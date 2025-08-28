नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की अंतिम अधिसूचना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच कर्मचारियों और रिटायर कर्मियों के मन में कुल वेतन में संभावित फिटमेंट फैक्टर और प्रतिशत वृद्धि को लेकर अटकलों के अलावा यह बड़ा सवाल है कि क्या नए वेतन आयोग में कई मौजूदा भत्ते समाप्त कर दिए जाएंगे.

दरअसल, सातवें वेतन आयोग के समय बड़ी संख्या में भत्तों की समीक्षा की गई थी और कई भत्तों को समाप्त कर दिया गया था. विशेषज्ञों के अनुसार इस बार भी सरकार 'भत्तों के सरलीकरण' की दिशा में कदम उठा सकती है. इसका सीधा सा मतलब है कि जिन भत्तों का आज कोई खास उपयोग नहीं है या जो दोहराव की स्थिति पैदा करते हैं, उन्हें समाप्त किया जा सकता है.

सातवें वेतन आयोग का क्या हुआ?

सातवें वेतन आयोग ने भत्तों की समीक्षा की और पाया कि लगभग 196 भत्ते ऐसे थे, जिनका उद्देश्य या तो एक ही था या उनका प्रभाव बहुत सीमित था. इसके अलावा आयोग ने 52 भत्तों को समाप्त करने और 36 को विभिन्न भत्तों में शामिल करने की सिफारिश की थी. इसके बाद, सरकार ने बड़ी संख्या में भत्तों को समाप्त कर दिया और कुछ को नए नाम और स्ट्रक्चर दिए.

आठवें वेतन आयोग से क्या उम्मीद की जा रही है?

आठवें वेतन आयोग में भी यही प्रक्रिया दोहराई जा सकती है. डिजिटलीकरण और नई प्रशासनिक व्यवस्था के कारण अब गैर जरूरी हो चुके भत्तों को समाप्त किया जा सकता है. इसके अलावा समान प्रकृति वाले भत्तों को इंटिग्रेट किया जा सकता है, ताकि जटिलता कम हो. कर्मचारियों की सैलरी पैकेज में मूल वेतन और डीए (महंगाई भत्ता) को ज़्यादा महत्व दिया जा सकता है, जबकि छोटे भत्तों को हटाया जा सकता है.

किन भत्तों पर असर पड़ सकता है?

अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान है कि ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, छोटे स्तर के क्षेत्रीय भत्ते और कुछ विशिष्ट विभागीय भत्ते (जैसे पुराने टाइपिंग/लिपिकीय भत्ता) समाप्त किए जा सकते हैं. सातवें वेतन आयोग की तरह, इस बार भी सरकार तर्कसंगत और सिंपल सैलरी स्ट्रेक्चर चाहती है.

कर्मचारियों पर क्या असर होगा?

भत्ते कम होने का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों की कुल आय कम हो जाएगी. आमतौर पर सरकार भत्तों को हटाने के साथ-साथ बेसिक सैलरी या डीए को भी संतुलित करती है. इसका कर्मचारियों की पेंशन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पेंशन की गणना मूल वेतन + डीए के आधार पर होती है, न कि विभिन्न भत्तों के आधार पर

8वें वेतन आयोग को लेकर अपडेट

केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर किसी भी प्रगति के बारे में चुप्पी साधे हुए है. टर्म ऑफ रिफ्रेंस (ToR) को अंतिम रूप देने के साथ-साथ पैनल के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति अभी बाकी है. टर्म ऑफ रिफ्रेंस वेतन आयोग के लिए एक रूपरेखा का काम करती है और सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर, भत्तों और अन्य लाभों पर सिफारिशें तैयार करने में आयोग की मदद करती है. इसलिए, टर्म ऑफ रिफ्रेंस के अभाव में आयोग दिशाहीन है और अपना काम शुरू नहीं कर सकता.

बता दें कि मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की और संबंधित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए सुझाव आमंत्रित किए और फिर विभिन्न हितधारकों से परामर्श कर संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप दिया. ऐसे में उम्मीद थी कि टर्म ऑफ रिफ्रेंस की प्रक्रिया अप्रैल 2025 से पहले पूरी हो जाएगी और उसके बाद पैनल के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी और अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी. हालांकि, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है.

