ETV Bharat / bharat

जुबिन गर्ग के निधन की जांच के लिए असम सरकार ने न्यायिक आयोग बनाया, HC के जज करेंगे लीडः CM सरमा

गुवाहाटी: भारतीय संगीत जगत के चर्चित गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में 19 सितंबर को हुई रहस्यमय मौत के मामले ने नई गति पकड़ ली है. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार दोपहर फेसबुक लाइव के माध्यम से घोषणा की कि जुबिन गर्ग की मौत की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया गया है. आयोग की अध्यक्षता गुवाहाटी हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश सुमित्रा सैकिया करेंगे. जनता से भी अनुरोध किया गया है कि यदि किसी के पास मामले से संबंधित जानकारी हो, तो वह आयोग को उपलब्ध कराए.

मुख्य आरोपी श्यामकानु महंता, जो असम पुलिस के अनुसार जुबिन गर्ग के मौत मामले में प्रमुख संदिग्ध हैं, ने 30 सितंबर 2025 को सिंगापुर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका में उन्होंने गिरफ्तारी से राहत और जीवन रक्षा की मांग की. महंता का दावा है कि सिंगापुर पुलिस ने उन्हें किसी भी आरोप से बरी कर दिया है और वे जुबिन गर्ग की मौत में शामिल नहीं हैं.

महंता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में जुबिन की स्वास्थ्य स्थिति को मौत का कारण बताने का प्रयास भी किया. उन्होंने कहा कि जुबिन गर्ग को पहले से ही मिर्गी और दौरे की बीमारी थी, जिसके कारण उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया. महंता ने दावा किया कि जुबिन गर्ग की खराब स्वास्थ्य स्थिति उनके निधन की मुख्य वजह थी.

महंता ने याचिका में प्रमुख मांगों में सीबीआई या एनआईए द्वारा जांच की मांग, मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध, ‘लुकआउट नोटिस’ को रद्द करने और गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग शामिल की. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि असम सरकार और पुलिस से न्याय की उम्मीद करना कठिन है.