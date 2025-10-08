ETV Bharat / bharat

जुबीन गर्ग मौत का मामला: सिंगर के चचेरे भाई डीएसपी संदीपन गर्ग गिरफ्तार

सिंगर जुबीन गर्ग मौत मामले में पुलिस ने उनके चचेरे भाई डीएसपी संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया है.

Sandipan
जुबीन गर्ग मौत मामले में उनके चचेरे भाई डीएसपी संदीपन गर्ग गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 6:54 PM IST

4 Min Read
गुवाहाटी: सिंगापुर में समुद्र में हुई एक दुर्घटना में असम के प्रतिभाशाली गायक जुबीन गर्ग की दुखद और रहस्यमयी मौत को बुधवार को 20 दिन पूरे हो गए. यह मामला अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है. इस बीच बुधवार को असम पुलिस ने मामले में पांचवीं गिरफ्तारी की.

इसके अलावा, असम पुलिस की सीआईडी ​​की विशेष जांच टीम (SIT) सिंगापुर में रहने वाले सात गैर-निवासी असमियों को दूसरी बार नया समन जारी करने वाली है, जो नौका पार्टी के आयोजन में शामिल थे और ज़ुबीन की मौत के दौरान मौजूद थे.

जानकारी के मुताबिक बुधवार को गिरफ्तार किया गया शख्स संदीपन गर्ग है, जो ज़ुबीन गर्ग का चचेरा भाई है और असम पुलिस सेवा (APS) में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर कार्यरत है. वह ज़ुबीन की मौत के समय उसके साथ था.

DSP Sandipan Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में उनके चचेरे भाई डीएसपी संदीपन गर्ग गिरफ्तार (ETV Bharat)

अब तक पांच गिरफ्तार
संदीपन गर्ग की गिरफ्तारी के साथ, ज़ुबीन गर्ग की मौत के समय उनके साथ मौजूद अब तक कुल पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.इससे पहले गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत, बैंड सदस्य शेखर गोस्वामी और सह-गायिका अमृतप्रभा महंत शामिल हैं.

पूछताछ के लिए मांगी रिमांड
छह दिनों की लगातार पूछताछ के बाद एसआईटी ने संदीपन गर्ग को गिरफ्तार कर लिया. सीआईडी ​​के विशेष पुलिस महानिदेशक और एसआईटी प्रमुख मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने इस खबर की पुष्टि की. उन्होंने मीडिया को बताया, "आज हमने संदीपन गर्ग को गिरफ्तार कर लिया है. हमने उसे अदालत में पेश किया और आगे की पूछताछ के लिए 14 दिनों की पुलिस हिरासत मांगी. हालांकि, कामरूप सीजेएम कोर्ट ने एसआईटी को संदीपन गर्ग के लिए 14 दिनों के बजाय सात दिनों की पुलिस रिमांड दी."

DSP Sandipan Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में उनके चचेरे भाई डीएसपी संदीपन गर्ग गिरफ्तार (ETV Bharat)

एसआईटी प्रमुख मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने सिंगापुर में मौत के गवाहों के बारे में भी कहा, "सिंगापुर से गैर-निवासी असमियों को पहले ही समन भेजा जा चुका है. उनमें से रूपकमल कलिता आ चुके हैं और उनसे दूसरे दिन पूछताछ की जा रही है.बाकी लोगों को भी जल्द ही नए समन जारी किए जाएंगे. चूंकि वे विदेश में हैं, इसलिए एक विशेष प्रक्रिया के तहत उनसे संपर्क बनाए रखा जा रहा है. हमें उम्मीद है कि वे हमारी जांच में सहयोग करेंगे."

जांच के लिए असम पुलिस टीम के सिंगापुर जाने के बारे में उन्होंने कहा, "जांच के लिए सिंगापुर जाने की एक प्रक्रिया होती है और हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं." सिंगापुर के अनिवासी असमिया रूपकमल कलिता, जिनसे कल (मंगलवार) छह घंटे पूछताछ की गई थी, से बुधवार को भी एसआईटी पूछताछ जारी रखे हुए है.

DSP Sandipan Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में उनके चचेरे भाई डीएसपी संदीपन गर्ग गिरफ्तार (ETV Bharat)

जुबीन के साथ थे संदीपन
असम पुलिस द्वारा संदीपन गर्ग की गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी वारंट में उल्लेख किया गया है कि ज़ुबीन गर्ग और संदीपन गर्ग सिंगापुर के पैन पैसिफिक होटल में एक साथ थे और ज़ुबीन गर्ग की मृत्यु तक साथ रहे. एक भाई होने के नाते, संदीपन गर्ग जुबीन की स्वास्थ्य समस्याओं से पूरी तरह वाकिफ थे. सब कुछ जानते हुए भी, संदीपन ने पूरी लापरवाही बरती. व्यक्तिगत और अन्य आरोपियों के साथ संयुक्त रूप से पूछताछ के लिए हिरासत जरूरी है. पुलिस ने संदीपन के साथ कई जगहों पर तलाशी लेने की जरूरत बताई.

चूंकि संदीपन गर्ग एक पुलिस अधिकारी हैं, इसलिए गिरफ्तारी वारंट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनके द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की काफी संभावना है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूछताछ के बाद के चरणों में पुलिस को संदीपन गर्ग के बयानों में विसंगतियां मिलीं. गौरतलब है कि मंगलवार को असम पुलिस ने ज़ुबीन गर्ग के एक करोड़ रुपये के वित्तीय लेन-देन के सिलसिले में उनके दो निजी सुरक्षा अधिकारियों (PSO) परेश बैश्य और नंदेश्वर बोरा को भी निलंबित कर दिया था.

