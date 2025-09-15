ETV Bharat / business

8वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिल सकती है अच्छी खबर

नई दिल्ली: सभी सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलता है. सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही 8वें वेतन आयोग के जरिए खुशखबरी मिल सकती है. इसकी पुष्टि खुद सरकार ने की है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 8वें वेतन आयोग को साल 2026 से लागू किया जा सकता है. इसके लिए कर्मचारियों को 2027 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. दरअसल, पिछले महीने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन (GENC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने कहा था कि वह 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्य सरकार से बात कर रहे हैं. सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग और उसके पैनल की आधिकारिक घोषणा कर सकती है. कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?

8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है. कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो सकता है. हालांकि, अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है.