंपनीमॉडल / प्रकारपुरानी कीमत (₹)नई कीमत (₹)कटौती (₹)
हायरग्रेविटी 1.6 टन इन्वर्टर एसी49,99046,0853,905
हायरकिनोउची एआई 1.5 टन 4 स्टार40,99037,7883,202
वोल्टासफिक्स्ड स्पीड विंडो एसी42,99039,5903,400
वोल्टासइन्वर्टर विंडो एसी46,99043,2903,700
डाइकिन1 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट20,50018,8901,610
डाइकिन1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट73,80068,0205,780
डाइकिन1.8 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट92,20084,9807,220
डाइकिन1 टन 3 स्टार हॉट एंड कोल्ड50,70046,7303,970
डाइकिन1.5 टन 3 स्टार हॉट एंड कोल्ड61,30056,5004,800
एलजी1 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट32,8902,800 (GST छूट)
एलजी1.5 टन इन्वर्टर स्प्लिट45,99042,3903,600
एलजी2 टन स्प्लिट एसी59,89055,4904,400
पैनासोनिक1.5 टन विंडो एसी45,650–49,99046,000 तक
पैनासोनिकफिक्स्ड स्पीड स्प्लिट एसी (1–2 टन)46,100–69,40042,400–63,900
गोदरेजकैसेट और टावर एसी8,550–12,450
गोदरेजइन्वर्टर स्प्लिट एसी3,200–5,900

डिशवॉशर की कीमतों में 8,000 रुपये तक की कटौती
डिशवॉशर खंड की प्रमुख कंपनी बीएसएच होम अप्लायंसेज ने जीएसटी कटौती के बाद अपने मॉडल की कीमतों में 8,000 रुपये तक की कमी की है. प्रवेश स्तर का मॉडल अब 49,000 रुपये से घटकर 45,000 रुपये में उपलब्ध होगा. इसके शीर्ष मॉडल की कीमत 104,500 रुपये से घटाकर 96,500 रुपये हो गई है.

ग्राहकों को मिलेगा सीधे लाभ
इस महीने की शुरुआत में जीएसटी परिषद ने एयर कंडीशनर और डिशवॉशर पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया था. कंपनियों के अनुसार, कीमतों में कमी और जीएसटी लाभ के कारण ग्राहकों की खरीदारी में तेजी आएगी. नवरात्रों और आने वाले त्योहारों के मौसम में यह कटौती बिक्री को और बढ़ावा देगी.

डिशवॉशर कीमतें

कंपनीमॉडलपुरानी कीमत (₹)नई कीमत (₹)कटौती (₹)
बीएसएच होम अप्लायंसेजप्रवेश स्तर49,00045,0004,000
बीएसएच होम अप्लायंसेजटॉप मॉडल104,50096,5008,000

यह भी पढ़ें- अमूल का बड़ा तोहफ़ा, 22 सितंबर से 700 प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते, घी 40 रुपये तक सस्ता

For All Latest Updates

TAGGED:

AC AND DISHWASHER PRICE CUTAC PRICE REDUCTION 2025GST CUT CONSUMER BENEFIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, तोड़ा विराट कोहली का महारिकॉर्ड, जो सचिन और धोनी नहीं कर पाए वो कर मचाया धमाल

'तेजस्वी की सभा में PM मोदी की मां को गाली दी गई' बिहार BJP ने शेयर किया वीडियो

अमूल का बड़ा तोहफ़ा, 22 सितंबर से 700 प्रोडक्ट्स होंगे सस्ते, घी 40 रुपये तक सस्ता

ट्रंप ने बगराम एयरबेस को लेकर अफगानिस्तान को चेतावनी दी, परिणाम भुगतने की धमकी दी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.