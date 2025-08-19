नई दिल्ली: आठवें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रिफ्रेंस (ToR) को अंतिम रूप दिए जाने से पहले पेंशन कम्युटेशन का मुद्दा फिर से चर्चा में है. कर्मचारी संघों की लंबे समय से मांग रही है कि पेंशन के कम्युट किए गए हिस्से की बहाली की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल की जाए. ऐस में सवाल यह है कि क्या आठवां वेतन आयोग इस दिशा में कोई सिफारिश करेगा और क्या सरकार इस बार उसे स्वीकार करेगी?

बता दें कि रिटायरमेंट के समय केंद्रीय कर्मचारी अपनी पेंशन का अधिकतम 40 प्रतिशत हिस्सा एकमुश्त लेने का विकल्प चुन सकते हैं. इसे 'पेंशन कम्युटेशन' कहा जाता है. बदले में, उनकी मासिक पेंशन में उस प्रतिशत की कटौती कर दी जाती है, लेकिन मौजूदा नियमों के तहत यह कम हुई पेंशन 15 साल बाद फिर से बहाल हो जाती है.

अधूरी मांगें

पांचवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों को अपनी पेंशन का एक-तिहाई से 40 प्रतिशत हिस्सा कम्यूटेशन करने की अनुमति दी थी. साथ ही पैनल ने यह भी सुझाव दिया था कि कम्यूटेशन पेंशन को 12 साल में बहाल किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया और 15 वर्षों की अवधि जारी रखी.बाद के छठे और सातवें वेतन आयोगों ने इस नियम में कोई बदलाव सुझाना जरूरी नहीं समझा.

पेंशन कम्युटेशन अवधि पर सरकार का क्या रुख है?

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का कहना है कि 15 साल की अवधि विशेषज्ञों की सलाह और रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तय की गई है. चूंकि पिछले दो वेतन आयोगों ने भी इसमें किसी बदलाव को जरूरी नहीं समझा था, इसलिए सरकार फिलहाल 15 साल के नियम पर अड़ी हुई है.

8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक क्या प्रगति हुई?

बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी. तब से लेकर अब तक इसमें ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है और इसके लिए पैनल का गठन भी नहीं हो सका है. ऐसे में माना जा रहा है कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें 2028 की शुरुआत तक ही लागू हो पाएंगी.

यह भी पढ़ें- 8वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों के लिए झटका, 2028 तक करना पड़ सकता है इंतजार!