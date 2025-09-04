ETV Bharat / business

पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि इस बार की दीवाली बेहतरीन होगी. उन्होंने अपना वादा पूरा किया.

Published : September 4, 2025 at 9:48 AM IST

हैदराबाद: केंद्र सरकार ने देशवासियों को त्योहार से पहले बड़ा गिफ्ट दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब से सिर्फ दो ही जीएसटी टैक्स स्लैब 5 और 18 फीसदी लागू होंगे. वहीं, 12 और 28 फीसदी टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया है. नए जीएसटी स्लैब के तहत सरकार ने 100 से ज्यादा वस्तुओं के दाम घटा दिए हैं. इसका असर बहुत जल्द देखने को मिलेगा.

इसके साथ-साथ सरकार ने लग्जरी गाड़ियों, तंबाकू उत्पादों और कुछ ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ा दिए हैं. आइये जानते हैं किन वस्तुओं का टैक्स स्लैब बदला है. सिलसिलेवार डालते हैं एक नजर.

खाने वाले सामान

सामान पहले जीएसटी दरें वर्तमान दरें
वनस्पति वसा/ तेल 12 फीसदी 5 फीसदी
मोम 18 फीसदी 5 फीसदी
मांस, मछली, फूड प्रॉडक्ट 12 फीसदी 5 फीसदी
डेयरी उत्पाद (मक्खन, घी, पनीर) 12 फीसदी 5 फीसदी
सोया दूध 12 फीसदी 5 फीसदी
चीनी 12 से 18 फीसदी 5 फीसदी
चॉकलेट, कोको पाउडर 18 फीसदी 5 फीसदी
पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्किट 12 फीसदी 5 फीसदी
जैम, जेली, मुरब्बा, मेवे, सूखे मेवे 12 फीसदी 5 फीसदी
फलों का रस, नारियल पानी 12 फीसदी 5 फीसदी
पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी 5 फीसदी जीरो

डेली यूज के सामानों पर भी डालें नजर

सामानपहले जीएसटी दरेंवर्तमान दरें
हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, टैल्कम पाउडर18 फीसदी5 फीसदी
टॉयलेट सोप18 फीसदी 5 फीसदी
शेविंग क्रीम, लोशन, ऑफ्टर शेव लोशन18 फीसदी5 फीसदी
सामान्य टेबलवेयरय किचनवेयर12 फीसदी5 फीसदी
इरेजर5 फीसदी जीरो
मोमबत्तियां12 फीसदी5 फीसदी
छाते और संबंधित सामान12 फीसदी5 फीसदी
सिलाई औऱ सुइयां12 फीसदी5 फीसदी
सिलाई मशीनें और संबंधित पुर्जे12 फीसदी5 फीसदी
कपास, जूट से बने हैंडबैग12 फीसदी5 फीसदी
नवजात बच्चों के लिए नैपकिन और डायपर12 फीसदी5 फीसदी
बांस, बेंत से बने फर्नीचर12 फीसदी5 फीसदी
दूध के डिब्बे12 फीसदी5 फीसदी
पेंसिल, शार्पनर, चॉक12 फीसदी5 फीसदी
मैप, ग्लोब, चार्ट12 फीसदीजीरो
प्रैक्टिस बुक, नोटबुक12 और 5 फीसदीजीरो

इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान

एयर कंडीशनर28 फीसदी18 फीसदी
बर्तन धोने की मशीनें28 फीसदी18 फीसदी
टीवी (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर, प्रोजेक्टर28 फीसदी18 फीसदी

कृषि से संबंधित सामानों पर एक नजर

सामानपिछली दरेंवर्तमान दरें
ट्रैक्टर (1800 CC से अधिक क्षमता वाले)12 फीसदी5 फीसदी
पिछले ट्रैक्टर टायर/ट्यूब18 फीसदी5 फीसदी
मिट्टी/कटाई/थ्रेसिंग के लिए मशीनरी12 फीसदी5 फीसदी
कम्पोस्टिंग मशीनें12 फीसदी5 फीसदी
स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई/लॉन/स्पोर्टस रोलर्स12 फीसदी5 फीसदी
जैव-कीटनाशक,सूक्ष्म पोषक तत्व12 फीसदी5 फीसदी
पंप28 फीसदी5 फीसदी
ट्रै्क्टरों के लिए हाइड्रोलिक पंप18 फीसदी5 फीसदी

हेल्थ सेक्टर पर भी जीएसटी दरें

सामानपिछली दरेंवर्तमान दरें
हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस18 फीसदीजीरो
थर्मामीटर, डायग्नोस्टिक किट12 और 18 फीसदी 5 फीसदी
रक्त ग्लूकोज मॉनिटर12 फीसदी5 फीसदी
मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड12 फीसदी5 फीसदी
चश्मा12 फीसदी5 फीसदी
मेडिकल/सर्जिकल रबर के दस्ताने12 फीसदी5 फीसदी
कई दवाएं12 फीसदी5 फीसदी या जीरो
दुर्लभ औषधियां5 फीसदी या 12 फीसदीजीरो

ऑटो सेक्टर पर भी जीएसटी दरें

सामानपिछली दरें वर्तमान दरें
टायर28 फीसदी18 फीसदी
मोटर वाहन (छोटी कारें, तिपहिया वाहन, एंबुलेंस, 350 CC से छोटी बाइक, कमर्शियल वाहन)28 फीसदी18 फीसदी
मोटरसाइकिलें 350 CC से छोटी28 फीसदी40 फीसदी
बड़ी एसयूवी, लग्जरी और प्रीमियम करें, हाइब्रिड कारें, रेसिंग कारें28 फीसदी40 फीसदी
रोइंग बोट/डोंगी28 फीसदी18 फीसदी
साइकिलें और गैर मोटर-तिपहिया वाहन12 फीसदी5 फीसदी

तंबाकू उत्पाद

सामानपिचली दरेंवर्तमान दरें
सिगार, सिगरेट, तंबाकू उत्पाद28 फीसदी 40 फीसदी
बीड़ी (हाथ से बनी)28 फीसदी18 फीसदी
कार्बोनेटेड पेय, स्वादयुक्त पेय, कैफीनयुक्त पेय28 फीसदी40 फीसदी
पौधे-आधारित दूध, फलों के गूदे से बनी ड्रिंक्स12 और 18 फीसदी5 फीसदी

कपड़ें

सिंथेटिक धागे, बिना बुने कपड़े, सिलाई धागा, स्टेपल फाइबर12 और 18 फीसदी5 फीसदी
परिधान, रेडिमेड (2,500 से अधिक नहीं)12 फीसदी5 फीसदी
परिधान, रेडिमेड (2,500 से अधिक)12 फीसदी18 फीसदी

भवन निर्माण से संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी दरें

टाइल्स, ईंटें, पत्थर जड़ाने से संबंधित काम12 फीसदी5 फीसदी
पोर्टलैंड, स्लैग, हाइड्रोलिक सीमेंट28 फीसदी18 फीसदी

सेवा सेक्टर

जॉब वर्क, छाता, छपाई, चमड़ा12 फीसदी 5 फीसदी
7,500 से कम होटल का किराया12 फीसदी 5 फीसदी
मूवी टिकट 100 रुपये से कम12 फीसदी5 फीसदी
ब्यूटी पार्लर सेवा18 फीसदी5 फीसदी
कैसिनो, रेस क्लब, सट्टेबाजी,जुआ28 फीसदी40 फीसदी
क्रिकेट मैच टिकट12 फीसदी 18 फीसदी

