दिवाली से पहले कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग के अंतिम DA का तोहफा!

सातवें वेतन आयोग के आखिरी महंगाई भत्ते को बढ़ोतरी की मंजूरी मिल गई है. इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा.

7वें वेतन आयोग के अंतिम DA (सांकेतिक तस्वीर)
By ANI

Published : September 24, 2025 at 2:25 PM IST

नई दिल्ली: जुलाई 2025 के लिए सातवें वेतन आयोग के तहत बहुप्रतीक्षित महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी को अब मंजूरी मिल गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे डीए 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा.

सातवें वेतन आयोग के तहत यह आखिरी डीए संशोधन होगा, क्योंकि आठवां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है. इस बढ़ोतरी से 48 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 66 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा, जिससे उन्हें ऐसे समय में कुछ राहत मिलेगी जब जीवन-यापन का खर्च बढ़ रहा है.

महंगाई भत्ता क्या है?
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को मैनेज करने में मदद के लिए दिया जाने वाला अतिरिक्त धन है. चूंकि दैनिक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इसलिए डीए यह सुनिश्चित करता है कि वेतन और पेंशन का मूल्य कम न हो.

डीए रेट का कैलकुलेशन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कन्ज्युमर प्राइज इंडेक्स (CPI-IW) का उपयोग करके की जाती है, जो जीवन-यापन की लागत में बदलाव को मापता है. डीए को इस इंडेक्स से जोड़कर, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि वृद्धि उचित हो और बाजार में वास्तविक मूल्य आंदोलनों पर आधारित हो.

जुलाई 2025 में डीए वृद्धि की आधिकारिक पुष्टि?
लेबर ब्यूरो ने हाल ही में जून 2025 के लिए CPI-IW डेटा जारी किया था, जिसमें इंडेक्स 145.0 दिखाया गया है, जो मई से एक अंक अधिक है. इसके आधार पर महंगाई भत्ता के 58 प्रतिशत पर पुष्टि की गई है, जो पिछले 55 प्रतिशत से 3 प्रतिशत अधिक है.

प्रभावी डेट: 1 जुलाई, 2025

कैबिनेट की मंज़ूरी: सितंबर 2025 में अपेक्षित

भुगतान तिथि: अक्टूबर 2025

बकाया: जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025

इसका मतलब है कि कर्मचारियों को उनके अक्टूबर के वेतन में संशोधित डीए मिलेगा, साथ ही पिछले तीन महीनों के बकाया का एकमुश्त भुगतान भी किया जाएगा.

डीए कार्यान्वयन की समय-सीमा

1 जुलाई, 2025: डीए वृद्धि प्रभावी होगी

सितंबर 2025: कैबिनेट की मंज़ूरी और आधिकारिक अधिसूचना अपेक्षित

अक्टूबर 2025: नए डीए के साथ पहला वेतन जमा होगा

अक्टूबर 2025: जुलाई, अगस्त और सितंबर का एकमुश्त बकाया भी भुगतान किया जाएगा

कर्मचारियों को कितना लाभ होगा?

न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये

पुराना डीए 55 प्रतिशत = 9,900 रुपये

नया डीए 58 प्रतिशत = 10,440 रुपये

वृद्धि = 540 रुपये प्रति माह

मूल पेंशन 20,000 रुपये

पुराना डीए 55 प्रतिशत = 11,000 रुपये

नया डीए 58 प्रतिशत = 11,600 रुपये

वृद्धि = 600 रुपये प्रति माह

गौरतलब है कि डीए में किसी भी औपचारिक वृद्धि की घोषणा सरकार द्वारा कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान की जाएगी.

आठवां वेतन आयोग कब गठित होगा?
आठवें वेतन आयोग (CPC) की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इसका ToR तय नहीं किए हैं और न ही पैनल में सदस्यों की नियुक्ति की है. कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, नए वेतन आयोग के 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत से पहले लागू होने की उम्मीद नहीं है.

पिछले रुझानों को देखें तो छठे और सातवें वेतन आयोगों को गठन के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग डेढ़ साल का समय लगा था. रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार को सिफारिशों को मंजूरी देने और लागू करने में 3 से 9 महीने और लग गए.

यह भी पढ़ें- रुपया गिरकर 88.73 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचा, सोना-चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड

