नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी. हालांकि, सरकार ने अभी तक नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है. हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया था कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना यथासमय जारी की जाएगी.

मंत्री ने कहा, "आठवें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और सभी राज्यों से पत्रों के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी." नए वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति पर चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद उनकी नियुक्ति की जाएगी.

उन्होंने कहा, "आधिकारिक अधिसूचना यथासमय जारी की जाएगी. सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद नए पे कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी."

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वर्तमान वेतन

सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है, जबकि पेंशनभोगियों को न्यूनतम 9,000 रुपये बेसिक पेंशन मिलती है. सातवें वेतन आयोग के तहत अधिकतम मूल वेतन 2,25,000 रुपये है, जबकि कैबिनेट सचिव और अन्य जैसे शीर्ष पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को 2,50,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं.

इसके अलावा सातवें वेतन आयोग के तहत उन्हें 55 प्रतिशत की दर से DA/DR मिलता है. 55 प्रतिशत DA/DR दर पर एक सरकारी कर्मचारी को अब 27,900 रुपये प्रति माह (न्यूनतम मूल वेतन + DA) मिलते हैं, जबकि पेंशनभोगियों को 13,950 रुपये प्रति माह (न्यूनतम मूल पेंशन + DR) मिलते हैं.

नए पे कमीशन के तहत वेतन वृद्धि कैसे निर्धारित की जाती है?

नए पे कमीशन के तहत सैलरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर संशोधित की जाती है. फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर है, जिसका इस्तेमाल सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन का निर्धारण करने के लिए करती है.वेतन की गणना करने का मूल सूत्र है - संशोधित वेतन = मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर होता है.

फिटमेंट फैक्टर की गणना कैसे की जाती है?

संशोधित फिटमेंट फैक्टर की गणना चयनित प्रतिशत वृद्धि को आधार फैक्टर पर लागू करके की जाती है. आधार फैक्टर वेतन आयोग के कार्यरत रहने के समय महंगाई भत्ते (DA) की दर पर निर्भर करता है. डीए दर को आधार फ़ैक्टर में 1 जोड़ा जाता है, जिसके बाद उपयुक्त प्रतिशत वृद्धि लागू की जाती है।

इस संशोधित फैक्टर का उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अपडेट सैलरी स्ट्रक्टर की गणना के लिए किया जाता है. अंतिम प्रतिशत और फिटमेंट फैक्टर आर्थिक स्थितियों, सरकारी निर्णयों और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा.

आठवें वेतन आयोग के लिए संभावित फिटमेंट फैक्टर

भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने अनुमान लगाया है कि सरकार आगामी वेतन आयोग के तहत 1.92 या 2.08 के फिटमेंट फैक्टर को मंज़ूरी दे सकती है. वहीं, एनसी-जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि अगला वेतन आयोग 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश कर सकता है.

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को मंज़ूरी दी थी. इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि स्वीकृत फिटमेंट फैक्टर 1.8, 1.92, 2.00, 2.08, 2.57 या 2.86 हो सकता है.

विभिन्न फिटमेंट फैक्टर पर संभावित मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी

1.8 के फिटमेंट फैक्टर के आधा पर कर्मचारियों के लिए संभावित नया न्यूनतम मूल वेतन - 32,400 रुपये और पेंशनभोगियों की नई न्यूनतम मूल पेंशन 16,200 रुपये हो सकती है. वहीं, 1.92 के फिटमेंट कारक पर कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 34,560 रुपये और पेंशनभोगियों के लिए मिनिमम बेसिक पेंशन 17,280 रुपये हो सकती है.

2.00 के फिटमेंट कारक पर कर्मचारियों की मिनिम सैलरी 36,000 रुपये और न्यूनतम मूल पेंशन - 18,000 रुपये होने की संभावना है. इस तरह 2.08 के फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 37,440 रुपये और मिनिमम बेसिक पेंशन - 18,720 रुपये पहुंच सकती है.

वहीं, अगर सरकार 2.57 के फिटमेंट फैक्टर स्वीकार करती है तो कर्मचारियों के लिए नया न्यूनतम मूल वेतन 46,260 रुपये और बेसिक पेंशन 23,130 रुपये पहुंचने की संभावना है. 2.86 फिटमेंट फैक्टर के लागू होने पर कर्मचारियों मिनिमम सैलरी 51,480 रुपये और पेंशनभोगियों के लिए मिनिमम पेंशन 25,740 रुपये पहुंचने की उम्मीद है.

