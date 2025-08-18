ETV Bharat / business

आधार कार्ड से अब आसानी से निकालें बैंक का पैसा, डेबिट कार्ड और पिन की जरूरत नहीं, जानें पूरी खबर

आधार कार्ड से अब एइपीएस सिस्टम के जरिए आसानी से नकद निकासी, बैलेंस चेक और जमा संभव. डेबिट कार्ड, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं.

Published : August 18, 2025 at 5:43 PM IST

हैदराबाद: डिजिटल युग में ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट जैसे यूपीआई, मोबाइल वॉलेट और नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अब भी कई जगहें ऐसी हैं जहां केवल नकद (Cash) की ही मांग होती है. ऐसे में अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है या वह खो गया है, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं. आधार कार्ड की मदद से भी आप अपने बैंक खाते से पैसे निकाल सकते हैं.

क्या है AePS सिस्टम?
आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AePS) एक नई सुविधा है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने शुरू किया है. इस प्रणाली में आप केवल अपना आधार नंबर और फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं. इसमें न तो एटीएम कार्ड की जरूरत है और न ही किसी PIN या OTP की. इसके जरिए आप बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट भी ले सकते हैं.

पैसे निकालने की प्रक्रिया
अगर आप आधार से पैसा निकालना चाहते हैं, तो नजदीकी बैंकिंग प्रतिनिधि (BC Agent) या माइक्रो एटीएम वाले केंद्र पर जाएं. वहां आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर देना होगा. इसके बाद आपकी पहचान फिंगरप्रिंट स्कैनर से सत्यापित की जाएगी. इसके बाद "कैश विदड्रॉल" का विकल्प चुनें और जितनी राशि चाहिए वह दर्ज करें. सत्यापन पूरा होने के तुरंत बाद आपके हाथ में नकद राशि मिल जाएगी. साथ ही, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ट्रांजैक्शन का SMS भी आएगा.

किन बातों का रखें ध्यान?
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. केवल वही खाता काम करेगा जो आपके आधार से प्राथमिक खाते के रूप में जुड़ा है. इसमें ट्रांजैक्शन फिंगरप्रिंट से होता है, किसी OTP या PIN की जरूरत नहीं होती. हालांकि, हर बैंक की अपनी-अपनी निकासी सीमा होती है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कोई खास सीमा तय नहीं की है, लेकिन सुरक्षा कारणों से ज्यादातर बैंक 50,000 रुपये तक की निकासी की अनुमति देते हैं.

आम जनता के लिए लाभ
यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो ग्रामीण और छोटे कस्बों में रहते हैं, जहां एटीएम की उपलब्धता कम है. आधार से नकद निकालने की सुविधा से बैंकिंग सेवाएं अब हर नागरिक के लिए और भी सरल और सुलभ हो गई हैं.

