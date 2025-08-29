नई दिल्ली: नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी नए वेतन आयोग के रोलआउट होने में देरी के बावजूद जनवरी 2026 से लागू होनी चाहिए.

बता दें कि एनसी-जेसीएम वरिष्ठ नौकरशाहों और मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ नेताओं वाला एक आधिकारिक निकाय है. आठवें वेतन आयोग के औपचारिक गठन के बाद यह आयोग के साथ विचार-विमर्श में सबसे आगे रहेगा.

एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक एनसी-जेसीएम के कर्मचारी पक्ष के प्रमुख के रूप में मिश्रा ने कर्मचारी मंच की ओर से सातवें वेतन आयोग के साथ बातचीत का नेतृत्व भी किया था. अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि उनका मानना ​​है कि वेतन वृद्धि की प्रभावी डेट को 10 वर्षों से अधिक विलंबित नहीं किया जा सकता है.

जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से लागू हो आठवां वेतन आयोग

उन्होंने बताया, "चूंकि सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को प्रभावी रूप से लागू हुआ था, इसलिए आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से लागू होगा." जब उनसे पूछा गिया कि क्या रिवाइज सैलरी और पेंशन जनवरी 2026 में क्रेडिट की जाएगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा होना असंभव लगता है क्योंकि आठवें वेतन आयोग का औपचारिक रूप से गठन होना अभी बाकी है. हालांकि, मिश्रा ने कहा कि यह बढ़ोतरी पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी.

मिश्रा ने कहा, "इस प्रक्रिया में समय लगने की संभावना है. आयोग का गठन किया जाएगा और वह हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा और फिर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा. फिर सरकार द्वारा इसे मंजूरी दी जाएगी... हम यह कह रहे हैं कि देरी के बावजूद वेतन वृद्धि की प्रभावी डेट 1 जनवरी, 2026 होनी चाहिए."

क्या जारी होगा 18 महीने से रुका हुआ डीए ?

सातवें वेतन आयोग का उदाहरण देते हुए मिश्रा ने याद दिलाया कि उस समय वेतन वृद्धि 1 जुलाई, 2016 से लागू हुई थी, लेकिन कर्मचारियों को जनवरी 2016 से छह महीने का बकाया भुगतान किया गया था. इसी तरह, कर्मचारियों को इस बार भी बकाया मिलना चाहिए.

गौरतलब है कि पे कमीशन सैलरी और पेंशन में संशोधन के लिए दशक में एक बार गठित किया जाता हैं. परंपरा के अनुसार, वेतन आयोगों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए लगभग 18 महीने लगते हैं, जिनकी अंतिम मंजूरी देने से पहले सरकार द्वारा लगभग तीन से नौ महीने तक जांच की जाती है.

कर्मचारी पक्ष ने जनवरी में ही भेज दी थीं सिफारिशें

आठवें वेतन आयोग के गठन के फैसले को जनवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है. कर्मचारी संघ के नेता केंद्र सरकार की ओर से टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, जो आयोग के लिए व्यापक रूपरेखा का काम करेग. मिश्रा का मानना ​​है कि सरकार द्वारा ToR को जल्द ही मंज़ूरी दे दी जानी चाहिए. NC-JCM के कर्मचारी पक्ष ने जनवरी में ही ToR के लिए अपनी सिफ़ारिशें सरकार को भेज दी थीं.

कितना रह सकता है फिटमेंट फैक्टर?

आठवें वेतन आयोग के औपचारिक रूप से गठित होने के बाद वह वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य तौर-तरीकों का प्रस्ताव करने से पहले, एनसी-जेसीएम और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा. हाल ही में, ब्रोकरेज फर्मों ने संकेत दिया है कि नए पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के बीच हो सकता है.

