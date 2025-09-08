ETV Bharat / business

8th Pay Commission: नए वेतन आयोग के तहत कैसे तय होती कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन? जानें

नई दिल्ली: वेतन आयोगों का गठन सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे और पेंशन में संशोधन के लिए किया जाता है. इससे मुख्य रूप से मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है. भारत में, वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठित किए जाते हैं.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलता है.पिछला वेतन आयोग, यानी 7वां वेतन आयोग 2014 में तत्कालीन UPA सरकार द्वारा गठित किया गया था और इसकी सिफारिशों को 2016 में एनडीए सरकार द्वारा लागू किया गया था. केंद्र सरकार में 48 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और 66 लाख से अधिक पेंशनभोगी हैं.

8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा?

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है. सरकार ने अभी तक नए वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष के नामों को अंतिम रूप नहीं दिया है.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना यथासमय जारी कर दी जाएगी. मंत्री ने कहा, "आठवें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ-साथ सभी राज्यों से पत्रों के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी."

नए वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में चौधरी ने कहा कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद उनकी नियुक्ति की जाएगी. उन्होंने कहा, "आधिकारिक अधिसूचना यथासमय जारी की जाएगी. सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी."

वेतन आयोग सैलरी बढ़ाने का फैसले कैसे लेते हैं?

नए पे कमीशन के तहत सैलरी बढ़ोतरी दो फैक्टर्स पर निर्भर करती है. पहला फिटमेंट और दूसरा महंगाई भत्ते की दर. फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा पैमाना है जिसका उपयोग सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन का निर्धारण करने के लिए करती है.