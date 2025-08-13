मुंबई: देश के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने एक बार अपना जलवा बिखेरा है. ताजा जानकारी के मुताबिक लगातार दूसरे साल अरबपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के नेतृत्व वाले अंबानी परिवार ने संपत्ति के मामले में अपने सभी विरोधियों को पछाड़ दिया है.
मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस (Most Valuable Family List) की लिस्ट में मुकेश अंबानी पहले पायदान पर हैं. उसके बाद दूसरे नंबर पर बिरला परिवार का नाम है. मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई. इस लिस्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी के पास करीब 28 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है, जो अडानी परिवार की 14.01 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति से दोगुनी से भी अधिक है.
The 2025 Barclays Private Clients Hurun India Most Valuable Family Businesses List ranks India’s top family-run enterprises. Ambani Family leads, followed by Kumar Mangalam Birla & Jindal families. Reliance Industries remains India’s most valuable family business. pic.twitter.com/I57WJFy5JC— HURUN INDIA (@HurunReportInd) August 12, 2025
28 लाख करोड़ के साथ किया टॉप
2025 Hurun India Most Valuable Family Businesses लिस्ट के अनुसार अंबानी ग्रुप ने लगातार दूसरे साल इस मुकाम को हासिल किया है. इस परिवार के पास 28 लाख करोड़ की संपत्ति है, जो भारत की जीडीपी का लगभग 12वां फीसदी है. रिलायंस इंडस्ट्री एनर्जी सेक्टर के साथ-साथ रिटेल और डिजिटल में भी अपने हाथ आजमाए हुए है. हुरुन द्वारा बार्कलेज के सहयोग से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, अंबानी परिवार की संपत्ति में पिछले वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिस वजह से अंबानी परिवार अपनी रैंकिंग बरकरार रख पाई, जबकि अडानी परिवार पहली पीढ़ी के उद्यमी द्वारा शुरू किया गया सबसे मूल्यवान पारिवारिक बिजनेस है.
The 2025 Barclays Private Clients Hurun India Most Valuable Family Businesses List highlights India’s Top 10 First-Generation Families with Active Second-Generation leaders. The Adani Family leads the list, with a valuation of INR 14 Lakh Cr. pic.twitter.com/c0ZNwsDlMX— HURUN INDIA (@HurunReportInd) August 12, 2025
लिस्ट में दूसरे नंबर पर बिरला परिवार
वहीं, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कुमार मंगलम बिड़ला परिवार है. इस परिवार की संपत्ति पिछले साल 20 प्रतिशत बढ़कर 6.47 लाख करोड़ रुपये हो गई, जिससे वह बहु-पीढ़ी वाले परिवारों की सूची में एक स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया, जबकि जिंदल परिवार की संपत्ति भी 21 प्रतिशत बढ़कर 5.70 लाख करोड़ रुपये हो गई. बजाज परिवार की बात करें तो वह लिस्ट में एक स्थान नीचे खिसक गया है. वह चौथे स्थान पर आ गया. इस परिवार की संपत्ति 21 प्रतिशत घटकर 5.64 लाख करोड़ रुपये रह गई है.
2025 Hurun India Most Valuable Family Businesses लिस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि संपत्ति के लिहाज से देश के शीर्ष 300 परिवारों ने पिछले वर्ष प्रतिदिन 7,100 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है. रिपोर्ट के अनुसार, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 8,700 करोड़ रुपये) से अधिक संपत्ति रखने वाले परिवारों की संख्या 37 बढ़कर अब 161 हो गई है. इसमें यह भी कहा गया कि लिस्ट में शामिल एक-चौथाई से अधिक बिजनेस एक्सचेंजों में लिस्टेड भी नहीं हैं. वहीं, इस लिस्ट में यह भी बताया गया कि मुंबई में सबसे अधिक 91 परिवार हैं, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में 62 तथा कोलकाता में 25 परिवार हैं.
वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल की लंबी छलांग
इस लिस्ट के टॉप-10 में वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल भी पहली बार शामिल हुए हैं. उनके परिवार के पास करीब 2.6 लाख करोड़ की संपत्ति है और लिस्ट में छह पायदान ऊपर चढकर 9वें नंबर पर आ गए हैं. इस लिस्ट में महिंद्रा परिवार को 5.4 लाख करोड़ की संपत्ति के साथ 5वां स्थान हासिल हुआ. वहीं, शिव नादर की फैमिली 4.7 लाख करोड़ के साथ लिस्ट में छठे नंबर पर हैं. चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के मालिक मुरुगप्पा का परिवार 2.9 लाख करोड़ के साथ 7वें नंबर है.
विप्रो(WIPRO) के मालिक अजीम प्रेमजी के परिवार के पास 2.8 लाख करोड़ की संपत्ति है और लिस्ट में 8वें नंबर हैं. इसके बाद अनिल अग्रवाल का नंबर है. और लिस्ट के दसवें पायदान पर एशियन पेंट्स के को-फाउंडर्स 2.2 लाख करोड़ के साथ हैं. हुरुन इंडिया के मुख्य शोधकर्ता अनस रहमान जुनैद ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि निजी इक्विटी ने ऐसे व्यवसायों में अपने स्वामित्व का विस्तार किया है. उन्होंने टेमासेक द्वारा हल्दीराम में खरीद जैसे सौदों की ओर इशारा किया. उन्होंने आगे कहा कि पिछले वर्ष शीर्ष पारिवारिक व्यवसायों में से लगभग तीन-चौथाई की संपत्ति में वृद्धि देखी गई.
