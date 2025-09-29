8वां वेतन आयोग: 1.92 फिटमेंट फैक्टर से कितना बढ़ेगा पैसा? जानें 30, 50 और 80 हजार सैलरी पर पूरा कैलकुलेशन
1.92 फिटमेंट फैक्टर पर 30,000, 50,000 और 80,000 रुपये की बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी?
Published : September 29, 2025 at 5:30 PM IST
नई दिल्ली: साल 2016 को जब 7वां वेतन आयोग आया था और रातों-रात केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक जादुई उछाल आ गया था. यह संभव हुआ था फिटमेंट फैक्टर से. दरअसल, सातवें आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए सरकार ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया था.
बता दें कि इस फिटमेंट फैक्टर के चलते सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी. अब 10 साल बाद इतिहास अपने आपको दोहराने रको तैयार है और घड़ी की सुइयां फिर से उसी मोड़ पर आ गई हैं, जहां 10 साल पहले थीं.
इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं गर्म हैं. हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. इसी तरह इस बार फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी फुसफुसाहट है. माना जा रहा है कि इस बार सरकार कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए 1.92 फिटमेंट पैक्टर यूज कर सकता है.
ऐसे में सवाल उठ रहा है अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर यूज करती है तो 30,000, 50,000 और 80,000 रुपये की बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी और उनकी जेब पर क्या प्रभाव पड़ेगा.
30 हजार बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को कितना फायदा
7वें वेतन आयोग में जिन कर्मचारियों को वर्तमान में 30,000 की बेसिक सैलरी मिलती है. आठवें वेतन आयोग में 1.92 फिटमेंट फैक्टर के तहत इन कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 27,600 रुपये की बढ़ोतरी होता और उनका वेतन 57,600 तक पहुंच सकता है.
50 हजार बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों का कितना बढ़ेगा वेतन?
इसी तरह जिन कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी 50000 रुपये है. उनका वेतन 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर 96 हजार के करीब पहुंचने की उम्मीद है. इस तरह उनकी सैलरी में कुल 46 हजार रुपये का इजाफा होने की उम्मीद है.
80 हजार सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को कितना लाभ?
वर्तमान 7वें वेतन आयोग में जिन कर्मचारियों की सैलरी 80 हजार रुपये है. नए वेतन आयोग में उनकी सैलरी में 73000 रुपये से अधिक का इजाफा हो सकता है और उनका वेतन 1,53,000 रुपये तक पहुंच सकता है.
