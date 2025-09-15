8वां वेतन आयोग: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिल सकती है अच्छी खबर
8वें वेतन आयोग को साल 2026 से लागू किया जा सकता है. इसके लिए कर्मचारियों को 2027 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
Published : September 15, 2025 at 6:44 PM IST
नई दिल्ली: सभी सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलता है. सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही 8वें वेतन आयोग के जरिए खुशखबरी मिल सकती है. इसकी पुष्टि खुद सरकार ने की है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 8वें वेतन आयोग को साल 2026 से लागू किया जा सकता है. इसके लिए कर्मचारियों को 2027 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. दरअसल, पिछले महीने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कॉन्फेडरेशन (GENC) के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी.
इस दौरान उन्होंने कहा था कि वह 8वें वेतन आयोग को लेकर राज्य सरकार से बात कर रहे हैं. सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग और उसके पैनल की आधिकारिक घोषणा कर सकती है.
कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?
8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है. कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो सकता है. हालांकि, अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है.
8वें वेतन आयोग से जुड़ी बुनियादी जानकारी
देश में हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है. इसका उद्देश्य सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन लाभों की समीक्षा करना है. 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने वाला है.
महंगाई भत्ते को लेकर अच्छी खबर?
8वें वेतन आयोग के साथ ही सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी अच्छी खबर मिल सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जून से दिसंबर 2025 के लिए सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पिछली बार की तुलना में ज्यादा बढ़ सकता है.
जनवरी-जून 2025 के लिए महंगाई भत्ते में सिर्फ दो प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी. हालांकि, महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार तीन फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान है. फिलहाल, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए 55 फीसदी है. अगले संशोधन की घोषणा अक्टूबर या नवंबर में हो सकती है.
