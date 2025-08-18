ETV Bharat / business

गिफ्ट सिटी में 409 कंपनियां सक्रिय, निर्मला सीतारमण ने सदन में बताया विकास का रोडमैप - GIFT IFSC

वित्त मंत्री ने संसद में बताया कि सरकार नीतिगत सुधारों, निर्यात वृद्धि, ऋण प्रबंधन और सामाजिक योजनाओं से समावेशी विकास सुनिश्चित कर रही है.

Etv Bharat
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025 at 3:29 PM IST

2 Min Read

मुंबई: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जानकारी दी कि 31 जुलाई, 2025 तक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट आईएफएससी) में 409 कंपनियां कार्यरत हैं. यह संख्या 1 अक्तूबर 2020 को 82 थी, यानी पाँच वर्षों में पाँच गुना से अधिक वृद्धि हुई. गिफ्ट आईएफएससी में बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट और अन्य वित्तीय सेवाओं की मजबूत पारिस्थितिकी भी विकसित की गई है.

सरकार के नीतिगत कदम
सीतारमण ने कहा कि गिफ्ट सिटी के विकास के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA) की स्थापना भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के विनियमन के लिए की गई. इसके अलावा, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम 2005 के तहत विकास आयुक्त की शक्तियाँ IFSCA को सौंपी गईं और कारोबार को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो आईटी सिस्टम (SWITS) शुरू किया गया.

ऋण और राजकोषीय घाटा
कोविड-19 के बाद सरकार ने वित्तीय अनुशासन को मजबूत किया है. 2020-21 में ऋण जीडीपी का 61.4% था, जो 2025-26 तक 56.1% करने का लक्ष्य है. 31 मार्च 2031 तक केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी का लगभग 50±1% रखने का लक्ष्य है. वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में कुल बकाया ऋण 185.94 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है.

निर्यात क्षेत्र में मजबूती
कमजोर वैश्विक व्यापार के बावजूद भारत का निर्यात क्षेत्र लचीला साबित हुआ है. 2024-25 में देश का कुल निर्यात 824.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी 5.46% वृद्धि दर्ज की गई है.

विदेशी मुद्रा भंडार और अर्थव्यवस्था
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने से अधिक के आयात को कवर करने में सक्षम है. सीतारमण ने कहा कि यह प्रदर्शन दर्शाता है कि भारत वैश्विक अनिश्चितताओं और आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम है.

समाज के कमजोर वर्गों के लिए कदम
सरकार ने गरीब और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं. इनमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम किसान, मनरेगा, पीएम आवास योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शामिल हैं. इनसे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, रोज़गार और आजीविका के अवसर तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है.

विकास के लिए व्यापक पहल
सरकार ने पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी, बुनियादी ढांचे के विकास, वित्तीय क्षेत्र में सुधार और व्यापार सुगमता बढ़ाने जैसी पहल कर व्यापक और समावेशी विकास को गति दी है.

ये भी पढ़ें- ट्रंप की टैरिफ धमकी से न झुके भारत, भारतीय शेयर खरीदने का सही समय, जेफरीज का बड़ा बयान

मुंबई: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जानकारी दी कि 31 जुलाई, 2025 तक गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट आईएफएससी) में 409 कंपनियां कार्यरत हैं. यह संख्या 1 अक्तूबर 2020 को 82 थी, यानी पाँच वर्षों में पाँच गुना से अधिक वृद्धि हुई. गिफ्ट आईएफएससी में बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट और अन्य वित्तीय सेवाओं की मजबूत पारिस्थितिकी भी विकसित की गई है.

सरकार के नीतिगत कदम
सीतारमण ने कहा कि गिफ्ट सिटी के विकास के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (IFSCA) की स्थापना भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के विनियमन के लिए की गई. इसके अलावा, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम 2005 के तहत विकास आयुक्त की शक्तियाँ IFSCA को सौंपी गईं और कारोबार को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो आईटी सिस्टम (SWITS) शुरू किया गया.

ऋण और राजकोषीय घाटा
कोविड-19 के बाद सरकार ने वित्तीय अनुशासन को मजबूत किया है. 2020-21 में ऋण जीडीपी का 61.4% था, जो 2025-26 तक 56.1% करने का लक्ष्य है. 31 मार्च 2031 तक केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी का लगभग 50±1% रखने का लक्ष्य है. वित्त वर्ष 2024-25 के अंत में कुल बकाया ऋण 185.94 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है.

निर्यात क्षेत्र में मजबूती
कमजोर वैश्विक व्यापार के बावजूद भारत का निर्यात क्षेत्र लचीला साबित हुआ है. 2024-25 में देश का कुल निर्यात 824.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया. चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भी 5.46% वृद्धि दर्ज की गई है.

विदेशी मुद्रा भंडार और अर्थव्यवस्था
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने से अधिक के आयात को कवर करने में सक्षम है. सीतारमण ने कहा कि यह प्रदर्शन दर्शाता है कि भारत वैश्विक अनिश्चितताओं और आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सक्षम है.

समाज के कमजोर वर्गों के लिए कदम
सरकार ने गरीब और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं. इनमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पीएम किसान, मनरेगा, पीएम आवास योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शामिल हैं. इनसे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति, रोज़गार और आजीविका के अवसर तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है.

विकास के लिए व्यापक पहल
सरकार ने पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी, बुनियादी ढांचे के विकास, वित्तीय क्षेत्र में सुधार और व्यापार सुगमता बढ़ाने जैसी पहल कर व्यापक और समावेशी विकास को गति दी है.

ये भी पढ़ें- ट्रंप की टैरिफ धमकी से न झुके भारत, भारतीय शेयर खरीदने का सही समय, जेफरीज का बड़ा बयान

For All Latest Updates

TAGGED:

GIFT CITYSEZ ACT 2005INDIAN ECONOMYEXPORTS 2024 25GIFT IFSC

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'वोट चोरी' के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, पार्टी EC को दिखाएगी 'पंजे का दम'

नीरज चोपड़ा का जलवा, बिना खेले डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर उछला, निफ्टी ने भरा फर्राटा

'सिंगर्स को मिलती है 101 रु फीस', 'बेबी डॉल' सिंगर ने बताया म्यूजिक इंडस्ट्री का काला सच, बोलीं- पेंशन प्लान...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.