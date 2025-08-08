नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर खूब चर्चा हो रही है. सोशल मीडिया से लेकर न्यूज रिपोर्ट्स तक हर जगह यही सवाल है कि क्या अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन दोगुना से भी ज़्यादा हो जाएगा? हालांकि, इसका जवाब जितना आसान लगता है, उतना है नहीं. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर को लेकर आम धारणा पूरी तरह सही नहीं है.

फिटमेंट फैक्टर दरअसल एक मल्टीप्लायर होता है, जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई किया जाता है. इसी के आधार पर नया मूल वेतन तय होता है. सातवें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था.लेकिन क्या इससे पूरा वेतन 2.57 गुना बढ़ गया? नहीं! दरअसल, उस समय कुल वेतन में औसतन केवल 14.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

आठवें वेतन आयोग में क्या हो सकता है?

एम्बिट कैपिटल की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने का अनुमान है. यानी अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो नई सिफारिशों के अनुसार उसकी सैलरी 91,500 रुपये से 1,23,000 रुपये के बीच पहुंच सकती है.

हालांकि, एक्चुअल सैलरी में बढ़ोतरी इससे भी कम हो सकती है. ऐसे में सवाल उठता है आखिर ऐसा क्यों? बता दें कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में एडजस्ट करके फिर से निर्धारित किया जाएगा. इसी तरह अन्य भत्तों की गणना भी नए मूल वेतन के आधार पर की जाएगी.

एम्बिट की रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.46 तक होने पर भी वास्तविक वेतन वृद्धि केवल 30से 34 फीसदी के बीच ही होगी.यह उन लोगों के लिए एक बड़ी निराशा हो सकती है जो सैलरी के दो गुना या ढाई गुना की उम्मीद कर रहे हैं. इससे स्पष्ट है कि फिटमेंट फैक्टर का सीधा मतलब टोटल सैलरी में उतनी वृद्धि नहीं है जितनी आम जनता मानती है.

सरकार की क्या तैयारी है?

सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग की टर्म ऑफ रिफ्रेंस (ToR) की औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की है. यह प्रक्रिया 7वें वेतन आयोग की तुलना में काफी देसी से चल रही है. बता दें कि 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2026 से लागू होना था, लेकिन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और आधिकारिक अधिसूचना जारी होने में देरी को देखते हुए, इसका वास्तविक कार्यान्वयन अब 2027 तक खिसक सकता है.

यह भी पढ़ें- 8वां वेतन आयोग: 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कितनी बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी?