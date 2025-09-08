ETV Bharat / business

8th Pay Commission: नए वेतन आयोग के तहत कैसे तय होती कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन? जानें

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है.

8th Pay Commission
8वां वेतन आयोग (सांकेतिक तस्वीर Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 8, 2025 at 8:33 PM IST

नई दिल्ली: वेतन आयोगों का गठन सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे और पेंशन में संशोधन के लिए किया जाता है. इससे मुख्य रूप से मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है. भारत में, वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठित किए जाते हैं.

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलता है.पिछला वेतन आयोग, यानी 7वां वेतन आयोग 2014 में तत्कालीन UPA सरकार द्वारा गठित किया गया था और इसकी सिफारिशों को 2016 में एनडीए सरकार द्वारा लागू किया गया था. केंद्र सरकार में 48 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और 66 लाख से अधिक पेंशनभोगी हैं.

8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा?
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है. सरकार ने अभी तक नए वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष के नामों को अंतिम रूप नहीं दिया है.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को बताया कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना यथासमय जारी कर दी जाएगी. मंत्री ने कहा, "आठवें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ-साथ सभी राज्यों से पत्रों के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी."

नए वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में चौधरी ने कहा कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद उनकी नियुक्ति की जाएगी. उन्होंने कहा, "आधिकारिक अधिसूचना यथासमय जारी की जाएगी. सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी."

वेतन आयोग सैलरी बढ़ाने का फैसले कैसे लेते हैं?
नए पे कमीशन के तहत सैलरी बढ़ोतरी दो फैक्टर्स पर निर्भर करती है. पहला फिटमेंट और दूसरा महंगाई भत्ते की दर. फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा पैमाना है जिसका उपयोग सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन का निर्धारण करने के लिए करती है.

इस बीच केंद्र सरकार वेतन की गणना के लिए डॉ वालेस एक्रोयड द्वारा विकसित एक्रोयड सूत्र को अपनाने पर विचार कर सकती है. यह सूत्र न्यूनतम जीवन-यापन लागत के आधार पर आदर्श वेतन का अनुमान लगाता है. यह एक औसत कर्मचारी की पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर केंद्रित है, जिसमें भोजन, कपड़े और आवास जैसी आवश्यक लागतों को ध्यान में रखा जाता है.

इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति को कम करने में मदद के लिए डीए/डीआर देया जाता है. केंद्र सरकार साल में दो बार डीए/डीआर में वृद्धि करती है, पहली वृद्धि 1 जनवरी से और दूसरी 1 जुलाई से लागू होती है. वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 55 प्रतिशत की दर से डीए/डीआर पाने के हकदार हैं.

नए वेतन आयोग के तहत वेतन कैसे तय होता है?
फिटमेंट फैक्टर के आधार पर रिवाइज सैलरी की गणना का मूल सूत्र मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर = संशोधित वेतन है.

सातवें वेतन आयोग के तहत वर्तमान न्यूनतम वेतन
सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी न्यूनतम 18,000 रुपये के मूल वेतन के हकदार हैं, जबकि पेंशनभोगियों को न्यूनतम 9,000 रुपये की मूल पेंशन मिलती है. 55 प्रतिशत डीए/डीआर दर पर एक सरकारी कर्मचारी को अब 27,900 रुपये प्रति माह (न्यूनतम मूल वेतन + डीए) मिलते हैं, जबकि पेंशनभोगियों को 13,950 रुपये प्रति माह (न्यूनतम मूल पेंशन + डीआर) मिलते हैं.

