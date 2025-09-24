ETV Bharat / business

दिवाली से पहले कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग के अंतिम DA का तोहफा!

Published : September 24, 2025 at 2:25 PM IST

नई दिल्ली: जुलाई 2025 के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत बहुप्रतीक्षित महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को अब मंजूरी मिल गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे डीए 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा.

सातवें वेतन आयोग के तहत यह आखिरी डीए संशोधन होगा, क्योंकि आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है. इस बढ़ोतरी से 48 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 66 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा, जिससे उन्हें ऐसे समय में कुछ राहत मिलेगी जब जीवन-यापन का खर्च बढ़ रहा है.

महंगाई भत्ता क्या है?

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को मैनेज करने में मदद के लिए दिया जाने वाला अतिरिक्त धन है. चूंकि दैनिक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए डीए यह सुनिश्चित करता है कि वेतन और पेंशन का मूल्य कम न हो.

डीए रेट का कैलकुलेशन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कन्ज्युमर प्राइज इंडेक्स (CPI-IW) का उपयोग करके की जाती है, जो जीवन-यापन की लागत में बदलाव को मापता है. डीए को इस इंडेक्स से जोड़कर, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि वृद्धि उचित हो और बाजार में वास्तविक मूल्य आंदोलनों पर आधारित हो.

जुलाई 2025 में डीए वृद्धि की आधिकारिक पुष्टि?

लेबर ब्यूरो ने हाल ही में जून 2025 के लिए CPI-IW डेटा जारी किया था, जिसमें इंडेक्स 145.0 दिखाया गया है, जो मई से एक अंक अधिक है. इसके आधार पर महंगाई भत्ता के 58 प्रतिशत पर पुष्टि की गई है, जो पिछले 55 प्रतिशत से 3 प्रतिशत अधिक है.

प्रभावी डेट: 1 जुलाई, 2025

कैबिनेट की मंज़ूरी: सितंबर 2025 में अपेक्षित

भुगतान तिथि: अक्टूबर 2025

बकाया: जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025

इसका मतलब है कि कर्मचारियों को उनके अक्टूबर के वेतन में संशोधित डीए मिलेगा, साथ ही पिछले तीन महीनों के बकाया का एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा.

डीए कार्यान्वयन की समय-सीमा

1 जुलाई, 2025: डीए वृद्धि प्रभावी होगी

सितंबर 2025: कैबिनेट की मंज़ूरी और आधिकारिक अधिसूचना अपेक्षित

अक्टूबर 2025: नए डीए के साथ पहला वेतन जमा होगा